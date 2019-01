REŢETĂ DE SEZON: Langoşi cu urdă Mod de preparare Langosi cu urda Din ingredientele de mai sus se face un aluat cu o consistenta mai elastica, care se lasa la dospit. Dupa ce a crescut bine se portioneaza in mici bile (mie mi-au iesit 23 buc.) pe care le lasam din nou la crescut. Fiecare bila se intinde cu merdeneaua peste care se aseaza umplutura de urda, se unesc cele doua parti si se preseaza pe margine cu degetele. Langosii astfel facuti se mai lasa din nou la crescut 10 min, apoi se prajesc in baie de ulei la o temperatura mai mica. (daca uleiul este prea incins se coc repede pe deasupra si in interior raman cruzi).

