REŢETĂ Prajitură cu ciocolată şi cremă de vanilie Ingrediente Prajitura cu ciocolata si crema de vanilie

-Pentru blat:

50 g cacao neagra

150 ml apa

6 oua

200 g zahar 120 ml ulei

280 g faina

1 lingurita praf de copt

esenta de rom

-pentru crema:

6 galbenusuri

80 g zahar

80g amidon

500 ml lapte

extract de vanilie

-pentru crema de ciocolata

200 ml frisca lichida

200 g ciocolata amaruie Mod de preparare Prajitura cu ciocolata si crema de vanilie

Pentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotita, amestecand continuu, pana la omogenizare, apoi lasi la racit.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente Inimioare inteligente cu ciocolata alba si bezele300 g zahar, 250 g unt, 170g faina, 50 g cacao, 1 l lapte, 8 oua, un praf de sare, esenta romdecor: 100 g tablete ciocolata alba+2 linguri frisc lichida sau lapte, cateva bezele colorate Mod de preparare Inimioare inteligente…

- Ingrediente Prajitura cu ananas și perle de tapioca 200g biscuiți digestivi100g miez de nuca prajit120g untPiureul de ananas:300g ananas din compot100ml frișca lichida100ml apa10g gelatinaumplutura de tapioca:150g perle de tapioca250ml lapte100ml…

- Ingrediente Prajitura turnata cu branza cireșe și caiseBlat ( pentru tava 25/35 cm) :2 oua mari10 linguri de zahar9 linguri ulei10 linguri lapte12 linguri faina1 pliculet praf de coptesenta de vanilieUmplutura:500 g branza dulce3 oua3 linguri…

- Aluatul: zahar 200 g, faina 200 g, oua 6 bucati, praf de copt l plic, coaja de lamaie rasa. Crema: lapte 250 ml, gris l lingura, margarina 200 g, zahar pudra 100 g, l lamaie. Se bat albusurile spuma, se adauga zaharul, treptat, apoi galbenusurile, unul cate unul, amestecand usor. Cand compozitia a devenit…

- Primele estimari dupa inchiderea urnelor in Catalonia arata ca partidele separatiste vor castiga majoritatea in noul parlament catalan, indica un exit-poll prezentat de ziarul „La Vanguardia“.

- Ingrediente (1 rulada) Pentru blat5 oua150 ml cafea concentrata5 linguri zahar2 linguri cacao3 linguri faina2 linguri nuca macinata Pentru crema300 ml lapte dulce100 g zahar100 g margarina4 linguri fulgi de cocos50 g amidon alimentar50…

- Ingrediente 100 g zahar150 g unt4 oua3 linguri miere300 g faina1 lingura cacao1 pachet praf de copt1 lingura zahar pudra. Citeste si Cum pregatesti Kinder Pingui la tine acasa. Vei renunta sa il mai cumperi! Mod de preparare – Chec cu miere…

- Barcelona s-a impus categoric in fața celor de la Deportivo La Coruna, 4-0. Leo Messi a prezentat Gheata de Aur pe Camp Nou intr-o seara cand nu a inscris niciun gol. Ramane la 14 reușite in acest campionat, 18 in toate competițiile. Barcelona accelereaza ca un McLaren la sfarșit de 2017. 4-0 cu Depor…

- Ce combinatie ciudata, nu? Stiu. Cand le privesti astfel, vei spune ca nu au nimic in comun. Si stiu de ce. Are legatura cu ceaiul, nu-i asa? Daca ceaiul verde nu ar fi inclus, gandurile tale ar fi diferite. Permite-mi sa-ti spun ca cele mai comune lucruri pe care le au acestea este toate cele […]

- Salariile a jumatate dintre angajatii Consiliului Concurentei vor scadea de la 1 ianuarie, ca urmare a modificarilor fiscale, cele mai mari diminuari fiind de 20% la directori, a declarat, marti, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, in cadrul comisiilor de specialitate reunite din Parlament…

- Mai mult de jumatate dintre angajații romani ar fi dispuși sa accepte un loc de munca mai prost platit, dar care sa le ofere mai mult timp liber, in contextul in care Romania trece printr-o criza pe piata muncii, este concluzia unui studiu efectuat de Hunters, divizie a companiei de cercetare Unlock…

