Rețetă sarmale de post. Ușor de preparat, extrem de delicioase! Daca ții post și ai pofta de o porție de sarmale cu mamaliguuța, poți incerca aceasta rețeta de sarmale de post, extrem de delicioase! Rețeta sarmale de post – ingrediente 20 foi varza murata 500 g varza murata taiata subțire frunze de dafin lingura condimente, boia de ardei și chili 3 cepe mari 5 caței de usturoi 300 g dintr-un amestec de orez, hrișca și quinoa pe care le puneți in 200 ml de apa fierbinte și se lasa sa absoarba toata apa 300 g ciuperci champinion 2 morcovi 500 ml de sos de tomate Rețeta sarmale de post – mod de preparare Pregatiți compoziția pentru sarmale – orez, hrișca, quinoa,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand cumparam un pui cu niște proprietați gustative asemanatoare acelora ale puilor de țara, de la un brand cu notorietate in Romania precum este LaProvincia, ce poate sa fie mai nimerit de pregatit din el decat o rețeta asiatica care, datorita ușurinței in gatire, se poate face extrem de rapid?…

- Rețete de post. Postul Craciunului a inceput pe 15 noiembrie 2018 și ține pana in ajunul Craciunului, pe 24 decembrie. In aceasta perioada se pregatesc rețete de post. Mai jos puteți citi mai multe Rețete pentru Postul Craciunului din 2018. Fie din motive religioase, fie din motive care țin de sanatate,…

- Alina arsurile de stomac, scrie virale.ro. Zeama de varza poate fi extrem de eficienta in calmarea arsurilor gastrice. Vindeca arsurile de pe piele, hidratand tesuturile in acelasi timp. Citeste si Reteta zilei: Sarmalute de pui in foi de varza Consumul regulat reduce nivelul…

- Sunt la fel de preparat ca snitelele obisnuite, doar ca sunt mult mai gustoase! Pentru ca detaliile fac diferenta, o sa observi ca vinul alb in aceasta reteta va transforma banalele snitele intr-un preparat inedit si ideal pentru mesele pretentioase.

- De cum se lasa gerul si pana in primavara, varza murata la butoi devine unul dintre principalele ingrediente pentru gospodine. Daca se pune intreaga, varza e bine sa fie de marime medie, aleasa din randul celor nu foarte indesate si musai cu foi subtiri, pentru a fi usor de desfacut pentru sarmale.

- Sezonul muraturilor se incheie odata cu punerea la murat a verzei. Cea mai buna perioada pentru pusul la murat este imediat dupa caderea primei brume sau la sfarsitul lunii octombrie. INGREDIENTE 20 de verze cu frunza subțire 8 legaturi de ...

- Desi au origini turcesi, sarmalutele au devenit un preparat traditional pe masa romanilor, iar pentru pregatirea acestora sunt cunoscute o sumedenie de retete, care difera de la o regiune la alta.

- Sezonul rece se apropie, iar gospodinele deja incep sa-si pregateasca borcanele cu muraturi. In continuare va prezentam o reteta delicioasa de CONOPIDA MURATA. Cei dragi vor fi incantati la iarna.