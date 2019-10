Stiri pe aceeasi tema

- Tii la silueta, dar si la sanatate, astfel ca eviti pe cat posibil consumul de zahar? Atunci reteta aceasta este perfecta pentru tine si familia ta, mai ales ca e foarte simplu de preparat. Un chec delicios cu banane si ciocolata iti va incanta papilele gustative si va fi gata de pus la cuptor in doar…

- Persoanele cu venituri reduse care beneficiaza de ajutoare alimentare cer ulei in loc de faina. Teodora Ciobanu, directorul Directiei de Protectie Sociala din cadrul Primariei Targu Jiu, a declarat ca sunt foarte multe persoane care solicita ulei in...

- Galuste de cartofi umplute cu carnati PREPARARE Galuste de cartofi umplute cu carnati Se spala bine cartofii si se pun la fiert cu tot cu coaja,in apa cu un pic de sare. Dupa ce s-au fiert si s-au racorit putin,se decojesc si se paseaza ca pentru piure. In cartofii pasati se adauga oul,sare…

- Vara e aproape de final insa termometrele nu vor scadea foarte curand astfel incat obiceiurile bune din timpul verii se pot pastra inca cel puțin o luna de acum incolo. Cum in zilele calduroase orice petrecere reușita are in mijlocul ei cocktailuri fresh, acestea vor putea fi savurate cu aceeași intensitate…

- Atunci cand esti la dieta, dar poftesti la ceva dulce, o reteta fara zahar devine perfecta pentru tine. La fel si daca ai probleme cu glicemia. Este vorba de un chec delicios cu banana si ciocolata neagra, foarte simplu de preparat si care nu necesita foarte multe ingrediente.

- INGREDIENTE 500 g arpacas 350 g zahar 350 g nuca 6 pliculete zahar vanilat 5 lingurite coaja de lamaie 100 g stafide MOD DE PREPARARE Se spala arpacasul si se pune in apa rece la fiert (fata de orez, pentru coliva ai nevoie de trei ori si jumatate mai multa apa decat arpacas). Se fierbe incet,…

- Ne place varza calita, dar parca nu mai e la fel de gustoasa reincalzita. Dar pentru ca suntem inventivi, putem pregati o delicioasa rețeta de ștrudel cu varza și pe cei dragi ii vom cuceri.

- Cercetarile au aratat ca mancarea pentru bebelusi contine un nivel prea ridicat de zahar. Organizatia Mondiala a Sanatatii intentioneaza formularea unei interdictii privind adaosul de zahar in mancarea copiilor sub 36 de luni.