- Hranitoare, gustoase, energizante și o buna sursa de minerale, bananele ne sunt recomandate de medici și nutriționiști deopotriva. Interesant este ca aceste fructe, asociate de mulți dintre noi cu sezonul rece, sunt la fel de delicioase in deserturi ca și atunci cand sunt consumate ca atare! Iata cateva…

- Vizita lui Dorin Cocos la sediul anchetatorilor anticoruptie a durat in jur de o ora si jumatate. Dorin Cocos a ajuns la Directia Nationala Anticoruptie in jurul orei 11. Cu putin inainte de 12 si jumatate, afaceristul – eliberat conditionat in luna octombrie, dupa ce a executat o parte din condamnarea…

- Acum 10 ani Romania adera cu surle și trambițe la Uniunea Europeana. Acum, dupa 10 ani, romanilor le-a mai scazut din entuziasm și nu mai considera apartenența la UE un lucru prea bun. Concret, potrivit ultimului barometru realizat de institutul Kantar la comanda Parlamentului European, mai puțin de…

- Scenariu dramatic: am putea sa ramanem doar 12 milioane de oameni in tara, daca statul nu ia masuri rapid. Statistica oficiala spune ca populatia scade constant si peste 45 de ani vom avea o mare problema. Emigrarea din cauza saraciei este principala cauza, iar Teleormanul va fi judetul cel mai pustiit…

- Noua cetateni romani, cu varste cuprinse intre 26 si 59 de ani, suspectati de apartenenta la o retea care a furat mai multe tone de produse fitosanitare in zece localitati franceze pentru a le revinde in Romania, au fost arestati marti in Romania, Belgia si Germania, au anuntat anchetatori francezi.…

- Este o traditie la Universitatea Emanuel ca absolventii aflati in toate colturile lumii sa doneze ciocolata inaintea sarbatorilor de iarna, pentru a fi vanduta la cel mai dulce eveniment al anului: Chocolate Season. Asa s-a intamplat si in acest an. Pe standurile amenajate la Universitatea…

- Lapte de pasare. Reteta clasica – Ingrediente (4 portii) 5 oua1 l lapte120 g zahar1 pliculet zahar vanilatfulgi de migdalecoaja razuita de la o lamaie1 lingurita esenta vanilie sau rom2 linguri amidon Lapte de pasare. Reteta clasica – Mod de preparare Fierbi…

- Mai bine de jumatate de secol de iubire. 51 de cupluri din capitala și-au serbat astazi, nunta de aur și cea de diamant. Cu aceasta ocazie, administratia publica locala a municipiului Chisinau, le-a oferit familiilor, care sarbatoresc jubileul de la celebrarea casatoriei, cate o mie de lei.

- IMAGINE cat 1000 de cuvinte pentru TRAFICUL din Cluj Traficul din Cluj-Napoca este pe "rosu". O stie toata lumea, ba mai mult, o recunoaste si edilul Emil Boc. Pe grupul de Facebook Info Trafic judetul Cluj a fost postata, marti seara, o fotogragfie edificatoare de pe Bulevardul 21 Decembrie…

- Ingrediente – Tarta cu ciocolata de post 350 g tofu120 ml lapte de migdale120 g unt de cacao350 g ciocolata neagra de postsare grunjoasa, opțional Pentru blat25 biscuiți de post5 linguri unt de cacao. Citeste si Tarta cu ghimbir si caise Mod…

- Daca ai probleme cu bataturile poți încerca acest truc. Este și ieftin, iar rezultatul cu siguranța te va uimi. Uneori trucurile de casa functioneaza de trei ori mai bine decât tot ce exista deja pe piata si ce promite efecte rapide. Daca vrei sa ai picioare fine, poți…

- De ce ai nevoie pentru cartofi fondanți 2 linguri ulei 4 cartofi sare piper 3 linguri unt 3 caței de usturoi 4 crenguțe cimbru 100 ml supa de pui 100 ml vin alb sare grunjoasa, pentru decor Cum se prepara cartofii fondanți…

