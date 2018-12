Reteaua de puncte de colectare Synevo a crescut cu 25% anul acesta, avand o prezenta in 41 de orase

Stiri pe aceeasi tema

- Divizia de laboratoare medicale Synevo, parte din grupul suedezilor de la Medicover, a deschis anul acesta 20 de puncte de recoltare, ajungand astfel la 16 laboratoare si 98 de centre de recoltare in total. Afacerile companiei au ajuns la aproape 40 milioane de euro in primele noua luni din an, potrivit…

- Autoritatile deschid 80 de puncte noi de colectare a electrocasnicelor si a beteriilor uzate. Astfel, numarul tomberoanelor speciale din Capitala va creste pana la 115. Situatia ramane deplorabila, in afara Chisinaului.

- Aproape trei sferturi, 72,4%, dintre gospodariile din Romania au acces la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 3,8 puncte procentuale fata de anul anterior, potrivit datelor publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). ”In anul 2018, aproape trei sferturi dintre gospodariile…

- Cluj-Napoca, 6 noiembrie 2018. Prezenta pe piața serviciilor medicale din Cluj-Napoca înca din anul 2008, Rețeaua de sanatate REGINA MARIA își consolideaza echipa de medici din spitalul multidisciplinar pe care urmeaza sa îl inaugureze. Dr. Mihaela Farcau va conduce Departamentul…

- Runda a 10-a din Liga a III-a, seria 3, se anunta foarte interesanta privind bataliile care implica formatiile din Dolj. Astfel, vineri, de la ora 15.00, stadionul „Municipal“ din Drobeta Turnu Severin gazduieste derbiul dintre FCU Craiova si CSO Filiasi, ...

- Primarul comunei Șpring, din județul Alba, Daniel Rusu, a anunțat ca va incepe lucrarile la rețeaua de apa din satul cu cel mai mare procent la referendumul pentru redefinirea familiei, informeaza Mediafax. Primarul ales in comuna Șpring pe listele ALDE la alegerile locale din 2016 a anunțat,…

- Primarul comunei Șpring, din judetul Alba, Daniel Rusu, a anunțat ca va incepe lucrarile la rețeaua de apa din satul cu cel mai mare procent la referendumul pentru redefinirea familiei. Primarul ales in comuna Șpring pe listele ALDE la alegerile locale din 2016, a anunțat, duminica, pe pagina sa de…

- Un primar din Alba incearca sa convinga cat mai multa lume sa vina la referendum cu o promisiune cel putin ciudata: in satul in care se vor prezenta cei mai multi alegatori la votul pentru referendum se va demara investitia privind introducerea apei potabile in comuna.