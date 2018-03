Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente: ● 500 g mușchiuleț de porc ● 300 g ciuperci proaspete ● 100 g masline feliate ● 2 linguri unt ● 2 linguri ulei ● 150 ml vin alb sec ● sare ● piper Mod de preparare: Carnea...

- Vrei sa dai jos rapid cateva kilograme, dar fara sa te infometezi? Exista un cocktail delicios, plin de fibre, care, daca este consumat dimineata, iti va da energie pentru intreaga zi si te va ajuta sa si slabesti.

- Ingrediente: ✽ 1/2 piept de pui ✽ 10 roșii mici ✽ 2 andive ✽ 3 linguri ulei ✽ sare ✽ piper Mod de preparare: Carnea se taie dupa dorința și se rumenește in ulei. Se scoate carnea din...

- Ingrediente 4 felii de paine 1 avocado 2 oua 2-4 felii prosciutto putin ulei ceapa verde, ridichi sare, piper Preparare Faceti cafea sau suc proaspat de portocale. Prajiti feliile de paine. Pot fi chife sau orice va place. Faceti 2 ochiuri. Daca va plac fierte moi, aveti in video un link pentru o reteta…

- Ultima zi dinaintea weekendului va aduce in sufletele voastre bunavoie si relaxare. Dar, stai! Nu v-ati gandit sa va asteptati membrii familiei cu un preperata bun acasa? Daca da, atunci afla mai jos cum se prepara chiftelutele cu somon si cartofi dulci.

- Ca tot este 8 Martie, Ziua Femeii, ne-am gandit sa va incantam cu o reteta numai buna pentru mamici si fete! Reteta zilei este compusa din briose cu mere, sirop si scortisoara, un deliciu pentru toata familia.

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie fidea sau rondele si se prajesc in ulei pina se rumenesc. Apoi se amesteca, se sareaza, se adauga piper. Se inabușa pina sunt gata la cuptor sau la aragaz la foc incet. Ceapa maruntita si prajita cu unt se adauga la urma. Cartofii se servesc presarati…

- Toata lumea stie ca pe data de 9 martie , in cinstea celor “40 de mucenici” omorati in Sevastia, gospodinele pregatesc “Macinicii”, fie ei fierti sau copti in cuptor. Cifra “opt” a macinicilor simbolizeaza “A opta Zi a Creatiei”, Ziua Nesfarsita sau Neinserata, care se va instaura peste tot, dupa Judecata…

- Fructul de avocado are foarte multe beneficii nutritionale, iar prepararea sa este relativ usoara, mai ales pentru micul dejun, fiind foarte hranitor pentru copii. Un avantaj la avocado este acela ca poate fi combinat cu numeroase branzeturi, legume, cereale integrale sau chiar oua. Iata mai jos cateva…

- Absenta micului dejun este un real pericol pentru sanatate, avertizeaza medicii nutritionisti. Daca sarim peste prima masa a zilei ne scade glicemia si riscam sa infulecam apoi tot ce ne pica in mana: produse de patiserie, gogosi, ciocolata. Un mic dejun sanatos se compune din cereale integrale precum…

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie bucatele, se rumenesc la foc puternic si se sareaza. Prazul sau ceapa se taie fidea, se prajeste, se amesteca cu cartofii si se prajesc 2-3 minute. Ardeii se taie fidea, se prajesc si se amesteca cu cartofii, se adauga sare, piper negru macinat,…

- Ingrediente 900 g ciuperci 1 lingura ulei 3 linguri otet balsamic 2 linguri sos de soia 3 catei de usturoi, tocati ½ lingurita cimbru, tocat sare piper Mod de preparare Se amesteca uleiul,...

