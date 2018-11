Stiri pe aceeasi tema

- UrmeazE sE ai musafiri xi nu xtiu cu ce sE ii axtepti pe masE? Rulourile cu xuncE xi caxcaval sunt o gustare perfectE pentru o astfel de ocazie. Uxor de fEcut xi cel mai important..foarte gustoase! Prietenii tEi iti vor cere cu sigurantE reteta, deci incearcE s-o retii in detaliu! Poate nu toatE lumea…

- Romanii au demonstrat ca nu sunt prosti si ca sunt omenosi, a declarat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. El a vorbit despre elementele care au dus la esecul referendumului din acest weekend.Primul aspect la care s-a referit jurnalistul a fost formularea intrebarii de pe bulentinele…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a dezmintit, miercuri seara, ca noua taxa de poluare va pune o presiune fiscala celor care vor sa isi cumpere o masina second-hand cu o norma de poluare mai mare.

- Conform cercetarii, la nivel european, peste o treime dintre cei chestionati (35%) si care, in prezent, nu detin o casa nici nu se asteapta sa detina vreodata o proprietate avand in vedere costurile in crestere a chiriilor, crestere ponderata a veniturilor si costurile ridicate ale caselor. In…

- Timisul e pe lista zonelor unde exista interes pentru o noua locuinta, desi nu in prima parte a clasamentului. In topul zonelor in care respondenții intenționeaza sa-și cumpere o casa sau un apartament se afla Bucureștiul, cu peste 16% dintre opțiuni, urmat de județele Cluj (8,02%), Iași (5,8%),…

- Proiectul Ghidului de finanțare al programului "Rabla pentru electrocasnice", lansat in premiera de Ministerul Mediului, a fost publicat spre consultare publica. Documentul include informații despre valoarea voucherelor acordate, condițiile de acordare și modalitațile in care operatorii economici se…

- Secretarul de stat in Ministerul Culturii Alexandru Pugna, prezent sambata seara la Oradea, a lansat un apel la unitate catre toti romanii sa vina in sprijinul reabilitarii Palatului greco-catolic mistuit de flacari. "Este extrem de dureros ceea ce s-a intamplat astazi in Oradea. Si pentru…

