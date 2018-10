REŢETA ZILEI: Musaca de cartofi cu branza Musaca de cartofi cu branza Mod de preparare Musaca de cartofi cu branza Cartofii se fierb in coaja, ii curatam si ii taiem felii. Branza de vaci o amestecam cu branza telemea si punem putin piper. Intr-un vas termorezistent uns cu ulei, asezam un strat de cartofi. Deasupra punem branza, apoi un strat de cartofi. Batem 2 oua cu putina sare, adaugam smantana. Turnam deasupra si dam la cuptor. Lasam pana se rumeneste. Se serveste cald. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

