Reteta de Revelion: Tort cu gem şi citrice Mod de preparare Tort cu gem si citrice 1. Se prepara blatul mixand albusurile cu un praf de sare, apoi cu galbenusurile zdrobite, cu faina turnata in ploaie si, la sfarsit, esenta. Se unge cu un strop de ulei si se tapeteaza cu hartie pentru copt o forma cu margine detasabila, se toarna aluatul si se da la copt cca. 20 de minute. Blatul copt se lasa sa se raceasca, apoi se taie in 2 discuri egale ca grosime.

2. Se prepara crema mixand iaurtul cu smantana si un borcanel de gem, se adauga geletina hidratata in 200 ml apa rece, apoi topita la bain marin (nu fiarta) si adaugata in crema… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

