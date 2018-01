Stiri pe aceeasi tema

- Delicioasa, usor de preparat, salata orientala este orcand o gustare binevenita. Cu ingrediente putine si ieftine, dar cu mare atentie la gatit, secretele preparatului gustos ne sunt dezvaluite in cartea cu retete a lui Radu Anton Roman, gazetarul indragostit de gastronomie, “Bucate, vinuri si obiceiuri…

- Un spital mic dintr-un oras cu populatie de circa 27.000 de locuitori din Alba face performanta in domeniul medical. Spitalul inregistreaza periodic premiere in ceea ce priveste interventiile chirurgicale realizate aici, care rivalizeaza cu servicii de complexitate ridicata oferite in unitati mult mai…

- Ce nu face o mama pentru copilului ei? Mai ales ca se-ntampla ca mama in cauza sa fie faimoasa, bogata și lipsita de ocupație! Kim se pregatește de venirea pe lume a celui de-al treilea copil al ei și-al rapperului Kanye West. Kim Kardashian este nerabdatoare pentru venirea pe lume a celui de-al treilea…

- Cartofii sunt legumele aflate mereu la indemana tuturor, cu care poți face adevarate minunații culinare in doar cateva minute. De data aceasta am decis sa pregatim o rețeta de cartofi umpluți cu branza și bacon!

- O reteta simplificata a unei extinderi ar putea suna cam asa: se ia un ardelean ambitios, o experienta de dezvoltare in multinationala si un business de familie dulce, se amesteca bine si rezulta (deocamdata) cinci cofetarii in Dej si Cluj-Napoca si afaceri anuale de peste un milion de euro.

- Politistul brasovean, Marian Godina s-a implicat si el in cazul pedofilului din Capitala. Dupa prinderea celui acuzat, acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le acestora identitatea pedofilului din Capitala,…

- autor: Radu Ciobanu „Lasand la o parte Padurea spanzuraților, scrisa in condiții speciale si cu o vocație a mitologizarii caracteristica lui Rebreanu, nu cunosc roman al Primului Razboi Mondial trait in Ardeal si implicit al Marii Uniri – subiect ardelenesc prin excelența – mai emoționant si mai puternic…

- In secolul al XIX-lea, oftalmologul și chirurgul rus Vladimir Filatov a sugerat utilizarea medicamentelor alternative impreuna cu medicamentele obișnuite pentru a menține vederea perfecta. El este considerat unul dintre pionierii terapiei pentru vindecarea țesuturilor.

- Puiul umplut este o reteta traditionala romaneasca care se pregateste rapid si cu putine ingrediente. Exista cateva mici trucuri de care cei care il gatesc se pot folosi pentru a obtine un preparat delicios.

- Dupa mesele imbelsugate, o zeama delicioasa cu smantana si otet reprezinta remediul ideal. Reteta delicioasei ciorbe de burta o regasim in cartea regratatului jurnalist Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Reteta delicioasei salate de boeuf, preparat nelipsit de pe mesele festive ale romanilor, o regasim la Radu Anton Roman, in volumul volumul "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, aparuta la editura Paideia. Pasii pregatirii delicioasei salate trebuie respectati intocmai pentru ca preparatul sa iasa…

- Reteta delicioasei salate de boeuf, preparat nelipsit de pe mesele festive ale romanilor, o regasim la Radu Anton Roman, in volumul volumul "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, aparuta la editura Paideia. Pasii pregatirii delicioasei salate trebuie respectati intocmai pentru ca preparatul sa iasa…

- Nascut intr o familie saraca din Ciucurova Tulcea , la 27 septembrie 1903, tatal pictorului dobrogean Alexandru Ciucurencu fiind de meserie hamurar, artistul incepea sa picteze inca de la varsta de 13 ani, ca ucenic la un zugrav iconar pe nume Mihail Paraschiv.Cine ar fi banuit ca valoarea celui lipsit…

- Schimbarea filosofiei de taxare a veniturilor personale, prin trecerea la impozitul pe gospodarie, si decizia de transfer a contributiilor sociale de la angajator la angajat au reprezentat cele mai dezbatute subiecte de ordin fiscal in acest an. In 4 ianuarie, candidatul propus sa preia Finantele,…

- Reteta este una foarte veche si se pregateste in special in zona Ardealului. Seamana intr-o anumita masura cu celebra reteta varza a la Cluj, dar prin ingredientele folosite si modul de preparare termica aduce mult si cu placinta cu varza.

- Ciocolata de casa, dulce și delicioasa, nu lipsea de pe nicio masa, la sarbatorile de iarna de altadata. Rețeta de fața este cea clasica, pastrata in caietele ingalbenite de vreme, ale gospodinelor.

