- Ingrediente (20 carnati): – 3 kg carne porc mai grasa| – 1,5 kg carne vita – 3 capatani usturoi – 1 lingura cimbru uscat – 2 linguri boia dulce – 1 lingura boia iute – 1 lingurita piper – sare grunjoasa – ½ lingurita ienibahar –…

- Cozonac pufos Craciun. Rețeta Chef Scarlatescu. In randurile de mai jos gasiți rețeta lui Chef Catalin Scarlatescu pentru cozonac pufos numai bun de Craciun, scrie dcnews.ro. Citeste si Cozonac moldovenesc cu crema de nuca si ciocolata Ingrediente: 1 kg faina250 gr zahar450…

- Este pericol de avalanșa in masivul Ceahlau, dupa ce o cadere masiva de zapada a avut deja loc in zona cabanei Dochia. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, dar salvamontiștii recomanda maxima atenție din partea turiștilor, care sa se informeze in prealabil cu privire la zonele cu risc de producere…

- Zapada a creat numeroase probleme în Curtea de Argeș! Decorațiunile de lânga bradul de Craciun din zona platoului din fața Salii de Sport din Curtea de Argeș sunt aproape la… pamânt.

- Pe rețelele de socializare oamenii au început sa posteze fotografii cu prima zapada cazuta în aceasta iarna. Casele și curțile oamenilor au fost acoperite cu zapada și în sfârșit în Cluj se poate spune ca a venit iarna chiar daca mai sunt doar câteva zile…

- Exista o multitudine de retete pe care le poti alege pentru a pregati carnea pentru Craciun, insa cu aceasta nu ai cum sa dai gres. Ingrediente: 1 kg. muschi porc, 2 catei usturoi zdrobiti, doua linguri rozmarin tocat, o crenguta ...

- Ingrediente foi reteta Alba ca zapada – 10 linguri lapte– 10 linguri zahar– 10 linguri ulei– 1 lingurita amoniac stins in otet– 2 oua– un praf de sare– faina cat cuprinde Ingrediente crema reteta Alba ca zapada – 1 litru lapte– 8 linguri rase faina–…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat cum va fi vremea in Romania, in urmatoarele zile, cand vine cu adevarat iarna si daca vom avea zapada de Craciun si Revelion. Potrivit sefei ANM, vremea va continua sa fie calda in majoritatea zonelor tarii. Luni si marti…