Stiri pe aceeasi tema

- „La un moment dat, in jurul orei 21:00, pe fondul unor discutii contradictorii, inculpatul a inceput sa o loveasca pe persoana vatamata M.E. cu pumnii in fata si in corp, desi aceasta avea in brate copilul minor rezultat din casatorie, in varsta de un an si 8 luni la acea data. Persoanele prezente la…

- Elevii de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” din Municipiul Blaj au participat in data de 18 octombrie 2018 la Concursul Regional Interdisciplinar „Ioan Bojor”. Aflat la a treia ediție, concursul a avut loc la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin, avand ca scop promovarea valorilor tradiționale…

- Doua echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului Orsova au intervenit, azi noapte, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la roata unui autotren incarcat cu cereale , aflat pe raza municipiului. Pompierii s au deplasat imediat cu doua autospeciale cu apa si ...

- Serviti ca atare, pusi la borcan, folositi in zacusca sau in alte preparate, ardeii copti reprezinta unul dintre cele mai des intalnite preparate in aceasta perioada. Reteta de mai jos le va salva pe gospodinele care vor sa adauge si ardei copt in camara, pentru ca este foarte usoara, nu necesita mult…

- Piept de pui cu susan Mod de preparare Piept de pui cu susan Pieptul de pui se taie fasii se condimenteaza cu piper alb, boia dulce, praf de usturoi, sare si ghimbir. Se adauga si uleiul de masline si se lasa la marinat 30 min la frigider. Fasiile astfel pregatite se trec prin ou batut cu…

- Un barbat din Vaslui a primit 3.000 de lei amenda pentru ca s-a certat cu medicul de familie din localitate. Pacientul a a avut ”neobrazarea” sa-i ceara sa vina acasa sa-i consulte mama batrana și bolnava, iar pana la scandal nu a fost decat un pas. Omul a primit amenda maxima de polițiștii din localitate,…

- O noua propunere de masa sanatoasa si usor de realizat. Salata cu paste si creveti este un fel de mancare perfect pentru o petrecere cu prietenii sau chiar pentru o cina cu familia. Nu ai nevoie de mult timp petrecut in bucatarie. 30 de minute este durata maxima de realizare a acestui fel de mancare.…