Daca ești in cautarea unei rețete simple, gustoase și pentru care sa nu fie nevoie sa petreci intreaga zi in bucatarie, pregatește ingredientele pentru cod pane! Dureaza doar 10 minute și o mana de ingrediente, pe care este posibil sa le ai deja in casa. In plus, il poți servi cu o garnitura de legume gatite la abur.