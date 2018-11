Stiri pe aceeasi tema

- Chiftelute din piept de pui Mod de preparare Chiftelute din piept de pui Dai prin masina de tocat pieptul de pui, cepele si morcovul. Toci verdeata marunt, dupa care amesteci toate ingredientele. Potrivesti de sare. Pui uleiul la incins, iar chiftelutele le pui la prajit cu ajutorul…

- Pentru un inceput de saptamana ideal si pentru toata familia! Aceasta reteta de tortellini cu bacon si cascaval este secretul unei mese perfecte. De asemenea, dupa o farfurie plina, pregateste-te ca partenerul sa te intrebe daca au mai ramas!

- Daca ești in cautarea unei rețete simple, gustoase și pentru care sa nu fie nevoie sa petreci intreaga zi in bucatarie, pregatește ingredientele pentru cod pane! Dureaza doar 10 minute și o mana de ingrediente, pe care este posibil sa le ai deja in casa. In plus, il poți servi cu o garnitura de legume…

- Pentru fanii pastelor, dar nu numai, avem astazi o rețeta care va va crea dependența. Pastele cu creveți, usturoi și lamaie sunt un deliciu care se topește pe cerul gurii. Iar, cel mai important pentru toți cei ocupați, se prepara foarte repede!

- Gogoși! Cine nu iubește niște gogoși delicioase și ușor de preparat? Chiar și așa, este posibil sa te fi saturat de cele tradiționale. Prin urmare, avem o rețeta perfecta, care aduce gusturile de sezon la tine in farfurie.

- Ciorba cu oase de porc afumate Mod de preparare Ciorba cu oase de porc afumate Carnea se fierbe si se spumeaza. Cand este fiarta pe jumatate, se adauga legumele taiate bucatele mici. Cand sunt fierte si acestea se pune fideluta, iar apoi borsul. Se mai lasa la fiert 20 – 30 min.,…

- Frittata. Spre deosebire de omleta, care se prepara în întregime în tigaie, pe ochiul aragazului, o frittata este mult mai satioasa, se gateste la început pe ochiul aragazului si este apoi

- Pentru astazi, ți-am pregatit o rețeta care este numai buna pentru diminețile de vara. Gata in doar cinci minute, rețeta de oua florentine este tot ceea ce ai nevoie pentru un mic dejun delicios și copios!