- Inotatorul Robert Glinta, surpriza anului 2017. Sportivul de 21 de ani a declarat, marti, la Gala Sportului Dinamovist, ca anul 2017 s-a incheiat frumos pentru el, cu o medalie de bronz la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 m) de la Copenhaga. „Anul 2017 a fost ca un carusel, plin de toate…

- Spectacol total si emotii uriase, astazi, la marea finala a celui de-a al treilea sezon „Bravo, ai stil”!A Unicul show din Romania dedicat elegantei, creativitatii si puterii de seductie si-a desemnat castigatoarea. Dupa ce timp de patru luni, au urmarit concurentele evoluand din toate punctele de…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat pe Facebook o fotografie despre care spune ca este facuta astazi si in care apar, la masa, Florin Iordache si Daniel Morar, judecator la CCR. "Un fotograf amator a surprins astazi un cadru care m-a umplut de emotie. Daniel Morar, judecator la Curtea Constitutionala,…

- "Un fotograf amator a surprins astazi un cadru care m-a umplut de emoție. Daniel Morar, judecator la Curtea Constituționala, fost procuror șef DNA, schimba cu gesturi largi rețete culinare cu deja celebrul "criminal in serie" al legilor Justiției, Florin "Ciordache". Sunt convins ca oamenii…

- Care sunt ingredientele de care avem nevoie: 2 lingurite de amidon, 400 de grame de cirese fara samburi, jumatate de lingurita cu faina, 2 galbenusuri, 2 oua, 1 pastaie de vanilie, 480 de ml de lapte degresat, 1 lingura de zahar brun si 3 linguri de indulcitor hopocalorici care pot fi folositi la copt,…

- Kunefe cunoscuta si sub denumirea de Konafa, Knafah, Knafe, Kenafi, Knafeh Nabulsieh, Peynirli Künefe, cadaif ori cataif este o prajitura caracteristica bucatariei orientale (turca, levantina, ori greceasca).

- Pentru ca suntem in plin post al Craciunului, iata o rețeta veche de ''Cartofi de post'', publicata in ''Carte de bucatarie - 1501 feluri de mancari'', in anul 1935, cu o prefața de Constantin Bacalbașa.

- Pentru gospodinele care doresc sa incerce pregatirea salatei de icre acasa, regretatul gastronom si jurnalist Radu Anton Roman prezinta pasii obligatorii care trebuie urmati pentru ca preparatul sa iasa „ca la carte”. Secretul preparatului deosebit de gustos ne este dezvaluit intr-una dintre cele lucrari…

- Elevi ai Liceului Tehnologic G.G. Longinescu, alaturi de colegi de-ai lor de la Colegiul Tehnic Ion Mincu și Centrul Școlar pentru Educație Incluziva (CSEI) Elena Doamna din Focșani, au invațat sa realizeze produse de patiserie, la finalul saptamanii trecute, intr-o unitate de specialitate din Focșani.…

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor” care a trecut prin momente senzaționale de-a lungul audițiilor, cu cele mai neașteptate apariții și numere pe scena, cel de-al patrulea sezon s-a incheiat cu succes.

- Aceasta prajitura rapida de post se prepara din ingrediente simple și ieftine. Ai nevoie de mai puțin de jumatate de ora pentru a coace acest desert. Ingrediente: 1 kilogram de mere, 200 g faina, 200 g griș, 200 g zahar, 50 g margarina. Mod de preparare: Se unge o tava cu margarina. Se amesteca faina…

- Cel mai gustos si ieftin preparat se gateste din cartofi, oua si branza. O chiftea delicioasa, desi nu contine carne, cu multa verdeata, cu branza de vaci ori telemea, deliciosul aperitiv este simplu, sanatos si delicios. Reteta chiftelutelor din cartofi o regasim in lucrarea celebrului gastronom Radu…

- Mos Nicolae. Prajitura lui Mos Nicolae este o prajitura veche, numai buna iarna si pe gustul lui Mos Nicolae, scrie Realitatea.net.Mos Nicolae. Reteta este foarte usor de facut, ingredientele sunt la indemana, iar reusita prajiturii garantata.

- In urma cu mai multi ani, Principesa Margareta a dezvaluit care era reteta uneia dintre prajiturile favorite ale tatalui sau, Regele Mihai. “Tatal meu a avut, de-a lungul anilor, cateva feluri de mancare pe care le-a pastrat printre favoritele lui. Una dintre retetele lui preferate este New York Cheesecake.…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Platforma Demnitate și Adevar (PPDA) au devenit astazi membre, cu statut de observator, ale Partidului Popular European, cea mai mare formațiune din UE. Lidera PAS a facut anunțul pe Facebook, in timp ce președintele PPDA a confirmat același lucru pentru…

- Pasii care trebuie urmati pentru ca mancarea sa fie delicioasa ii regasim la celebrul gastronom Radu Anton Roman. Reteta salatei de fasole boabe a fost publicata in cartea maestrului bucatariei, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Mii de persoane au sarbatorit Ziua Nationala a Romaniei la Alba Iulia, in 'Orasul Marii Unirii', printre acestia regasindu-se si oameni care vin in mod constant aici in 1 Decembrie, fie zapada si ger, fie ploaie, asa cum a fost cazul anul acesta. O figura aparte printre participanti a fost…

- Fasolea cu ciolan este una dintre cele mai delicioase mancaruri traditionale. Reteta originala de fasole cu ciolan a fost creata de bucatarii din armata si este considerata de soldati cea mai gustoasa mancare de la popota.

