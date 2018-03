Reţele cu legături cu mafia, destructurate de poliţia italiană Potrivit unui comunicat, 19 persoane, acuzate de trafic cu droguri si alte infractiuni, au fost arestate, 16 dintre ele fiind plasate in arest preventiv, iar celelalte trei in arest la domiciliu.



Una din cele doua retele infractionale vizate de politie apartine mafiei napoletane, Camorra, si coopereaza cu mafia calabreza, 'Ndrangheta, potrivit aceleiasi surse.



'Ndrangheta, stabilita in regiunea Calabria (sud), este considerata cea mai puternica organizatie mafiota, ea aflandu-se in prima linie a traficului cu cocaina in Europa. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doua retele de trafic cu cocaina, dintre care una avea legaturi cu Mafia, au fost destructurate la Roma, a anuntat miercuri politia italiana, citata de agentia DPA. Potrivit unui comunicat, 19 persoane, acuzate de trafic cu droguri si alte infractiuni, au fost arestate, 16 dintre ele fiind…

- Mafia italiana a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 21,8 miliarde euro in sectorul agricol, in crestere cu 30% comparativ cu 2016, potrivit unor estimari publicate miercuri de Coldiretti, unul dintre principalele sindicate agricole italiene, transmite AFP, preluata de Agerpres. "Producţia,…

- Un autocar din Bistrița circula fara o roata din cauza unor probleme tehnice. Vehiculul, care transporta zeci de pasageri, trebuia sa strabata Europa pana in Spania, insa a fost oprit de polițiști pe o autostrada din Austria. Un șofer, aflat in trafic, a sesizat Poliția, saptamana trecuta, dupa ce a…

- Un asasin al mafiei italiene, Cosimo Scaglione Gabor, membru al gruparii ‘Ndrangheta, urmarit international pentru complicitate la omor a fost reținut in Vama Petea. Pe numele acestuia autoritațile au emis un mandat european de arestare pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la tentativa de…

- Mafia italiana s-a inflitrat in tarile foste comuniste in anii 1990, iar acum a ajuns sa destabilizeze statele unde coruptia este endemica. Cel mai recent caz este cel din Slovacia, unde se banuieste ca mafia ar fi in spatele uciderii unui jurnalist de investigatie care scrisese despre legaturile organizatiei…

- Politia londoneza a anuntat ca doua persoane au fost spitalizate de urgenta dupa incidentul cu un colet suspect la Parlament. Dupa ce coletul a fost analizat de catre specialisti s-a dovedit ca substanta continuta in pachetul suspect nu era "periculoasa". Coletul suspect fusese livrat la…

- Patru greci, presupusi neonazisti si acuzati de apartenenta la gruparea Combat 18 - Hellas, au fost plasati sambata seara in arest preventiv, a informat agentia elena de presa ANA, citata de AFP.Mai multe grupuri s-au dezvoltat in Europa sub denumirea Combat 18, care se refera la ramura armata…

- Procurorii din Ankara au emis 20 de mandate de arestare pe numele unor indivizi suspectati de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, iar 12 persoane au fost deja arestate de catre Politia turca, relateaza site-ul agentiei Anadolu, scrie mediafax.ro.

- Politia turca a arestat 12 persoane suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic. In raidurile antiteroriste efectuate in capitala Turciei, 12 persoane au fost arestate.Majoritatea suspectilor nu este de nationalitate turca, iar, potrivit procurorilor, indivizii se ocupau cu…

- Procurorii din Ankara au emis, luni, 20 de mandate de arestare pe numele unor indivizi suspectati de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, iar 12 persoane au fost deja arestate de catre Politia turca, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat doua solutii la "criza de incredere" in care afacerea uciderii jurnalistului, anchetand asupra unor presupuse fenomene de coruptie ce implicau responsabili politici si mafia italiana, a cufundat statul slovac si institutiile sale: "o remaniere…

- Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, a spus duminica ca va avea discutii cu partidele politice si va indemna la formarea unui nou guvern sau va cere alegeri anticipate pentru a reinnoi increderea publica, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii care a zguduit tara, relateaza Reuters.

