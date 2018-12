Reţetă delicioasă de biscuiţi cu cacao Ingrediente Biscuiti cu cacao 100 g unt 80 gr zahar pudra 1 ou 150 g faina 3 linguri cacao coaja de portocale Mod de preparare Biscuiti cu cacao

Frecam untul cu zaharul, se adauga oul batut bine, faina, cacaua si coaja de portocale. Se framanta bine. Se intinde o foaje subtire. Se decupeaza in forme diverse, inimioare, stelute. se introduc la cupor. Serviti cu placere. Pofta buna! Intra AICI pentru a afla cum sa prepari cea mai buna ciorba de burta. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

