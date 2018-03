Reteaua de magazine Pitikot, executata silit pentru datorii de 2 miliarde lei

Stiri pe aceeasi tema

- Penibil. Sorin Rotariu, patronul firmei Novotronic, unul dintre jucatorii importanti de pe piata locala a pacanelelor, a fost dat in judecata de Coca-Cola pentru o datorie de 14.000 de euro. Desi invarte sute de mii de euro anual, bani rezultati din afaceri prospere cu jocuri de noroc, afaceristul refuza…

- Noul presedinte al ANAF este fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa Ionut Misa, presedintele ANAF. Foto: Arhiva. Premierul Viorica Dancila l-a numit miercuri, 28 martie, în functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang…

- Daca pana acum Facebook considera ca este un moment bun pentru lansarea unei boxe inteligente care sa fie activa tot timpul si sa asculte totul in jurul sau, dupa scandalul recent referitor la colectarea de date personale, compania va incetini acest proiect, pentru a reevalua implicatiile unui asemenea…

- Aveți cheltuieli mai mari decat v-ar putea permite veniturile? Ați avut intrari bruște și consistente de fonduri in conturile bancare? Mare atenție, s-ar putea ca Fiscul sa va considere o persoana cu risc ridicat și sa va anunțe ca va va face o vizita in urmatoarele doua saptamani. Președintele ANAF …

- Primul magazin Ikea din afara Bucurestiului va fi realizat la iesire din Timisoara, in comuna Dumbravita, iar lucrarile ar putea fi finalizate in cel mult trei ani. Primarul comunei Dumbravita, Victor Malac, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, ca recent, institutia pe care o conduce a eliberat…

- Legea Salarizarii Unice din sistemul bugetar creeaza haos in instituțiile publice. Printre angajații de la stat din Ialomița ocoliți de majorarile salariale aduse de acest act normativ se numara și cei ai Direcției Generale de Asistența Sociala Ialomița. Recent, aceștia au trimis o petiție prin care…

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters.''Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca…

- Statele Unite susțin ca Rusia furnizeaza armament talibanilor in Afganistan. Șeful forțelor americane din Afganistan, generalul John Nicholson a spus intr-un interviu acordat pentru BBC ca a vazut “o activitate destabilizanta a rușilor”. El a spus ca se face contrabanda cu arme rusești peste granița…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea și Respectarea Romaniei (CNMR) solicita ministrului muncii și justiției sociale o ancheta amanunțita și urgenta la nivelul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Bacau.Citeste si: Premierul Dancila S-A CONFORMAT, dupa…

- Site-ul Fiscului este inaccesibil de aproape o saptamana. Marți, pe prima pagina a site-ului era afisat un mesaj care arata ca se fac lucrari de mentenanta. Aceasta este informația oficiala. In realitate nu este vorba de mentenanța ci de defecțiune. Doar așa se explica faptul ca ANAF nu a dat niciun…

- Nevoia il invața pe om de toate, chiar și sa impinga un troleibuz din Capitala. Recent pe o rețea de socializare au aparut niște imagini, imagini in care se vede mobilizarea chișinauienilor. De altfel, dupa ce un troleibuz a ramas blocat pe Calea Orheiului din Capitala, toți calatorii au ieșit afara…

- Impozitul pe venitul global va fi aplicat probabil de autoritati, astfel urmand a se rezolva inegalitatile in ceea ce priveste impozitarea inegala, sustine Dragos Doros, vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) si fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), citat…

- Cristi Chivu, fost capitan al echipei naționale a Romaniei, a explicat de ce a venit sa-l susțina pe Ionuț Lupescu in alegerile pentru șefia FRF. A dezvaluit și care e motivul pentru care el nu a candidat. "Avem datoria morala sa dam inapoi fotbalului ceea ce fotbalul ne-a dat noua. Trebuie sa schimbam…

- Procurorii DNA fac audieri maraton in mega-dosarul decontarilor fictive din Sanatate, in care foști șefi ai CNAS și CASMB au fost arestați preventiv pentru pretinse fapte de corupție, afirma surse judiciare. Potrivit acestora „sute” de pacienți au trecut și trec pragul Direcției in ultima perioada pentru…

