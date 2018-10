Stiri pe aceeasi tema

- Vladutz a decis sa ne faca zilele de toamna mai frumoase cu o super idee de rețeta de coaste de porc cu aroma de gutui! Gustul ușor fructat te cucerește imediat și nu ai nevoie de multe ingrediente pentru a pregati totul!

- Incredibil cat de ușor este de preparat aceasta rețeta și cat de delicios este rezultatul final! Pentru toți iubitorii de creme brulee – și nu numai – aceasta este o varianta mult mai inedita. De data aceasta, cu... capșuni!

- Restaurantul Ganesha Caffe cu specific libanez a fost inființat de trei tineri antreprenori Potrivit unui studiu recent de piața, 5 din 10 bucureșteni prefera un restaurant libanez unde pot servi preparate tradiționale și bauturi care nu se regasesc in țara noastra. In egala masura, cafenelele mainstream…

- Ingrediente: – 500 g pișcoturi, 400 g capșuni, 250 ml smantana pentru frișca (cat mai grasa posibil), 250 g mascarpone (la temperatura camerei), 3 linguri de zahar, 2 fiole esența de vanilie, 1 fiola esența de lamaie, 350 ml limonada ...

- Clatitele, un minunat desert adorat de toata lumea, pot fi transformate si într-un excelent aperitiv, dar si într-un delicios mic dejun, prin schimbarea unor ingrediente.

- Un smoothie cu mango și capșuni este fix ce ai nevoie, pentru a avea parte de doza zilnica necesara de vitamine. Este ușor de preparat și poate fi transformat intr-un mic dejun portabil, extrem de sanatos!

- La Muzeul in Aer Liber al Țarii Oașului continua in aceste zile activitațile dedicate copiilor, sub brandul Zestrea Oașului. Organizatorii, Primaria și Consiliul Local Negrești-Oaș și Muzeul Țarii Oașului, pregatesc pentru vineri, 10 august, de la ora 17.00, un spectacol excepțional de teatru, care…

- 1. Am vazut pe blogul tau ca le oferi cititorilor tai o serie de sfaturi despre ingrijirea tenului. Care ar fi cel mai importat lucru, din punctul tau de vedere, pe care ar trebui sa il facem? Adina: Hidratarea tenului din interior este un lucru deseori neglijat, asa ca as recomanda un consum crescut…