Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de presa Data 30 Martie 2018 Lansarea proiectului „EFICIENTIZAREA CONSUMULUI ȘI A FLUXULUI DE PRODUCȚIE A SC ON MEDIA DESIGN SRL” S.C. ON MEDIA DESIGN S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul “ EFICIENTIZAREA CONSUMULUI ȘI A FLUXULUI DE PRODUCȚIE A SC…

- Proiectul de rezolutie al Comisiei de control-buget (CONT) a Parlamentului European, care a fost prezentat marti la sedinta de la Bruxelles, a condamnat situatia coruptiei din Ungaria, informeaza Agentia de Presa MTI, citat de Rador

- Creșterea competitivitații Nicoratex SRL prin achiziția de utilaje noi Titlul proiectului: Creșterea competitivitații Nicoratex SRL prin achiziția de utilaje noi Numele beneficiarului: NICORATEX SRL Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 Numele Autoritații de Management: Ministerul…

- Primaria Sibiu a demarat un program de investitii de 6 mil. lei (1,3 mil. euro) pentru lucrari de reparatii capitale in cartierul Hipodrom I. Investitia prevede reabilitarea carosabilului si a trotuarelor prin refacerea straturilor rutiere si pavarea cu asfalt, crearea a aproximativ 300 de locuri…

- G4media.ro a obținut documentul Comisiei de la Veneția cu privire la proiectul de lege inițiat de deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, care modifica legea de funcționare a ONG-urilor. Experții iși exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca proiectul scoate din categoria de utilitate publica acele organizații…

- Nadlac. S-au implinit 11 ani de cand incearca autoritațile sa realizeze un campus școlar la Nadlac, oraș care platește 400.000 de lei pe an cultelor religioase pentru cladirile in care funcționeaza școli. Pe marginea subiectului, Jurnal Aradean și Aradon au mai scris de-a lungul anilor, inclusiv…

- Primele lucrari care se desfașoara pe Strada Caprarești constau in realizarea unor rigole betonate, pe ambele parți ale strazii, pentru scurgerea apelor pluviale. Apoi strada va fi asfaltata. Aceasta este prima lucrare inceputa in 2018 și care face parte din proiectul pentru care Primaria Banești a…

- Titlu proiect: “Consolidarea pozitiei pe piata a 2XDC CONSTRUCTING S.R.L. prin inovare de proces si produs” Proiectul “Consolidarea pozitiei pe piata a 2XDC CONSTRUCTING S.R.L. prin inovare de proces si produs”, cod MySMIS 105500, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat…

- Oportunitate unica pentru jurnaliști, producatori, operatori și toți oamenii creativi și dornici de a spune povești din viața cu ajutorul camerei de filmat! OWH Studio vine cu un nou proiect de producție documentaristica, de aceasta data pe ambele maluri ale Nistrului „Filme peste Nistru".

- Pe langa lucrarile de modernizare a zonei limitrofe Strazii Radu Gioglovan, administratia publica locala urmeaza sa modernizeze, extinda si doteze toate cele trei institutii ce tin de infrastructura de educatie din Microraionul IX – cresa, Gradinita nr. 8 si Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul. Este vorba…

- Consiliul Județean a remis ieri presei un comunicat in care face precizari cu privire la declarațiile purtatorului de cuvant al PNL. „Urmare declarațiilor facute de catre purtatorul de cuvant al PNL, domnul Ionel Danca, duminica, 11 martie 2018, in cadrul emisiunii ”Subiectiv” de…

- Repezentanții Consiliul Judetean Buzau vor semna astazi, contractul de finanțare pentru proiectul ,,Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeana ,,Vasile Voiculescu” Buzau”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 Imbunatațirea mediului urban…

- Drumul județean ce leaga Timișoara de Autostrada A1, prin Dumbravița, va fi modernizat și largit la 4 benzi cu finanțare europeana prin Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 Azi, 6 martie 2018, Consiliul Județean Timiș și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) au semnat contractul…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea intenționeaza sa depuna un proiect spre finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, in vederea restructurarii Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaționala Odobești și a dezvoltarii a șapte locuințe protejate…

- In cadrul unei Ședințe extraordinare a Consiliului Local Baia Mare au fost adoptate hotararile privind aprobarea actualizarii documentațiilor și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice pentru 27 de blocuri de locuințe in Municipiul Baia Mare.…

- Proiectul “DOTAREA CU UTILAJE CARESTRANS SRL”, cod MySMIS 104646, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre CARESTRANS SRL și are o valoare totala de 1.295.504,09 Lei, din care 870.127,11 Lei (739.608,04 lei din fonduri FEDR și 130.519,07 lei din fonduri de la…

