- Ingrediente: - 20 de kilograme de rosii coapte - o ceasca de sare Preparare: Dupa reteta lui Radu Anton Roman, publicata in "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti", rosiile se taie in bucati si se trec printr-o sita speciala, care se mai gaseste si astazi prin magazine. Pulpa obtinuta se pune la…

- Bulionul reprezinta ingredientul de baza care da gust preparatelor din bucataria romaneasca. In cartea care l-a consacrat, „Bucate, vinuri si obiceiuri Romanesti”, regretatul autor Radu Anton Roman le propune gospodinelor o reteta traditionala de preparare a bulionului.

- Nelipsita de pe mesele romanilor, tocanita preparata dupa reteta regretatului grastronom Radu Anton Roman, publicata in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia), este un deliciu. Cu ingredinete putine, preparatul este gata cat ai clipi.

- Cu ingrediente putine si sanatoase se prepara rapid o salata delicioasa si satioasa. Secretele salatei orientale ne sunt dezvaluite in cartea cu retete a regretatuluilui Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Gustoasa si usor de preparat, ciorba de ciocanele este inlocuitorul perfect al celei de burta. Reteta preparatului gustos o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea gastronomiei romanesti, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Chiftele din cartofi, un aperitiv delicios se prepara rapid cu ingrediente putine si ieftine. Reteta chiftelutelor din cartofi o regasim in lucrarea celebrului gastronom Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Bogata in vitamine si racoritoare pe arsita, supa de rosii este mancarea perfecta vara. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Vara, orice gospodina pune la murat castraveti. Delicioasa garnitura insoteste cu succes orice mancare cu carne, fasole sau cartofi. Reteta castravetilor in saramura care se acresc in cateva zile o regasim la regratatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.