- Cei sapte suspecti au fost retinuti joi, cadrul investigatiei deschise dupa ce jurnalistul Jan Kuciak si iubita sa au fost impuscati in locuinta lor, asasinat comis aparent weekendul trecut. 'Pe durata legala (a ordonantei) de retinere - 48 de ore - politia a cautat si verificat elemente necesare…

- Un ziarist de numai 27 de ani din Slovacia a fost ucis. Poliția ia in calcul toate ipotezele: de la un atac al hoților, pana la o crima la comanda. Jan Kuciak era jurnalist de investigație și lucra la o ancheta privind corupția din țara.

- Politia slovaca a arestat joi mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta jurnalistica vizand coruptia la nivel inalt a jurnalistului asasinat Jan Kuciak, care-i suspecta de legaturi cu mafia, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta operatiuni a avut loc ”evident in legatura cu acest caz…

- Agenția Naționala Penala din Slovacia l-a reținut pe omul de afaceri italian Antonino Vadala, banuit de legaturi cu clanul mafiotic Ndrangheta și care apare in investigația jurnalistului asasinat Jan Kuciak, scrie digi24.ro.

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta de coruptie la nivel inalt efectuata de ziaristul asasinat Jan Kuciak, care ii suspecta de legaturi cu mafia, scrie AFP.

- Ziaristul slovac impuscat mortal, Jan Kuciak, era pe punctul sa publice un articol despre coruptie la nivel inalt in care sunt implicate mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care lucra, scrie AFP.

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a informat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care acesta

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a informat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care acesta lucra, relateaza…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa de un milion de euro pentru informatii privind uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia . Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si prietena lui au fost descoperiti, duminica, morti…

- ZIUA Live Analiza ultimelor evenimente economice si politice Analistul economic si politic Emil Culda este invitatul emisiunii 1 la 1 de la Realitatea FM Cluj, transmisa live si pe pagina de Facebook ZIUA de CLUJ. Analistul economic si politic Emil Culda este invitatul emisiunii 1 la 1 de la Realitatea…

- "Bestia din Est", necrutatoare in Europa: Cel putin 10 decese din cauza frigului Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar. Poreclit de tabloidele…

- Curtea de Apel Alba Iulia a admis luni, 26 februarie, cererea autoritatilor din Italia si a decis arestarea preventiva a omul de afaceri Ariganello Pasqualino urmarit international cu mandat european de arestare pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 29 de zile de inchisoare.

- Omul de afaceri italian, Arigannelo Pasqualino, banuit de legaturi cu Ndrangheta – Mafia calabreza, va fi trimis in Italia, unde are de executat o pedeapsa cu inchisoarea pentru infracțiuni economice. Curtea de Apel Alba Iulia a aprobat luni punerea in executare a unui mandat european de arestare,…

- Doua persoane au fost ucise in orasul Zurich, dar situatia este acum sub control, a anuntat vineri dupa-amiaza Politia elvetiana, potrivit Mediafax. “Doua persoane au murit in urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich”, a confirmat ...

- Cu o infrastructura uzata, trenurile din Romania fac o vesnicie pana la destinație. Avem cea mai mica viteza medie din Europa, dar autoritatile se cearta cu constructorii pentru ca nu termina la timp lucrarile de modernizare.

- Curtea de Justitie din Bratislava a refuzat, marți, 13 februarie, sa-l absolve pe premierul Andrej Babis de acuzații de cooperare cu poliția secreta cehoslovaca. La douazeci și opt de ani de la prabușirea regimurilor comuniste din Europa, trecutul responsabililor politici ramane un subiect delicat,…

- Politia israeliana a arestat duminica mai multi suspecti cu legaturi cu o importanta societate de comunicatii - potrivit presei in cadrul unei noi anchete de coruptie care-l implica pe premierul Benjamin Netanyahu, relateaza AFP.

- Omul de afaceri italian, Ariganello Pasqualino, arestat la domiciliu pentru o condamnare de 9 ani de inchisoare primita in Italia este ”victima” la Alba Iulia in doua dosare penale cu obiect ”purtarea abuziva” si ”lovirea sau alte violente”. Cu alte cuvinte, italianul a luat bataie de la doi barbati,…

- Afaceristul italian Ariganello Pasqualino, arestat la Alba Iulia pentru infractiuni economice comise in Italia, era declarat mort de familia sa. Italianul avea legaturi cu gruparea mafiota ’ndrangheta din zona Calabria.

