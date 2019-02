Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 85% dintre germani au o perceptie negativa sau foarte negativa asupra relatiilor dintre tara lor si SUA, iar cei mai multi ar dori ca intre cei doi aliati transatlantici sa existe o distanta mai mare, indica un sondaj de opinie ale carui rezultate au fost publicate vineri si preluate de Reuters,…

- Intr-o declaratie comuna a liderilor celor 28 de state membre ale UE, Consiliul UE a justificat crearea Instex, un asa-numit vehicul special (SPV, Special Purpose Vehicle), ca o modalitate de a incuraja Iranul sa isi respecte angajamentele asumate prin acordul nuclear din 2015. In declaratia citata…

- Coreea de Nord a anuntat, marti, ca, daca Statele Unite vor raspunde la eforturile sale de dezarmare nucleara cu masuri de incredere si actiuni practice, „relatiile bilaterale se vor dezvolta rapid”, scrie Reuters, informeaza News.ro.Han Tae Song, ambasadorul Coreei de Nord la ONU, a precizat…

- Statele Unite au propus sa poarte discutii cu Rusia asupra chestiunilor legate de controlul armelor in preajma unei intruniri a Organizatiei Natiunilor Unite care va avea loc saptamana viitoare la Beijing, a declarat joi un oficial superior al Departamentului de Stat, relateaza Reuters.

- Organizatia Natiunilor Unite se asteapta ca economia mondiala sa creasca cu 3% in acest an si anul viitor, un avans putin mai mic decat cel de 3,1% inregistrat in 2018. Cu toate acestea, organizatia internationala a avertizat luni in prognozele sale economice anuale 'World Economic Situation…

- Apple va retrage probabil unele modele de iPhone-uri de pe piata din Germania, dupa ce Qualcomm a anuntat joi ca a depus o garantie sub forma de obligatiuni, in valoare de 1,34 de miliarde de euro, pentru a permite intrarea in vigoare a unui ordin judecatoresc care interzice comercializarea telefoanelor…

- Pana in 2025 mai sunt doar 7 ani, dar acești 7 ani vor aduce o evoluție notabila, in special pentru spațiile de lucru, care sunt caracterizate de numeroase provocari digitale. Tehnologia, digitalizarea și interconectarea schimba modul in care facem lucrurile, atat in viața de zi cu zi, cat și la locul…

- Regimul din Coreea de Nord probabil mentine in functiune cel putin 13 baze de sisteme balistice in pofida negocierilor cu Statele Unite, arata date ale Institutului american Centrul pentru Studii Strategice si Internationale, informeaza site-ul agentiei Reuters.Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un,…