- Proiectul “ACHIZITIE UTILAJE LUNGU TRANS SRL”, cod MySMIS 104610, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre LUNGU TRANS SRL și are o valoare totala de 1.295.504,09 Lei, din care 870.127,11 Lei (739.608,04 lei din fonduri FEDR si 130.519,07 lei din fonduri de…

- In luna decembrie a anului trecut, au fost scoase la licitatie lucrarile in valoare de peste 3 milioane de euro pentru proiectul "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidavaldquo;. Proiectul a fost cofinantat, pana la 31.12.2015, din…

- Proiectul pentru reabilitarea secției Maternitate – Pediatrie – Ginecologie a Spitalului Orașenesc Cugir a fost selectat pentru finanțare. Intitulat “Creșterea eficienței energetice in cladirea publica Secția Maternitate și Pediatrie”, proiectul presupune investiții de aproximativ 14 milioane de lei,…

- Primaria a finalizat proiectul de buget pe anul 2018 (VEDETI AICI PROIECTUL). In suma totala de 848 milioane lei, bugetul general al municipiului va fi supus aprobarii Consiliului Local (CL) intr-o sedinta extraordinara ce va avea loc luni. Cele mai mari investitii pe anul in curs vor consta in modernizarea…

- Proiectul finanțat de Uniunea Europeana "Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apa și Canalizare, precum și de Eficiența Energetica in cladirile publice" este implementat in cooperare cu proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale in Republica

- Incoronarii Cons SRL, cu sediul in Alba Iulia, str. Traian nr 18, județul Alba implementeaza proiectul “Diversificarea activitații SC Incoronarii Cons SRL prin achiziția de utilaje pentru lucrari de pregatire a terenului”, cod MySMIS 104674, in baza contractului de finanțare incheiat cu Ministerul…

- Consiliul Județean Vrancea a organizat, ieri, conferințele de lansare pentru trei proiecte de investiții foarte importante, care vizeaza modernizarea infrastructurii județene. Proiectele fac parte dintr-un amplu program de reabilitare a drumurilor, inițiat și susținut…

- Primaria Targu Jiu ar putea obtine finantare, de la Uniunea Europeana, pentru achizitia a 15 noi mijloace de transport in comun. Proiectul este unul mai vechi, insa abia acum administratia locala a reusit sa obtina avizul Ministerul...

- Presa din Belgia anunța ca Mircea Rednic, 55 de ani, a plecat de la Mouscron, la 1 ani și o luna dupa ce a venit in Belgia.Dupa 26 de etape, Mouscron este pe locul 12, cu 29 de puncte. In finalul sezonului trecut, Rednic a reușit sa-i salveze pe belgieni de la retrogradare. Citește…

- Pe Axa rutiera strategica 3 Neamț – Bacau, unul dintre cele cinci proiecte de acest fel de care se ocupa Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est, au fost deja contractate doua proiecte, unul pentru 60,36 km, altul pentru 94,44 km. Proiectele sunt finanțate din Programul Operațional Regional…

- Consiliul Județean Vrancea a alocat, din bugetul propriu, pentru derularea a 5 proiecte de investiții care vizeaza reabilitarea a tot atator drumuri, suma de 58,7 milioane de lei. Suma este prinsa in bugetul administrației județene pe anul 2018. Deja, Consiliul Județean a scos la…

- Proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii «Sf. Maria» Iasi" a fost lansat oficial, in prezenta conducerii judetului - presedintele CJ Maricel Popa si prefectul Marian Serbescu - si a directorului spitalului, Radu Terinte. Investitia insumeaza 40 la suta din totalul…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Amenajarea peisagistica a unui bulevard din Calarasi a nascut discordie intre consilierii locali. Social-democratii au respins proiectul de hotarare pentru modernizarea uneia dintre cele mai circulate artere din oras, invocand costul ridicat, 9 milioane de lei, dar si faptul ca acesti bani ar fi putut…

- Recent, a fost semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiție ”Inființarea unui parc nou in orașul Topoloveni” și prin intermediul platformei electronice MySmis. Investiția va fi realizata in cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritara 5, in valoare totala de aproximativ 4 milioane lei, din…

- Se are in vedere reabilitarea totala a Centrului Nou. In prezent, potrivit primarului Kereskenyi Gabor, se lucreaza la proiectul de extindere a traseului pietonal și a unei piste de biciclete, care va fi finanțat din fonduri europene. „Reabilitarea Centrului Nou este o prioritate pentru noi. In acest…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca programul de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este realizat in proportie de doar 23,5%, desi trebuia finalizat la sfarsitul anului 2017. „Pana in prezent, din finantarea de 80 de milioane de…

