Reţeaua Bergamo - filieră de prostituţie în Italia cu „pepiniera“ la Paşcani Romanii au ajuns printre cei mai cunoscuti infractori din Italia. Un grup de romani, printre care si o pascaneanca, a fost arestat zilele trecute pentru prostitutie si trafic de persoane, la capatul unor perchezitii realizate impreuna cu carabinierii din Bergamo. Grupul era alcatuit din sapte „pesti", sase barbati si o tanara din Pascani, in varsta de 25 de ani. Fata de 25 de ani racola tinere din zona Pascaniului prin intermediul unei alte persoan (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

