- Vara a venit iar legumele cu mirodenii sunt cele mai cautate mâncaruri în aceasta perioada. Iata cum sa prepari o delicioasa mâncare de fasole verde cu usturoi, un deliciu racoros și plin de savoare!

- Gastronomia turceasca lasa pe multe lume cu gânduri de reîntoarcere în țara de pe doua continente. Însa cum ar fi sa își poți prepara un deliciu la tine acasa?

- Dulceața de cireșe este una dintre cele mai indragite deserturi! Perfecta pentru clatite, dar și pentru papanași și chiar ideala de a fi servita goala, ca și desert, aceasta se prepara rapid și nu ai nevoie de un buget mare pentru a cumpara cele necesare.

- Mod de preparare Ficatei in vin albCeapa o taiem si presaram deasupra uleiul de masline si o calim in tigaie. Ficateii spalati si curatati de pielite ii punem si pe ei peste ceapa calita usor.Condimentam cu sare si piper, adaugam si vinul.Lasam ficatei sa absoarba vinul…

- Multi dintre noi, cei pofticiosi, ne trezim in fiecare dimineata in gand cu intrebarea: "Ce mai facem astazi de mancare?". De multe ori nici nu dispunem de timpul necesar pentru a ne face de cap in bucatarie, astfel ca trebuie sa fim pragmatici si eficienti. O solutie la indemana ar fi preparea orezului…

- Scrumbia este un pește extraodinar, gustos și plin de nutrienți. Primavara este sezonul în care te poți bucura din plin de scrumbie, iar felul în care o poți pregati poate face diferența între o delicatesa și o mâncare banala.

- Postul Paștelui are durata de 40 de zile și este cel mai aspru de peste an, avand doar doua dezlegari la peste. Va propunem o rețeta delicioasa de somon cu sparanghel, gustoasa și foarte sanatoasa,...