- Mod de preparare: Pestele se curata, se taie felii de 2-3 cm marime, se sareaza si se pipereaza. Se face marinata cu otet, ulei, apa si condimente. Ceapa si telina se taie fidea, morcovul se taie felii. Intr-un vas adinc emailat se pun legumele, deasupra se pune pestele, se toarna marinata si se caleste…

- Mod de preparare: Vinetele se coc la cuptor sau gratar, se curata de coaja si peduncul, sucul se scurge. Miezul se marunteste cu un cutit de lemn, se adauga ceapa prajita, rosiile, date prin razatoare, sarea si se inabusa la foc mic timp de 20-25 minute, apoi se adauga usturoiul pisat. Se amesteca si…

- Ingrediente 250 g faina 1 mar mare, feliat 230 ml ulei 200 g zahar brun 100 g zahar 50 g nuci, marunțite 2 oua 1 lingura scorțișoara 1 lingurița esența de vanilie ½ lingurița praf de...

- Pentru ca dupa cozonaci dulciurile preferate ale romanilor sunt clatitele, aceasta rețeta de pancakes imbina iubirea noastra pentru dulce cu preferințele pentru modernism și cultura americana. Timp preparare: 2 ore Dificultate: ușoara Portii: 2 Ingrediente: 1/3 ceașca faina, 1 lingurița și 3/4 praf…

- Mod de preparare: Carnea se taie astfel ca sa revina cite 3 bucati la portie, se bate se presara cu sare si piper si se rumeneste cu ceapa maruntita. Se pune in cratita, se acopera cu bulion si se da la cuptor ca sa se inabuse. Carnea inabusita se pune in ulcele, deasupra se pun coltunasii fierti,…

- RETETA ZILEI: Conopida cu ficatei la cuptor Mod de preparare Conopida cu ficatei la cuptorFierbi ficateii de pui in apa cu sare, apoi il tai bucatele mici.Desfaci conopida si o fierbi in apa cu sare, timp de 5 minute. Ungi cu ulei un vas si il tapetezi cu pesmet. Bati ouale cu smantana…

- Ingrediente: 4 cartofi medii 3-4 felii subtiri de bacon cateva linguri sos de rosii cu busuioc 50 gr cascaval 2 linguri ulei sare, piper. Mod de preparare: Se spala bine cartofii sub...

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- Ingrediente (4 portii) 1 crap de 1 kg 1 morcov 1 radacina de patrunjel 1 ceapa mare 100 g telina 2 ardei grasi galbeni sau verzi 4 rosii mari 2 lingurite orez 1 plic bors 2 linguri ulei 1...

- De ce ai nevoie ca sa gatești galuște cu sos de ciuperci și piept de pui: 1 piept de pui dezosatsarepiperPentru galuște2 oua 6 linguri griș3 linguri ulei1 praf de sarePentru sosul de ciuperci500 g ciuperci400 g smantana1 polonic supa de legume1…

- Ingrediente: 8-10 cartofi, 2 linguri unt, ½ pahar frisca, 8-12 ciuperci proaspete, 2 cepe, sare, piper negru macinat, 2-3 linguri de verdeata taiata. Mod de preparare: Cartofii se spala si se curata. Cartofii mai marunti se folosesc intregi, iar cei mai mascati se taie. Se toarna uncrop, se sareaza…

- Imaginea zilei in lume: Super Luna Albastra – Sangerie, Londra, Marea Britanie, 31 ianuarie 2018. Foto: (c) Eddie Keogh / REUTERS via AGERPRES The post Imaginea zilei in lume – 31 ianuarie 2018 appeared first on ZiarMM .

- Mod de preparare: Se amesteca apa, oul, uleiul si sarea. Faina se cerne, se pune pe masa gramajoara, in centru se face o adincitura in forma de pilnie, in ea se toarna amestecul, apoi se framinta aluatul pina devine elastic, se formeaza o bila, se acopera cu un servetel umed si se lasa pentru 30 minute.…

- Mod de preparare: Indepartati grasimea in plus de pe costite, taiati transversal fibrelor cite un cotlet cu os pentru o portie. Curatati osul de pelicule si carne. O parte din os taiati-o. Bateti cotletul, stropiti-l cu vin alb sec, cu ulei vegetal si lasati pentru 20-30 minute. Prajiti pe reteaua de…

- Pasiunea lui Justin Trudeau pentru ciorapi este arhicunoscuta. La Forumul Economic Mondial, prim-ministrul canadian a scos in evidenta o pereche de culoare violet continand desene cu ratuste galbene, scrie evz.ro.

