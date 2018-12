Stiri pe aceeasi tema

- Deși toata lumea se delecteaza acum cu preparate tradiționale romanești, mancarea grasa nu este tot timpul cel ami bun lucru. Iar daca te-ai saturat de rețetele pe care le vezi in fiecare zi, este timpul sa incerci ceva nou și de-a dreptul delicios.

- Este ultima zi lucratoare a acestei saptamani, iar sarbatorile de iarna bat la usa. Daca nu ati terminat pregatirile, doriti sa impodobiti bradul, sau va treziti cu musafiri acasa, somonul cu sos Teriyaki este preparatul ideal. Gustos si usor de facut, nu veti avea batai de cap pentru o masa perfecta.…

- Micul dejun este de nerefuzat! Nu ai cum sa nu poftești in fața unor oua cu bacon, mirosul acela specific de "gustos", și mai ales cand vine vorba despre o rețeta noua. Va prezentam Tigaia Mic dejun!

- Lava cake-ul este unul dintre cele mai interesante deserturi ale ultimilor ani. De la fine dining, a fEcut trecerea in meniurile multor alte restaurante, fix pentru cE este atat de u"or de preparat. De aceea, pentru astEzi recomandEm o altE variantE a desertului lava cake: de data aceasta, vine "i cu…

- Salata mediteraneana cu avocado este o idee execelenta pentru o masa in familie sau alaturi de prieteni. Este o reteta care tine cu kilogramele tale si iti satisface in acelasi timp si papilele gustative, fiind absolut delicioasa. Nu necesita multa "manopera", poate fi gata in mai putin de zece minute.

- Gogoși! Cine nu iubește niște gogoși delicioase și ușor de preparat? Chiar și așa, este posibil sa te fi saturat de cele tradiționale. Prin urmare, avem o rețeta perfecta, care aduce gusturile de sezon la tine in farfurie.

- Pentru iubitorii de preparate de fructe de mare, aceasta rețeta este perfecta pentru o seara de weekend. Ușor de realizat, doar cu cateva ingredintele, este ideala pentru o masa in familie.

- De fiecare data ne propunem sa mancam sanatos, dar tentatiile si poftele de "ceva bun" ne cam anuleaza planurile. Dar totusi, pentru orice exista o rezolvare! Rulourile cu avocado si pui sunt raspunsul. Cu un gust absolut delicios, fresh si preparate cu ingrediente sanatoase, rulourile sunt o idee excelenta…