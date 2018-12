Stiri pe aceeasi tema

- Turta dulce pentru Craciun. Rețeta simpla și delicioasa. Turta dulce este bucuria copiilor, de Sarbatori. Frumos decorata, frageda si dulce este unul dintre deserturile preferate de Sarbatori. Iar reteta este una extrem de simpla.

- Caltabos RETETA. Modul de preparare al caltabosului 1. Pentru inceput, trebuie spalate foarte bine toate maruntaiele, cu multa apa rece. 2. Se pune la fiert o oala mare in care se adauga foile de dafin, 2-3 linguri de sare, cateii de usturoi si o lingura de boabe de piper. Apoi se pun…

- O familie din Cluj a plecat cu porcul in geamantan, la propriu, scrie capital.ro. Oamenii vor sa ajunga in Spania la cei doi copii care lucreaza acola. Nu mica le-a fost mirarea angajatilor aeroportului sa constate ca valizele lor erau pline ochi - cu sunca, caltabosi si carnati. Doua bagaje de aproape…

- Reteta cozonac traditional. Daca tot se apropie sarbatorile si masa de Craciun trebuie pregatita cu atentie, ne-am gandit sa iti propunem o reteta de cozonac traditional pe care il fac maicutele la manastire. Compliteaza masa de sarbatori cu un cozonac pufos moldovenesc.

- Adorati toba din comerț, dar doriți ceva mai sanatos, fara aditivi chimici și gluten? Va prezentam o rețeta de toba din pui, preparata în condiții casnice. Aceasta va înlocui cu succes mezelurile din comerț, fiind foarte gustoasa și sanatoasa.

- Mirosul de cozonac intregeste, intotdeauna, atmosfera de sarbatoare din orice casa. Din acest motiv, foarte multi romani obisnuiesc sa aiba intotdeauna pe masa de Craciun acest preparat. Noi va dam o reteta de cozonac la care nu veti munci foarte ...

- Postul Craciunului a inceput pe 14 noiembrie, iar timp de 40 de zile, pana in noaptea zilei de 24 decembrie, trebuie sa fim mai atenți la ceea ce mancam. Daca nu stii ce sa mai gatesti de post, reteta de mai jos este o varianta excelenta atat ca și gustare, cat și la cina. Iata cum pregatești gogoși…

- In prag de Moș Nicolae, Cleopatra Stratan și Edward Sanda iși unesc fortele și lanseaza o piesa perfecta pentru sarbatorile de iarna. „Cozonac” este o melodie compusa de Edward Sanda și produsa in studiourile Famous Production. „Am plecat de o la o idee funny despre Craciun și așa am ajuns sa colaboram.…