- Teodorovici, despre drepturile de autor: Angajatorul va plati contribuțiile iar cei care sunt și salariați vor fi scutiți de plata CAS și CASS, a anunțat ministrul Finanțelor publice, joi, la Palatul Victoria, dupa ce Executivul a adoptat Ordonanța care introduce Declarația unica. De asemenea, vor avea…

- Nicio taxa de timbru nu va fi lansata in perioada urmatoare, dar in momentul in care vom iesi cu o formula aceasta trebuie sa fie realista, pe principiul "poluatorul plateste", a declarat, joi, ministrul Mediului Gratiela Gavrilescu, in conferinta de lansare a Programului "Rabla". "Vreau sa precizez…

- Conform Legii 75/ 1994 Art. 7- ''Drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul Romaniei numai impreuna cu drapelul național și numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitați și reuniuni internaționale, pe cladiri oficiale și in locuri publice stabilite cu respectarea…

- Sportul romanesc primește o lovitura puternica, miercuri, dupa anunțul care le-a frant inimile fanilor. Campionatul național va avea de suferit, dupa ce problemele financiare au facut ca echipa Poli Iași sa fie nevoita sa se retraga.

- La data de 01.03.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au efectuat cinci perchezitii domiciliare pe raza municipiului…

- Leo Varadkar, seful Guvernului de la Dublin, a declarat ca este de datoria Londrei sa ofere alternative privind frontiera intre Irlanda si regiunea britanica Irlanda de Nord pentru a evita reinstituirea unei frontiere fizice, informeaza site-ul postului RTE.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti seara ca decizia CSM in cazul propunerii de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost fara echivoc si un dezastru previzibil pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre care a afirmat ca a ajuns in situatia de "marioneta"…

- Cantareata columbiana Shakira nu vrea sa aiba probleme cu Fiscul spaniol, de aceea a decis sa plateasca 20 de milioane de euro, o parte din ceea ce datoreaza, relateaza online ziarul spaniol ABC. In luna ianuarie s-a aflat ca Shakira ar fi comis un delict fiscal intre anii 2011 si 2014, avand in vedere…

- Daniel Tudor, vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a anuntat ca programul cu Banca Mondiala de informatizare a Fiscului este intr-o faza intarziata, insa institutia se afla in dialog pentru a gasi solutii, scrie Agerpres. 1 1 0 1 0 0

- Un grup de copii din cadrul Centrului de Plasament “Sfantul Apostol Andrei” al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dolj a participat in aceasta perioada la un atelier de confecționat felicitari și martisoare la Centrul pentru copii “Aripi ...

- Europarlamentarul Siegfried Muresan trage un semnal de alarma si sustine ca Romania se afla la un pas de criza. Intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO, politicianul sustine ca indicatorii macroeconomici stau drept dovada a esecului guvernarii PSD-ALDE.Citeste si: Se cer DEMITERI in masa:…

- Consilierii judeteni au aprobat in sedinta din 31 ianuarie proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual ce fac parte din familia ocupationala „Administratie”, din aparatul de specialitate al Consiliului judetean Maramures, din cadrul…

- Dezastru total la resursele minerale ale statului! Un control al Corpului de Control al Primului Ministru la Agenția pentru Resurse Minerale s-a finalizat cu sesizarea Parchetului Curții de Apel, precum și a altor instituții de control ale statului dupa neregulile majore gasite de inspectorii guvernamentali…

- Simona Halep, numarul doi mondial, a fost aleasa cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie in circuitul profesionist de tenis feminin (WTA), pentru titlul cucerit la Shenzhen si finala jucata la Australian Open. Halep, in varsta de 26 de ani, a ocupat detasat primul loc in ancheta realizata…

- Dupa ce au promis anularea Declarației 600, autoritațile au ajuns la concluzia ca trebuie doar amanata. Nu se mai depune pana la 31 ianuarie, așa cum era pana acum legea, nici pana la 1 martie, cum era proiectul inițial de Ordonanța a Guvernului, ci pana la 15 aprilie. Numai ca, indiferent cand se depune,…

- Potrivit Raportului de Activitate al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sibiu facut public miercuri, 31 ianuarie a.c., pe parcursului anului precedent, s-a deschis procedura de adopție pentru 61 de copii. Read More...

