Reţetă de tort de şampanie, potrivit de Revelion In mai putin de 6 saptamani vom sta la masa alaturi de cei dragi, sarbatorind intrarea intr-un nou an. Pentru asta trebuie sa avem grija ca bucatele sa fie alese si potrivite. Azi va prezentam o reteta de tort de sampanie, potrivit de Revelion! Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

- Salata de boeuf Mod de preparare Salata de boeuf Se spala carnea si se pune la fiert, la foc potrivit, intr-o oala cu apa rece. Cand da in clocot se curata de spuma, se pune putina sare si se lasa sa fiarba in continuare, pe foc mic, fara sa mai clocoteasca. Carnea fiarta se taie in cubulete.…

- Florin Talpes, fondator si CEO al furnizorului de solutii de securitate IT Bitdefender, cel mai cunoscut brand romanesc hi-tech la nivel international si cel mai mare producator local de software, spune ca mentoratul este cel mai important ajutor pe care il poate da urmatoarei generatii de antreprenori

- Un aperitiv extraordinar. Unii ii zic „chec aperitiv”, altii ii zic „pizza cu de toate”. Eu zic ca este o gustare gustoasa care arata intr-un mare fel. Foarte simplu de realizat si nu are o reteta stricta. Trebuia doar sa retineti ca pentru fiecare ou pus in compozitie, adaugati o lingura de faina.…

- Gospodinele din Craiova au luat cu asalt piețele din Banie in speranța ca in aceste zile vor gasi pe tarabe gogonele mai ieftine pe care sa le puna la butoiul cu muraturi. Ele au profitat și de Ziua Naționala a Produselor Agroalimentare Romanești, unde zeci de comercianți din Dolj și-au etalat cele…

- Vrei sa mananci ceva gustos dar nu ai timp? E o noua zi, iar noi avem o idee delicioasa! Iti propunem o reteta usoara si cu care te vei mandri. In plus, s-ar putea sa ai deja in bucatarie ingredientele necesare.

- Pe deasupra, se mai face si foarte repede, cam cat dureaza fiertul cartofilor pentru piureul care constituie, daca ma intrebati pe mine, cea mai indicata garnitura pentru acesti ficatei sote. Asa ca hai mai bine sa trecem la treaba, ca n-are rost sa va rapeasca cititul prea mult timp! Aveti nevoie de:…

- Cu un sos de caramel sarat, poți face o gramada de lucruri bune, bune! Dar daca iți dorești cele mai bune rezultate de la deserturile tale, cel mai indicat ar fi sa iți prepari in casa propriul sos. Din fericire, acest lucru este mai ușor decat crezi.

- La romani, pe masa traditionala de Craciun, porcul este rege. Intre acestea se afla si carnatii de casa. Ingrediente (20 carnati): – 3 kg carne porc mai grasa| – 1,5 kg carne vita – 3 capatani usturoi – 1 lingura cimbru uscat – 2 linguri boia dulce – 1 lingura boia iute – 1 lingurita piper – sare grunjoasa…