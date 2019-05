Reţeaua Siriană pentru Drepturile Omului (SNHR): Assad a recurs din nou la arme chimice Reteaua Siriana pentru Drepturile Omului (SNHR) a publicat un raport în care sustine ca s-a stabilit ca regimul Assad a folosit din nou arme chimice pe 19 mai. Documentul arata ca fortele regimului au lansat trei rachete încarcate cu gaz otravitor în satul Kebine, din estul provinciei Latakia, aflat sub controlul grupurilor armate de insurgenti, scrie Aksam, citat de Rador.



Potrivit unor date furnizate de surse spitalicesti si de martori oculari, persoanele afectate de gazul otravitor prezinta simptome precum insuficienta respiratorie si arsuri oculare.

În raport… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a ranit mai multe persoane pe o strada pietonala din Lyon, în estul Franței, au anunțat autoritațile, care privilegiaza pista unui colet capcana, scrie AFP. #BREAKING Several people injured after blast in #Lyon city center. pic.twitter.com/elLEqi4CvN— eSpaiNews…

- Arhivele Naționale, Universitatea din Oradea, Muzeul Țarii Crișurilor Oradea, cu sprijinul Transgaz și Țuca Zbarcea & Asociații, prin proiectul realizat impreuna, „Saecularia – Centenar Romania”, ofera oradenilor un eveniment deosebit, intitulat „Salutul Suveranilor – rememorarea…

- In cadrul summit-ului de la Sibiu președintele Romaniei și președintele Franței, Emmanuel Macron, au avut o intalnire bilaterala susține Romania TV. Aceasta intalnire a avut loc dupa prima ședința a șefilor de stat sau de guvern de la Sibiu. Tot atunci, oficialii au semnat și ”Declarația…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat invitatia reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord de a efectua o vizita de stat in Marea Britanie, in luna iunie, anuntat marti Palatul Buckingham, scrie agerpres.ro.

- Franta si Italia au pozitii diferite in politica externa fata de Libia, in ciuda pozitiei oficiale comune a Uniunii Europene, a declarat miercuri presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, citat de Reuters. Tajani a cerut tarilor europene sa adopte o atitudine unitara fata de noua criza din…

- Douasprezece ambasade ale mai multor state - parteneri internationali si aliati ai Romaniei -, printre care Franta, SUA si Germania, isi "exprima ingrijorari cu privire la statul de drept" din tara noastra si solicita partilor implicate in elaborarea de ordonante de urgenta in domeniul Justitiei…

- Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ) Bacau, și-a prezentat raportul de activitate pe 2018, vineri, in ședința ordinara a lunii martie. Documentul are 393 de pagini și este publicat pe site-ul instituției. Președintele a vorbit despre investițiile care au fost finalizate anul trecut,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit duminica seara, pe Coasta de Azur, pe presedintele chinez Xi Jinping, facand apel la "un multilateralism puternic" intr-un moment in care omologul sau isi promoveaza pe parcursul mini-turneului sau european ambitiosul program economic 'Noul drum al…