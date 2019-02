Stiri pe aceeasi tema

- Premierul rus Dmitri Medvedev a anuntat luni ca Rusia investeste aproximativ 310 miliarde de ruble (4,7 miliarde de dolari) pentru dezvoltarea infrastructurii in regiunea Crimeea, relateaza agentia DPA. ''Trimitem aproape jumatate din suma respectiva deja in acest an'', a declarat Medvedev in cadrul…

- ​OLX Group, care deține în România platforma de vânzari online OLX.ro, a mai cumparat un pachet de acțiuni de 29,1% din site-ul rusesc de mica publicitate Avito.ru, pentru suma de 1,16 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Startup-ul fintech suedez Klarna, eveluat anul trecut la 2,5 miliarde de dolari, are un nou acționar. Rapperul american Snoop Dogg (Calvin Cordozar Broadus Jr, pe numele sau real) a devenit acționar minoritar al unicornului care ofera servicii financiare la peste 100.000 de comercianți cu amanuntul…

- Dezvoltarea publicitații programatice va continua și anul acesta. Potrivit studiului “Programmatic Marketing Forecast” al celor de la Zenith Media, citat de RTB House, publicitatea programatica va reprezenta 65% din bugetul cheltuit pe publicitate online în 2019, iar întreaga…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a pierdut miliarde de dolari din averea personala. Zuckerberg a inceput anul cu 75 de miliarde de dolari, insa la inceputul acestei saptamani averea sa era estimata la...

- Canada cauta mijloacele de a nu onora un important contract de vanzare de arme catre Arabia Saudita, a anuntat duminica premierul canadian Justin Trudeau, criticat de opozitie si de militantii pentru apararea drepturilor omului, relateaza AFP. Trudeau a declarat pana acum ca este "extrem de dificil"…

- Producatorul țigarilor Marlboro, Altria Group, a mizat destul de mult pe industria in creștere a marijuanei, cu o investiție de 1,8 miliarde de dolari in producatorul canadian de canabis Cronos Group Inc, informeaza Reuters.Altria preia pana la 55% din Cronos, aceasta fiind cea mai recenta dintr-o serie…

- Imprumutul este menționat in raportul fiscal al VTB, publicat de banca centrala a Rusiei. Potrivit The Moscow Times, suma transferata este mai mare de șase ori decat producția pe un an a Republicii Centrafricane (PIB-ul acestei tari este de 1,95 miliarde dolari). Administrația VTB a precizat ca,…