- Prepari budinca cu ciocolata alba conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi o lași la racorit și o mixezi cu branza mascarpone. Torni un strat de crema in fiecare pahar și nivelezi. Bați frișca tare, o pui in poș și decorezi fiecare pahar. Dai tiramisu la rece cateva ore. Cum se face…

- Jumatate din salariile romanilor s-ar putea duce in viitor pe taxe și impozite, a declarat miercuri, in Piața Victoriei, președintele CNS Cartel Alfa, Bogdan Hossu, precizand ca sindicatele au in vedere sa apeleze la Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constituționala Ordonanța de modificare…

- Ingrediente pentru tarta cu pere și ciocolata: 1 1/4 cana faina de migdale 3 linguri unt, topit 2 linguri de miere 1 cana lapte de orez 3 linguri amidon de porumb 2 linguri praf de cacao 2 linguri de miere 1/2 lingura scorțișoara 1 varf de cuțit de nucșoara 1 varf de cuțit condimente amestecate sau…

- De ce ai nevoie pentru creme brulee 4 galbenușuri75 g zahar400 g smantana200 g ciocolata alba½ lingurița esența de vanilie. Citeste si RETETA DE DESERT: Clatite americane cu dovleac si scortisoara Cum se prepara creme brulee Mixezi galbenușurile cu…

- Sophia Elyssa Chiappalone are 5 anișori, iar destinul nu a fost tocmai cel mai fericit pentru ea. Micuța s-a nascut cu o malformație grava la inima. Mai exact, partea dreapta a inimii lipsea. De atunci, fetița a suportat 26 de operații, dintre care 3 pe cord deschis.

- Ingrediente 1 piept de pui dezosat200 g mazare2-3 crenvurști de pui3 ouasarepiperPentru sos:200 g bacon25 g unt3 linguri parmezan ras300 g smantanasarepiper2 caței usturoiorez basmati, opțional. Citeste si Reteta…

- BERBEC Poti reaprinde flacara pasiunii planificand ceva aventuros pentru partenerul tau Berbec. Alege ceva neasteptat pentru a duce chimia la un alt nivel. Ce-ai zice de o calatorie cu balonul, o degustare de vinuri, o partida de poker sau de o plimbare cu rolele? TAUR Da-i…

- La Museikon va avea loc joi, 2 noiembrie, incepand cu ora 12.00, lansarea volumului „Un mileniu și jumatate de minerit aurifer la Roșia Montana”, ce il are ca autor pe Volker Wollmann. Istoricul Volker Wollmann se dedica de decenii bune istoriei pe care o cerceteaza, o documenteaza si o scrie. Acesta…

- Atunci cand temperaturile incep sa scada, sistemul nostru imunitar incepe sa fie slabit si suntem expuse racelilor si gripelor. Din fericire, iti poti prepara chiar la tine acasa un antibiotic natural care iti va intari corpul. Aceasta bautura nu are efecte secundare, deci esti complet…

- Daca vrei sa ii delectezi pe cei dragi cu un desert nemaipomenit de bun, aceast preparat este soluția perfecta. Tarta de capșuni cu crema de branza, o rețeta deliciosa ce se prepara foarte ușor.

- O jumatate de lingurita de praf de coji de oua contine aproximativ 1000-1,500 miligrame de calciu, echivalentul a 90% din doza zilnica recomandata. Alte minerale care se gasesc in proportii semnificative in cojile de oua sunt zincul, fierul, cuprul, manganul, fosforul, fluorul, clorul si molibdenul.…

- La intrebarea senatoarei de centru Nathalie Goulet, care considera ca revenirea jihadiștilor in Europa din Siria și Irak 'constituie un motiv de ingrijorare pe termen scurt, mediu și lung', Collomb a raspuns ca aceasta problema 'este gestionata perfect astazi' in Franța.Potrivit lui, acordurile…

- In Muntii Bucegi, stratul de zapada proaspat depus in timpul noptii de luni spre marti a depașit 10 centimetri, iar in unele locuri, unde a viscolit, zapada masoara peste jumatate de metru. Salvamontistul Claudiu Vasilescu, din Busteni, a declarat, corespondentului Mediafax , ca in noaptea de luni pe…

