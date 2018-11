Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua sociala Facebook se afla în toiul unui nou scandal care afecteaza imaginii companiei, dupa ce o tânara a fost vânduta în urma unei licitații organizate și promovate pe Facebook, scrie Reuters.Tânara din Sudanul de Sud a fost cumparata de catre un om bogat…

- Platforma de socializare Facdebook se afla in mijlocul unui nou scandal, dupa ce a permis organizarea unei licitații in Sudanul de Sud, pe 25 octombrie, in cadrul careia a fost vanduta o minora, in vederea unei casatorii.

- Facebook a transmis, luni, ca a decis sa retraga anuntul antiimigratie promovat de Partidul Republican american in campania pentru alegerile de la jumatatea mandatului, reteaua de socializare motivand ca acest anunt are un 'continut senzationalist' care excede politicile de campanie, relateaza agentia…

- Noul comandant al clubului Steaua va fi anuntat azi, in jurul orei 10, dupa o sedinta extraordinara care va avea loc la sediul clubului din Ghencea. Colonelul Petrea a fost contestat puternic in ultima perioada pentru debandada de la CSA Steaua. I se reproseaza organizarea proasta din interiorul…

- Hackeri au accesat 29 de milioane de conturi printr-o bresa de securitate dezvaluita in urma cu doua saptamani, a anuntat vineri Facebook, relateaza The Associated Press. Numarul exact nu era cunoscut anterior. Initial, Facebook a anuntat ca 50 de milioane de conturi ar fi putut sa…

- Reteaua de socializare Facebook se confrunta, miercuri, cu anumite probleme de ordin tehnic in mai multe zone ale lumii, inclusiv in Europa, informeaza khaleejtimes.com. Cunoscuta retea de socializare a intampinat cateva blocaje de functionare miercuri in mai multe regiuni ale lumii, unde…

- Reteaua de social media Facebook are termen pana la sfarsitul anului sa indeplineasca reglementarile UE privind protectia consumatorilor sau se va confrunta cu sanctiuni, a anuntat, joi, comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitate de

- Consilierul premierului, Darius Valcov, este protagonistul unui nou scandal provocat de publicarea unui document cu caracter confidențial. Dupa ce a publicat protocolul secret dintre SRI si PICCJ din 2016, Darius Valcov, revine cu un document cu caracter nepublic. El a postat pe pagina sa de Facebook…