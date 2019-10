Stiri pe aceeasi tema

- 'In 2007, Romania a intrat in Uniunea Europeana cu 3 milioane de tone de grau. Acum are 10 milioane de tone. 10 milioane in trei ani la rand si in 2017 si in 2018 si in acest an. (...) Daca in 2007 aveam 12 milioane de tone de cereale, Romania de trei ani de zile realizeaza 27 de milioane de tone,…

- UE va acorda țarii noastre un grant in valoare de 40 de milioane de euro, iar Banca Mondiala - un imprumut de 70 de milioane de euro pentru implementarea unui proiect de interconectare a rețelelor electrice din Moldova și Romania, scrie Infomarket.md .

- Un campion al Romaniei la box a fost arestat in Belgia dupa ce a fost prins furand cupru alaturi de alti doi romani. Autoritatile nu au vrut sa faca public numele romanului, insa avocatul sau a anuntat ca acesta ar dori sa se intoarca in Romania. "Clientul meu este un mare campion al Romaniei si in…

- Australia este a șasea cea mai mare țara din lume ca suprafața, dar nu are nici macar un kilometru de linie ferata de mare viteza, deși s-a discutat înca de acum 35 de ani. Cam o data la 10 ani a revenit tema, s-au realizat și studii și s-au facut și calcule. Cei mai radicali au spus ca este absolut…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a spus, marți ca implementarea sistemului AML, care permite localizarea rapida a celor care suna la 112, costa sub un milion de euro, și nu aproape 30 de milioane de euro așa cum se vehicula in spațiul public. Este fals total (sistemul AML costa 28 milioane de euro, n.r.) E o…

- Acciza la bauturi racoritoare cu zahar si la tigarete de la 1 septembrie Guvernul intentioneaza sa aprobe luni un pachet de modificari fiscal bugetare. Potrivit unor surse avizate, citate de redactorul RRA, Iulian Olescu, este vorba despre o ordonanta de urgenta privind introducerea…

- Uleiuri esentiale, pene si puf sau deseuri de hartie - acestea sunt cateva dintre marfurile pe care Romania le exporta si, chiar daca sunt mai putin cunoscute, atrag sute de milioane de euro din strainatate in tara noastra. Iata o lista cu marfuri care...

- Mitropolia Greco-Catolica din Blaj a obtinut la Curtea de Apel Alba Iulia o decizie prin care Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania este obligata sa solutioneze o cerere formulata inca din anul 2003.