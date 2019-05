Stiri pe aceeasi tema

- Carabinierii italieni au anuntat joi ca au confiscat 1.665 de masini folosite de o retea infractionala de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si in alte tari europene, informeaza agentia dpa si presa italiana, preluate de...

- Liderul PSD Liviu Dragnea l-a numit vineri pe ministrul Agriculturii Petre Daea „cel mai bun ministru din Guvern” si i-a cerut acestuia sa infiinteze, prin Casa Romana de Comert Agroalimentar UNIREA, o retea de hypermarketuri numai cu „produse romanesti, de la producatorii romani”.

- Politistii de la combaterea criminalitatii organizate din Dambovita, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat, miercuri, 27 martie, 15 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de operatiuni ilegale cu droguri de risc si substante psihoactive. O intreaga retea a fost astfel destructurata.

- In aceasta dimineața, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzau, au efectuat 28 de perchezitii domiciliare, pe raza a 4 județe, la persoane banuite de trafic de droguri. Acțiunea a vizat 24 de persoane,…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Maramures, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infractionala, specializata in traficul intern si international cu droguri de risc si mare risc. “Peste 2,5 kg. de cannabis, 51 de grame de cocaina, aproape…

- In cursul diminetii de marti, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara – Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorilor DIICOT – S.T. Timisoara, au efectuat 27 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiilor Timisoara si Lugoj.

- Cinci sportivi din Austria, Kazahstan si Estonia au fost arestati, miercuri, la Campionatul Mondial de schi nordic de la Seefeld, in cadrul unei operatiuni a politiei de destructurare a unei retele de dopaj, relateaza Reuters.Operatiunea politiei a vizat o retea germana suspectata ca timp…