- Un vechi proverb ne spune ca masa de dimineața trebuie sa o servim singuri, pe cea de la amiaza – impreuna cu prietenii, iar cea de seara sa o dam dușmanilor. Intr-adevar, lucrurile stau exact așa, pentru ca și nutriționiștii ne informeaza ca micul dejun este cea mai importanta masa a zilei. Insa ne…

- „Un șofer de camion, eroul zilei, care a evitat o tragedie in tunel”- acesta este titlul unei știri din presa canadiana, iar eroul este un moldovean. Este vorba despre Mihai Gilca, care traiește in Quebec de mai puțin de patru ani, iar acum lucreaza șofer pe un camion. Acesta a juns in presa canadiana…

- Comunicat: Dragi tudeni, va invitam sa sarbatorim impreuna evenimentul istoric al Unirii Principatelor Romane, care a marcat decisiv istoria națiunii noastre și care, in contextul Centenarului, primește semnificații simbolice. Ora

- Cartofii sunt legumele aflate mereu la indemana tuturor, cu care poți face adevarate minunații culinare in doar cateva minute. De data aceasta am decis sa pregatim o rețeta de cartofi umpluți cu branza și bacon!

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, la Cotroceni, inaintea concertului dedicate Zilei lui Eminesu, devenita Ziua Culturii Naționale, despre nevoia de cultura și lectura, aflate in mare deficit. El a atras atenția politicienilor asupra raspunderilor legate de educație și a subliniat nevoia de politici…

- Vrei sa stii ce ti-au rezervat astrele pentru 13 ianuarie 2018? Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei. Cine are bani, cine are probleme in amor si cui i se deschid toate usile vezi mai jos.

- Ingrediente 2 cani cu pesmet din fursecuri (de la aproximativ 15 fursecuri de marime medie) 6 linguri de crema de branza, la temperatura camerei ciocolata alba topita bomboane decorative Mod de...

- Premierul Mihai Tudose a amanat luarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane, anuntand ca i-a solicitat lui Bogdan Despescu sa prezinte, in urmatoarea saptamana, un plan de masuri legat de remedierea situatiei.

- Un desert rafinat si usor de pregatit. Daca vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu un preparat delicios si plin de gust aceasta reteta este solutia perfecta. Mousse de ciocolata neagra si avocado, o reteta inedita ce cu siguranta te va cuceri de la prima degustare.

- Mod de preparare Briose cu spuma de caramel Intr-un bol mixam ouale cu un praf de sare, adaugam zaharul treptat si mixam pana se topeste, adaugam uleiul ca la maioneza, iaurtul, amestecam faina cu praful de copt si cacao, o cernem deasupra oualor, adaugam esenta si omogenizam cu miscari de…

- Ingrosarea vaselor de sange inseamna tromboze, inseamna accidente ischemice si multe alte probleme. De aceea, Lidia Fecioru recomanda o atentie asupra sporita dar si un leac. Pentru acest leac, avem nevoie de cinci nuci pe care sa le amestecam cu o lingura de miere de tei, un varf de scortisoara…

- Ingrediente 1 kg coaste de porc 1 lingurita sare grunjoasa ½ lingurita piper macinat grosier 1 lingurita coriandru macinat 1 lingurita cimbru 1 lingurita rozmarin 1 lingurita chimion...

- Moartea este un subiect pe care nimeni nu doreste sa il abordeze. Cu toate acestea fenomenul mortii este prezent in viata fiecaruia dintre noi, iar unii constientizeaza mai mult sau mai putin acest lucru. Iata ce spun astrele despre modul in care isi va gasi sfarsitul fiecare zodie in parte: Berbec…