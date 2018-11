„Noi pendulam intre ceva ars și o prajitura foarte buna” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut sambata, 10 noiembrie a.c., la sediul Ambasadei Romaniei din Paris, o alocuțiune in cadrul evenimentului dedicat contribuției romanești la dezvoltarea științei și tehnicii in Anul Centenar 2018. Intrebare: In ce masura credeți ca Romania poate, in viitorul apropiat, sa convinga tinerii și pe cei mai puțini tineri, care au studiat sau se gasesc in continuare in strainatate, sa se implice, nu doar in plan academic, și al cercetarii, și al inovației, ci sa se implice și sa devina lideri…