- Potrivit sondajului de opinie Parlametru privind percepția cetațenilor asupra Uniunii Europene și Parlamentului European arata o evolutie dezastruoasa. In vreme ce apartenența la UE este un lucru bun pentru 57% dintre cetațenii europeni, procentul romanilor care cred acest lucru a scazut in doar…

- O prajitura cu mere poate parea banala la prima vedere, insa reteta de mai jos este una care va transforma o prajitura simpla intr-un deliciu care va desfata simturile invitatilor tai. Reteta de prajitura cu mere cu aluat fraged Ingrediente pentru prajitura cu mere 600 grame…

- Aceasta este o scadere de 20%, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Potrivit BNR, investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,518 miliarde de euro, in ianuarie – august 2017, comparativ cu 3,092 miliarde de euro in perioada ianuarie – august 2016. Dintre acestea, care…

- Curtea de Conturi a constatat 132.746 de nereguli la bugetele locale in perioada ianuarie 2009 – iunie 2017, iar valoarea abaterilor financiar-contabile constatate insumeaza peste 87,2 miliarde de lei, se arata intr-un raport al instituției, citat de Agerpres. Cele mai multe nereguli au fost constatate…

- In cursul celor 2 ani de la aprobarea Programului Operațional Regional (POR), au fost lansate 38 de apeluri de proiecte, in valoare de peste 5,5 mld. euro (reprezentand 53,40% din alocarea POR).De asemenea, au fost semnate contracte de finanțare in valoare de 1 mld. euro. Plațile efectuate…

- Rețeta ce se potrivește perfect pentru sfarșitul de saptamana. Prajitura cu crema de branza și fructe de padure, un desert pe gustul tuturor ce se prepara foarte ușor. Daca vrei sa-i rasfeți pe cei dragi cu o prajitura delicioasa acest preparat este soluția potrivita.

- Un grav accident rutier a avut loc in municipiul Iasi. O femeie in varsta de 46 de ani a incercat sa traverseze strada prin loc nepermis si a fost acrosata de un TIR, strivita si tarata aproximativ 600 de metri. Imaginile de la locul accidentului erau infioratoare. Bucati din corpul victimei au fost…

- De ce ai nevoie pentru pizza Pentru aluat 2 lingurițe drojdie uscata ½ lingura zahar 300 ml apa calda 2 linguri ulei 455 g faina 1 praf de sare Pentru umplutura 100 g carnați 2 caței de usturoi 120 g spanac proaspat…

- Pentru clatite 200 g faina500 ml lapte2 oua1 praf de sare1 lingura zahar½ lingurița bicarbonat2 linguri ulei Pentru crema500 g branza dulce de vaci2 linguri zahar4 galbenușuri200 g capșuniPentru bezea4 albușuri150…

- Simte ca nu mai are putere nici sa se țina pe picioare și nici sa se jeleasca de cand racește pe strazi, ca femeia nimanui. A avut candva o casa, un camin și un soț care i-ar fi adus condamnarea la pribegie, acuza Elena, printre lacrimi.

- Guvernul Spaniei a anuntat sambata ca politia a sigilat 1.300 din cele 2.315 scoli din Catalonia care fusesera alese pentru amenajarea sectiilor de votare in cadrul referendumului privind independenta regiunii, in pofida interzicerii lui de catre Madrid, relateaza agentia Reuters. Potrivit unei surse…

- Compania Kalasnikov a prezentat, la salonul international de tehnica militara Army-2017, organizat la sfarsitul lunii trecute, langa Moscova, noua gama de carabine Ciukavin SVCh, pusti semi-automate destinate lunetistilor.

- Popcornul simplu poate fi transformat cu doar cateva ingrediente intr-o gustare delicioasa de care sa se bucure toata familia sau cu care sa cuceresti invitatii de la o petrecere. Nu ai nevoie de foarte multe ingrediente si nici de mult timp....

- De ce ai nevoie pentru clatite Pentru aluat 250 g faina 2 linguri cacao 1 ou 1 lingurița praf de copt 250 ml lapte 200 ml apa minerala 2-3 linguri unt ulei Pentru umplutura 200 g frișca 2 banane, bine coapte Cum se…