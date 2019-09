REŢETĂ SPECIALĂ DE MURĂTURI ASORTATE. Cum se face şi ce trebuie să respecţi cu stricteţe Ingrediente gogonele

morcovi

frunze de telina

radacina de hrean Optional: struguri

mere

ardei gras Saramura : apa potabila

sare

piper boabe

mustar boabe

foi de dafin

boabe de ienibahar ( optional )

crengute de marar uscat ( sau doar semintele ) Mod de preparare Spalam bine legumele si curatam morcovul si hreanul. Pentru pregatirea saramurii vom avea in vedere cantitatea de legume pe care dorim s-o conservam, scrie bucataras.ro. Punem la fiert apa si adaugam sarea ( indiferent de legumele conservate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

