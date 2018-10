Rețeta de mici pe care o făceau bunicii Duminica – absolut deliciosi Va prezentam cea mai buna rețeta de mici pe care o faceau batranii noștri. Bineințeles, cum este normal, fiecare gospodar a adaptat rețeta dupa propriul gust și zona din care provine. Ingredientele de care ai nevoie: 500g carne tocata de vita, porc și oaie** (dupa preferințe), 200 ml zeama oase de vita, 3 caței de usturoi, 1/2 lingurița de bicarbonat, condimente (dupa gust). **Recomandat este sa cumparat carnea dintr-un sat, de la tarani, si nu de la supermarket, daca aveti oportunitatea! Cum se prepara: Deși carnea pe care o cumparați este tocata in prealabil, va recomandam sa o mai dați printr-un… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gemurile și dulcețurile nu sunt doar niște delicii care ne incanta papilele gustative in sezonul rece. Aceste delicatese sunt hranitoare și au valențe terapeutice incontestabile. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 421, ediția print Dulceața de patrunjel, de exemplu, contribuie la eliminarea…

- Ciorba de pui cu legume Mod de preparare Ciorba de pui cu legume Alegi orezul, il speli si il lasi la inmuiat in apa. Speli carnea si o pui la fiert in apa rece cu o lingurita de sare. Se spumeaza Cand carnea a fiert se scoate pe o farfurie se curata de oase si pielite si se taie cubulete.…

- Mod de preparare Cascaval de casa Punem laptele la fiert, iar branza de vaci o maruntim la robotul de bucatarie.Cand laptele incepe sa fiarba adaugam branza de vaci si amestecam mereu cu o lingura de lemn. Lasam pe foc in jur de 5 minute pana se formeaza zerul.Luam de pe foc si punem…

- Carnea de porc si de vita se dau prin masina de tocat. Ceapa tocata marunt si morcovul dat pe razatoare se caleste in ulei. La sfarsit se adauga bulionul si apa si se lasa sa fiarba putin. Cand s-a racit se adauga peste carnea tocata, se mai adauga orezul spalat si scurs de apa, mararul si patrunjelul…

- Mod de preparare Cheesecake cu jeleu de struguri Maruntim biscuiti cu ajutorul blenderului, peste ei adaugam untul topit si amestecam pana ce biscuiti abosrb untul. Tapetam o tava cu pereti detasabili cu folie alimentara, adaugam biscuiti si cu ajutorul unei canite, linguri apasam foarte bine astfel…

- Mod de preparare Ciocanele de pui cu cartofi natur Carnea condimentata se pune in tigaia wok in ulei incins si se prajeste cateva min. Adaugam rozmarinul, vinul, apa si sosul de soia. Lasam la foc mediu sa se gateasca bine carnea si sa scada tot lichidul. Cartofii se curata…

- Potrivit Centrului american de prevenire si control al bolilor, 9 tipuri de alimente sunt vinovate pentru 44% din consumul tau zilnic de sare. In general, n-ar trebui sa depasesti 2.300 mg de sare zilnic, iar consumul acestor produse multiplica de cateva ori aceasta cantitate. Carnea procesata…

- Mod de preparare Ciorba de burta Mai intai punem rasolul de porc la fiert in apa cu putina sare. Cand aproape a fiert adaugam legumele intregi apoi cand carnea a fiert suficiento scoatem, o lasam putin la racit dupa care dezosam carnea si o taiem bucatele mici. In oala in care a fiert…