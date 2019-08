Reteta afacerii Atelierul de Tarte din Capitala: curaj, inovatie si o echipa puternica

Stiri pe aceeasi tema

- Primul semestru al anului 2019 aduce pentru CEMACON o creștere a cifrei de afaceri nete cu 34% comparativ cu perioada similara a anului 2018 depașind pragul de 73,700,000 lei. Raportat la anul 2018, ponderea veniturilor din blocuri ceramice și marfuri a ramas similara. La finalul aceleiași perioade,…

- Salvatorii sunt dedicați meseriei chiar și in timpul liber! Deviza pompierilor militari este ”Curaj și devotament”, calitați pe care le-au dovedit inca o data patru salvatori vranceni. Maistrul militar Nistoroiu Andrei, plutonier adjutant Grajdeanu Aurelian, plutonier major Iarca Catalin și plutonier…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a facut declarații despre Florin Pastrama, care s-a casatorit de curand cu Brigitte Sfat. Designerul Catalin Botezatu a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Florin Pastrama. Acesta a fost impresionat de soțul lui Brigitte Sfat. "Pe Florin il cunosc, este un tip…

- "Ma simt bine, dar nu pot sa ies pe afara. Am fost sa fac control medical, dar ma odihnesc. Am nevoie de odihna, dar sunt bine”, a declarat Ion Iliescu la Romania TV. Ion Iliescu s-a prezentat marti din nou la Spitalul de urgenta Elias din Capitala la doar doua saptamani dupa ce parasise spitalul…

- Explozia sinucigasa a vizat capitala tarii, Tunis. Teroristul sinucigas a detonat bomba intr-o zona din oras in care se afla si Ambasada Frantei. Martorii oculari au relatat ca suspectul si-a detonat incarcatura exploziva pe care o purta in fata unei masini de politie, potrivit express.co.uk…

- Peste 30 de copaci au cazut in Capitala si in judetul Ilfov in urma furtunii care a avut loc marti seara, fiind avariate 21 de autoturisme, potrivit Agerpres.Echipele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov ISUBIF au actionat marti pentru indepartarea a 37 de copaci…

- Draga Adelin! Te admir și respect de cand ai aparut in spațiul public. Te admir ca jurnalist, dar și ca om. Cand am auzit ca te-ai casatorit cu dragalașa jurnalista Maria Coman, primul meu gand de femeie a fost : “Ce fericita! Ce tip fain are alaturi!” Te rog sa nu regasesti nicio urma de invidie…

- Potrivit programului Suveranului Pontif, pe parcursul zilei de 31 mai, acesta va participa la evenimente care vor avea loc in Capitala. In ceea ce priveste unitatile de invatamant, primul general Gabriela Firea a declarat ca toate institutiile de invatamant de pe traseul Papei vor suspenda cursurile.…