- Leguminoasele - fasolea, soia, nautul, lintea, arahidele sunt bogate în minerale, însa, potrivit dr. Amanda Rose, psiholog si cercetator din SUA, organismul nostru asimileaza aproximativ jumatate din cantitatea nutrientilor.

- In Romania zilelor noastre, pare un act de nebunie ca un cetatean sa faca si politica si business in acelasi timp. Desi este cat se poate de evidenta nevoia acuta de implicare in spatiul public a oamenilor cu experienta in afaceri si cu intelegere a economiei functionale, in tara noastra acest lucru…

- I. Celui ce i se reteaza o mana, sau un picior, totdeauna in somn viseaza ca scrie cu acea mana, ca alearga cu acel picior. Cei care au fost invalidați in societate așteapta ziua cea mare pentru a deveni valizi, cu trup de lumina. Bucata cu bucata de s-ar rupe dintr-un om, tiparul ființei sale ...

- Sos dulce-acrisor care poate insoti aproape orice fel de mancare cu carne ori legume, hreanul este un preparat nelipsit in sezonul rece de pe mesele romanilor. Regretatul gastronom Radu Anton Roman obisnuia sa spuna ca merge cu orice, in afara de peste si tort. Reteta sosului de hrean oltenesc este…

- „S-a votat in aceasta dupa-masa, la ora 18, sa-i propunem presedintelui Romaniei ridicarea decoratiei domnului Kelemen Hunor. Am fost 6 persoane din 7, cate are Consiliul. N-a putut fi prezent domnul academician Ionel Haiduc de la Cluj, din motive medicale. Din cei sase membri, 5 au votat „pentru”…

- Luni seara, in jurul orei 19:30, un barbat de 57 de ani, din Beznea, a accidentat un pieton in timp ce conducea un autoturism pe direcția Bratca – Borod. In momentul accidentului, pietonul, un barbat de 37 de ani, tot din Beznea, se deplasa in aceeași direcție, pe marginea carosabilului.…

- Un preparat gustos care se serveste in Banat, indeosebi la nunti si alte sarbatori, poate fi preparat rapid dupa reteta regretatului Radu Anton Roman, publicata in lucrarea recenta a gastronomiei romanesti, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Ingrediente 600 g muschi de vita zeama de la 2 limete sucul de la 1 portocala 4 catei de usturoi, tocati 1 ardei iute verde, tocat 1 legatura coriandru sau patrunjel, tocat 2 linguri otet alb 2...

- Desert delicios si simplu de preparat, placinta pripita este nelipsita de pe mesele cu mancaruri romanesti. O reteta simpla, cu ingrediente putine, regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, autorul lucrarii “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Cand vrei sa gatesti ceva simplu si rapid, dovleceii sunt alegerea potrivita. Incearca-i in varianta pane, cu umplutura de mozzarella! Ingrediente: 2 dovlecei mozzarella 300 ml ulei 2 oua 250 g faina pesmet boia de ardei dulce oregano sare piper Mod de preparare: Dificultate: usoara · Timp preparare:…

- Odata cu lansarea campaniei „Alege Oaia!” , am inceput sa ne intrebam și de ce nu mananca romanii carne de oaie. Un jurnalist culinar ne-a explicat de ce noi, romanii, ne ințelegem mai bine cu porcul. Cand vorbește despre carnea de oaie, lui Cosmin Dragomir, jurnalist pasionat de istoria noastra culinara,…

- Unul dintre cele mai vechi si cele mai cunoscute coduri din lume a fost creat in urma cu 187 de ani pentru transmiterea informatiei cu ajutorul telegrafului electric. Inventia i-a adus creatorului ei, Samuel Morse, o avere uriasa pe care acesta a impartit-o artistilor saraci si talentati, el insusi…

- Coliva este o ofranda ce se aduce pentru sufletele mortilor la zilele randuite pentru pomenirea lor. De asemenea, coliva reprezinta trupul mortului si este o expresie materiala a credintei in nemurire si inviere, pentru ca este facuta din boabe de grau, pe care Hristos le-a infatisat ca simboluri…

- Scovergile si clatitele sunt minunile dulci care mi au marcat copilaria. Daca bunica facea niste clatiteabsolut delicioase, scovergile erau specialitatea tatalui meu. Umplute cu branza sarata sau dulci, pudrate doar cu zahar, dispareau in cateva minute din farfurie. Tati facea un aluat simplu, faina,…

- Toti iesenii sunt invitati sa formeze cel mai mare lant uman din istorie in aceasta sambata! Manifestarea are ca scop atragerea atentiei asupra importantei construirii unei autostrazi care sa lege Moldova de Ardeal. Iesenii sunt asteptati pe Pietonal la ora 12:00. „Suntem datori sa luptam cu politicienii,…

- Cristian Matei este barbatul care a filmat incendiul de la Colectiv cu gandul de a face o știre. Nu și-a imaginat ca in cateva secunde zeci de oameni vor fi prada acestuia. A ieșit pe picioare din club, dupa ce și-a dat seama ca nu vrea sa moara acolo și a calcat peste ceilalți.