- Alesii judeteni au votat proiectul de hotarare privind exprimarea acordului de principiu in vederea garantarii unei finantari rambursabile interne ce urmeaza a fi contractata de S.C. Aquacaras SA, in suma de sase milioane euro, pentru cofinantarea la proiectul „Modernizarea infrastructurii…

- Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia din functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat. Nica este unul dintre ministrii care si-au declarat sustinerea fata de fostul premier Mihai Tudose inainte ca acesta sa decida sa isi depuna demisia. El…

- In aceasta perioada au fost lansate apeluri de proiecte in valoare de 2,3 mld. euro (bani europeni) și au fost programate pentru lansare in urmatoarele trei luni alte apeluri in valoare de 2,4 mld. euro fonduri europene. "Mulțumesc miniștrilor din Guvernul Romaniei și reprezentanților Comisiei Europene…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia dupa trei luni de mandat, el explicand ca decizia a fost luata avand in vedere contextul actual. „Decizia demisiei a fost luata avand in vedere contextul actual si va fi efectiva incepand cu data de…

- O dezbatere publica pentru extinderea si dotarea cu echipamente medicale performante a ambulatoriului din cadrul Spitalului municipal Anghel Saligny a avut loc joi la Fetesti. Proiectul urmeaza sa fie propus spre finantare in cadrul POR 2014-2020– Axa prioritara 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare…

- Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) va finaliza in anul 2020 productia primului transportor blindat 8×8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata romana, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES . Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle…

- Guvernul Moldovei, in parteneriat cu Grupul Bancii Mondiale, a lansat astazi proiectul „Modernizarea serviciilor publice”, cu un cost total de 22,4 milioane de dolari SUA. Acesta va fi implementat de catre Cancelaria de Stat in colaborare cu Centrul de Guvernare Electronica pina in 2022 și prevede inființarea…

- Guvernul Republicii Moldova, in parteneriat cu Grupul Bancii Mondiale, a lansat joi, 18 ianuarie, proiectul „Modernizarea serviciilor guvernamentale”. Acesta va fi implementat de Cancelaria de Stat si Centrul de Guvernare Electronica.

- Executivul local a actualizat si a trecut prin Consiliul local indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea de reabilitare a Scolii 11 din Rogerius, in ideea de a finanta investitia din fonduri europene. „Tinand cont de oportunitatile de finantare prin Programul Operational Regional…

- Trei artere principale din Calarasi vor intra, la inceputul acestui an, in reparatii capitale. Proiectul va fi derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), iar indicatorii tehnico-economici…

- Marius Nica, ministru delegat pentru Fonduri Europene, a semnat marti, 8 ianuarie, contractul de finanțare in valoare de circa 18 milioane euro pentru proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere secundare din județul Argeș. „€Semnam acest proiect de modernizare a unui drum județean avand convingerea…

- Anul acesta, se dorește reabilitarea a 18 drumuri județene din Suceava. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat ca drumurile au o lungime totala de 215 kilometri, iar proiectele insumeaza 95 de milioane de euro. El a adaugat ca 8 investiții vor fi finanțate prin Programul Național…

- Vești bune pentru locuitorii din Bezdead. La sfarșitul anului trecut, in luna Decembrie, primarul localitații, Teodora Anghelescu, a semnat contractul Post-ul Vești bune la Bezdead! S-a semnat contractul pentru proiectul „Extinderea și modernizarea rețelei de apa potabila” apare prima data in Gazeta…

- Vești bune pentru locuitorii din Bezdead. La sfarșitul anului trecut, in luna Decembrie, primarul localitații, Teodora Anghelescu, a semnat contractul Post-ul Vești bine la Bezdead! S-a semnat contractul pentru proiectul „Extinderea și modernizarea rețelei de apa potabila” apare prima data in Gazeta…

- Proiectul: „Cresterea competitivitatii societatii AMD DIGITAL GRUP SRL” -finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre AMD DIGITAL GRUP SRL Titlul Proiectului: „Cresterea competitivitatii societatii AMD DIGITAL GRUP SRL” – Numele Beneficiarului: AMD DIGITAL GRUP SRL…

- Farmec, cel mai mare producator român de cosmetice, a investit considerabil, în 2017, în retehnologizare si modernizare a proceselor de productie. În anul 2017, compania a investit în aceste activitați de inovare un buget de peste 650.000…

- În anul 2017, compania a investit în aceste activitați de inovare un buget de peste 650.000 de euro. „Anul 2017 a înscris definitiv inovatia si performanta în istoria Farmec, orientându-ne pe un curs ascendent, pe care ne-am propus sa îl mentinem în…