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, in cadrul unei conferinte internationale de comemorare a Holocaustului, ca este o datorie a noastra colectiva sa educam si sa comemoram, pentru a nu uita tragicele evenimente din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand peste…

- Pana cand se va gasi o solutie finala in cazul controversatului Formular 600 (Declaratia 600), noul ministru al Finantelor ii sfatuieste pe romani sa nu mai bata drumul pana la ghiseele Fiscului, pentru a-l depune. Recent instalat in fotoliul de ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici a venit cu noi…

- 88 de ONG-uri, grupuri informale si cabinete profesionale au semnat o scrisoare deschisa prin care solicita premierului Viorica Dancila sa adopte de urgenta masuri de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie si sa deblocheze proiectul Guvernului pentru armonizarea legislatiei cu prevederile…

- Autoritatea Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a controlat anul trecut aproape 750.000 de colete poștale din afara spațiului UE, comandate pe internet de catre romani. Majoritatea pachetelor provin din China, iar de aceasta operațiune s-a ocupat o divizie recent inființata a Fiscului.…

- In mai putin de doua saptamani peste 200 de mii de romani, medici, pietari, actori, jurnalisti, producatori, avocati, notari, mediatori, arendatori sau proprietari de imobile inchiriate vor trebui sa depuna declaratia 600 prin care spune Fiscului ca va avea venituri din aceste activitati in anul 2018,…

- De ani de zile nu s-au mai pomenit asemenea troieni de zapada la Bistrița, copleșita – peste noapte, de o ninsoare care i-a lasat cu gura cascata pe mulți dintre bistrițenii convinși ca vom avea parte de un ianuarie primavaratic. „Dezastru...!”, a exclamat un șofer privindu-și mașina ascunsa sub zapada.…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus joi in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara…

- In paralel, s-a acceptat instituirea de garanții constand in ipotecarea autogunoierelor și a altor utilaje aparținand Polaris M Holding. Așa cum am relatat in ziarul nostru din data de 13 ianuarie a.c., intre Polaris M Holding, companie care colecteaza deșeurile din cele 97 de localitați ale județului…

- In baza cererii nr. 31391 din data de 13 decembrie 2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii MTL Sunrise SRL, cu sediul social in orasul Ovidiu…

- Vanzarile de autoturisme noi in Germania au crescut cu 2,7% anul trecut, la 3,44 milioane de vehicule, in timp ce Dacia a raportat un avans de 27,6%, la 62.678 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), preluate de Agerpres. Printre brandurile cu cele mai bune evoluţii…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, in conditiile in care datoria sectorului privat non-financiar…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii…

- Firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi, incepand din 17 ianuarie, amenzi de la inspectorii Fiscului, Inspectoratului Teritorial de Munca, Inspactoratului pentru Situații de Urgența sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția sa remedieze problema constatata in…

- Primul exercitiu din acest an de verificare a sistemelor de alarmare a populatiei in caz de dezastru are loc astazi in toata tara, intre orele 10:00 si 11:00. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, astfel de exercitii se fac incepand din august anul trecut in prima zi de miercuri…

- Sfarșitul anului 2017 aduce chicote de bucurie in randurile celor mai mici dintre noi. Mai exact, mulți copii nou- nascuți au primit cei 2.500 de lei, conform unui proiect de hotarare propus de Gabriela Firea și aprobat de consilierii generali ai Capitalei. 23,822,500.00 lei ( peste 5 milioane euro)…

- Dupa ce Majestatea Sa Defuncta, Regele Mihai a murit, Familia Regala traverseaza o perioada grea, plina de tristete. Recent, Alteta Sa Regala Principesa Sofia a realizat fotografii in parcul Castelului Regal, iar ce s-a vazut este de-a dreptul coplesitor.