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, arestat la Alba Iulia in 6 februarie pentru infractiuni economice comise in Italia, fusese declarat mort de familia sa. Italianul avea legaturi cu gruparea mafiota ’ndrangheta. Ariganello Pasqualino a fost condamnat in Italia la 9 ani si 3 luni de inchisoare,…

- Afaceristul italian Ariganello Pasqualino, arestat la Alba Iulia pentru infractiuni economice comise in Italia, era declarat mort de familia sa. Italianul avea legaturi cu gruparea mafiota ’ndrangheta din zona Calabria.

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Implicarea marilor companii tehnologice in serviciile bancare pune in pericol stabilitatea financiara, iar marile grupuri de tehnologie americane si chineze ar trebuie sa se supuna acelorasi reglementari ca si bancile, considera sefii unor mari institutii financiare din Europa, relateaza Financial…

- Una dintre propunerile PSD pentru Ministerul Transporturilor este și deputatul PSD de Bacau, Lucian Sova, in prezent ministru al Comunicațiilor. El a fost și secretar general al Comisiei pentru transporturi și infrastructura din Camera Deputaților. Insa, ceea ce se știe mai puțin este faptul ca Lucian…

- O adevarata mașinarie, consumatoare de fonduri uriașe, cel mai probabil de proveniența dubioasa, lucreaza din umbra pentru a-i asigura Partidului Democrat ramanerea la „pupitrul” puterii și dupa alegerile parlamentare din toamna. Instituțiile statului au capitulat una dupa alta in fața oligarhiei, foștii…

- Un cetațean moldovean, in varsta de 33 de ani, a fost amendat de catre Poliția municipala din Reggio Emilia, dupa ce a fost prins ca transporta colete fara a avea autorizațiile necesare, scrie stirilocale.md.

- Aproximativ 56 de mandate de arestare au fost emise luni in cadrul unei operatiuni la scara larga impotriva a 16 clanuri ale Mafiei siciliene implicate in activitati de extorcare a taberelor de refugiati si in trafic de droguri, a anuntat politia italiana, relateaza DPA si EFE. Printre…

- O retea infractionala care ar fi obligat mai multe tineri, majore si minore, sa se prostitueze in tari din Europa de Vest a fost anihilata de politistii romani. Gruparea, coordonata din Bucuresti, avea legaturi in alte patru judete, printre care si Ialomita.

- Vasta operatiune a politiei italiene, joi dimineata, in diferite provincii din Italia, impotriva mafiei chineze. Autoritatile au pus in aplicare 33 de mandate de arestare impotriva unei retele care, potrivit acuzarii, detinea monopulul european in traficarea pe strada a marfurilor de origine chineza,…

- Politia italiana a anuntat joi destructurarea unei organizatii infractionale chineze de tip mafiot care controla distributia de produse chinezesti in Europa. Douazeci si opt de persoane au fost arestate in cadrul operatiunii, relateaza dpa, potrivit Digi24.ro.

- Politia italiana a anuntat joi destructurarea unei organizatii infractionale chineze de tip mafiot care controla distributia de produse chinezesti in Europa. Douazeci si opt de persoane au fost arestate in cadrul operatiunii, relateaza dpa.

- Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci oameni au fost raniti serios si altul s-a aflat in situatie critica ca urmare a incidentului din orasul studentesc. Cauza exploziei nu este cunoscuta inca, dar Politia a precizat ca exclude un atac terorist. Presa…

- O acțiune coordonata de poliției pan-europene a inchis o rețea IPTV ilegala care deservea aproximativ o jumatate de milion de abonați din intreaga Europa, oferind o grila de aproximativ 1.200 de canale de televiziune.

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania, relateaza Agerpres citand Reuters. Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta,…

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene ’Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania. Potrivit politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote ’Ndrangheta, activa in regiunea Calabria din sudul Italiei. Operatiunea…

- Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta, activa in regiunea Calabria din sudul Italiei. Operatiunea s-a desfasurat cu sprijinul politiei din Germania si au fost confiscate bunuri in valoare de 50 de milioane…

- Un ambulantier din Sicilia avea o intelegere ascunsa cu o companie de pompe funebre, iar acestia din urma erau conectati la Mafia din Italia. Toata intelegerea avea la baza suma de 300 de euro pentru fiecare persoana.