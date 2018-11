Rețeta care te scapă de constipație și previne apariția cancerului de colon Constipația afecteaza o treime din populația adulta. Uneori, cauzele apariției constipației sunt strans legate de dieta alimentara, mese neregulate, sedentarism, stres, oboseala, dar si de calitatea alimentelor pe care le mancam. Pentru a evita episoadele de constipație este foarte important sa mancam echilibrat, sa avem zilnic fructe, legume si cereale integrale in meniu, deoarece conțin fibre si regleaza tranzitul intestinal. Alteori, constipația poate fi semnul unei boli grave. Iata rețeta care te scapa de constipație și previne apariția cancerului de colon Simptome: Pot fi experimentate stari… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Mai bine previi decat sa tratezi”, de cat ori am auzit asta? Probabil de multe ori, insa trebuie sa recunoaștem ca asta e realitate. Și nu, nu trebuie sa tratam prin medicamente ci printr-un stil de viața sanatos. Spre exemplu, sfecla roșie, ieftina și la indemna oricui, poate face adevarate minuni…

- Iata cele mai bune 8 alimente pentru detoxifierea organismului: 1. Sfecla rosie Sfecla este plina de nutrienti, o sursa excelenta de vitaminele B3, B6, C, betacaroten, magneziu, calciu, zinc, fier. Ea ajuta ficatul si bila sa dezintegreze toxinele, iar fibrele ajuta la eliminarea acestora. De efectele…

- Cand cineva care a fumat toata viata sfarseste cu cancer pulmonar, este trist, dar stii exact care este motivul. In schimb, cand cineva nu a atins niciodata tigarile si, totusi, are cancer pulmonar, apar o...

- Consumata in otet, proaspata sau coapta, sfecla roșie este un superaliment nutritiv cu multe beneficii pentru sanatate. Vitaminele A, C, complexul B, sulful, sodiul, calciul, fierul, iodul, potasiul si antioxidantii din sfecla rosie ajuta la tratarea mai multor afectiuni. Anemie ...

- Doctorul Ovidiu Bojor susține ca exista plante care ne pot ajuta la detoxifierea colonului, insa nu orice este benefic. „Mare atenție, in aceasta categorie nu trebuie sa intre laxative și purgative, care au oximetil antrachinone. Aceasta grupa este foarte daunatoare organismului. Este vorba despre crușin,…

- O gasești mai mereu la piața sau pe rafturile magazinelor, dar cu siguranța nu știai cat de multe beneficii are asupra sanatații. Iata care sunt beneficiile miraculoase ale sucului de sfecla roșie. Sfecla are in compoziția sa multe substanțe nutritive precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina…

- Un tratament excelent pentru sindromul oboselii postvirale, al oboselii cronice, pentru febra glandulara sau pentru recuperarea dupa o boala istovitoare este amestecul de sucuri din sfecla, morcovi, mar si telina, informeaza Agerpres.ro De secole sfecla rosie este apreciata ca stimulent digestiv si…