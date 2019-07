Stiri pe aceeasi tema

- Expunerea abuziva la radiatiile ultraviolete, naturale sau artificiale, fara protectie adecvata, determina aparitia arsurilor solare care pot degenera in infectii sau/si creste riscul dezvoltarii cancerului de piele.

- Bucatarul resitean Uica Mihai are o reteta inedita de ardei umpluti, datorita umpluturii lor. Uica spune insa ca gustul face tot chinul. Pentru ca e ceva chin la desfacutul samburilor de caise, principalul ingredient al acestei retete

- La drept vorbind, cum sa nu invidiezi un DJ care zi de zi nu face altceva decat sa distreze invitații unei petreceri sau ai unui eveniment, cu muzica mixata pe ritmuri amețitoare. Deși, din acest motiv, mulți sunt de parere ca a fi DJ este simplu, adevarul este altul. Da, meseria este placuta și da,…

- Pandișpanul este una dintre cele mai simple rețete practicate de gospodine. Un desert foarte pufos, fraged care se topește in gura. Rețeta o puteți folosi și atunci cand doriți sa faceți un tort. Pandișpanul merge uns cu orice crema preferata, puteți adauga fructe sau cacao. Blatul poate fi configurat…

- Desi mi am propus sa reduc carbohidratii pentru o perioada, nu am resuit sa ma tin de cuvant cand am scos din cuptor aceste divine placintele cu carne tocata. Sunt atat de bune si de fragede, ceva de nedescris. Pentru un aluat cu adevarat fraged, va recomand sa folositi untura, asa cum am facut eu.…

- Vara este aproape iar fructele proaspete sunt deja peste tot în piețe, îmbietoare și parfumate. Iata cum sa pregatești un incredibil tort de capșuni, fara coacere, o rețeta pentru care toata lumea te va invidia.

- Deși frigul de afara nu te duce cu gândul la o înghețata delicioasa, peste doar câteva saptamâni va veni vara, astfel ca înghețata va deveni în curând desertul racoritor preferat,

- PASCA FARA ALUAT. Pentru aceasta reteta aveti nevoie de 700 grame branza de vaci, 400 grame smantana, 200 grame unt, 200 grame zahar pudra, 6 -8 oua, 4 linguri de faina, 4 linguri de gris, un praf de copt, o lingurita de esenta de vanilie si stafide sau fructe uscate. Intr-un bol se pun ouale…