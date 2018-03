Stiri pe aceeasi tema

- O retea europeana a serviciilor de inspectie judiciara a fost constituita la nivelul Uniunii Europene la propunerea Inspectiei Judiciare din Romania. Potrivit unui comunicat al IJ, transmis marti AGERPRES, membrii fondatori ai retelei au adoptat, in cadrul unei reuniuni care a avut loc la Bruxelles,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca a fost atacat de presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si a fost avertizat ca, daca liberalii vor ataca la CCR legea privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, nu se stie ce se va intampla, afirmand ca asteapta de le lideul UDMR scuze,…

- Comisia Europeana propune infiintarea unei autoritati europene a muncii, care ar putea avea sediul in Romania, a declarat, miercuri, Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti. "Comisia Europeană face trei propuneri. Prima este crearea unei agenţii europene a muncii.…

- Datele EUROSTAT arata ca angajatorii romani au platit in 2017 salarii de 67 de miliarde de euro, reprezentand 37% din PIB. Masa salariala a crescut cu 10 miliarde de euro anul trecut, dar ca pondere in PIB este abia la nivelul din 2010. Toate masurile adoptate in baza programului de guvernare au fost…

- Risipa alimentara este o realitate demonstrata de cifre si experimentata de fiecare persoana în parte. Un raport al Uniunii Europene arata ca cele mai multe deseuri alimentare provin din gospodarii (53%), la care se adauga 19% din procesarea alimentelor si 12% din serviciile alimentare. Chiar…

- Noul presedinte executiv al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca o sustine pe Rovana Plumb la sefia organizatiei de femei a partidului. ''Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice organizatii din Europa si cea mai puternica organizatie de femei din Romania,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a luat parte vineri, 9 martie la dezbaterea organizata de Partidul Popular European la Sofia (Bulgaria), unde a fost lansat angajamentul pentru alegerile europarlamentare din 2019 al celei mai mari familii politice europene. Ludovic Orban a subliniat mandria liberalilor…

- Anunt cutremurator pentru toti romanii venit de la Comisia Euopeana. Avertismentul e de-a dreptul horror in privinta alimentelor pe care le consumam zilnic. Draftul unui raport al Parlamentului European (PE) despre dubla calitate a produselor comercializate la nivelul Uniunii Europene anunta un cutremur…

- Romania a inregistrat in trimestrul patru din 2017 cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 7% comparativ cu perioada similara din 2016, conform Oficiului European pentru Statistica (Eurostat). În ultimele trei luni din…

- Oamenii legii au descins, miercuri dimineața, in mai multe locuințe de pe raza județelor Timiș și Arad, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup ... The post Rețea europeana de traficanți, destructurata de autoritațile din Romania și Germania appeared first on Renasterea banateana .

- Mai mulți parlamentari de la UDMR, PSD, ALDE și minoritați propun reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice, precum livrarea de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare. Proiectul de lege a fost depus…

- O propunere legislativa, initiata de mai multi parlamentari ai UDMR, PSD, ALDE si minoritati, prevede reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice - livrare de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare.…

- "Primul lucru pe care vreau sa-l remarc - si nu stiu daca l-au inteles colegii din majoritate - este ca Europa este cu ochii pe noi si chiar daca o perioada de timp nu a existat atata atentie privitor la involutiile din Romania, din cauza faptului ca a existat un parcurs mai degraba pozitiv, de o…

- Cine este Frans Timmermans. Frans Timmermans este un politician olandez și deține funcția prim vice-președinte al Comisiei Europene. Din noiembrie 2014, el mai ocupa poziția de Comisar European pentru o mai buna legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale…

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Demersul ministrului Toader "va produce cel putin nedumerire" la Bruxelles Presedintele Klaus Iohannis considera ca ministrul justitiei Tudor Toader nu a prezentat motive temeinice si clare pentru demiterea Codrutei Kovesi de la sefia DNA. Intr-o declaratie la Bruxelles, la Consiliul European,…

- Banii UE pe agenda Consiliului European Consiliu European la Bruxelles, iunie 2017. Foto: arhiva/twitter.com. Sefii de state si de guverne din Uniunea Europeana discuta, astazi, la Bruxelles, la reuniunea informala a Consiliului European despre teme institutionale si prioritatile politice pentru…

- Vinerea Mare Zi libera. Propurea vine in completarea articolului 139 din Legea 53/2003 din Codul Muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul Muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut joi demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia acestuia de a declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Tudorel Toader, demisia!! Sunteti, domnule…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In perioada 2011 – 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut o intrevedere astazi, 19 februarie 2018, cu vicepreședintele Bancii Europene de Investiții, Andrew McDowell, cu ocazia conferinței anuale de prezentare a activitații BEI in general și, in special, a celei din Romania. "In calitate de ministru…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19-21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk, Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Premierul Viorica Dancila, vizita de lucru la Bruxelles. Aceasta se va intalni, saptamana viitoare, cu președintele Comisiei Europene și cel al Consiliului European, și cu Corina Crețu. Anunțul a fost facut in ședința de Guvern, joi. Este prima vizita externa a premierului, de la preluarea mandatului…

- Romania nu poate sa renunte la productia de energie pe carbune, iar termocentralele din tara noastra se vor alinia in ritmul lor la cerintele de mediu ale Uniunii Europene si nu atat de repede cum cer oficialii de la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, intr-un interviu acordat…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat, vineri, ca impactul masurilor fiscale luate in ultimul an de PSD-ALDE a adus "o povara fiscala uriasa pusa pe umerii mediului de afaceri" si s-a ajuns ca "munca sa fie cea mai fiscalizata in Romania din intreaga Uniune Europeana". "Impactul…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania – Sucursala Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European al Regiunilor a participat, la Bruxelles, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, coalitie care considera ca politica de…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, a anuntat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. "Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat o vizita…

- Cristian Parvan, presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni – PIAROM, susține ca Romania consuma de trei ori mai multe resurse materiale fata de media Uniunii Europene pentru a obtine un euro PIB. „De ce vrem competitivitate? Pentru ca vrem salarii mari, nivel de trai bun. Nu avem cum sa obtinem…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro,…

- Societatea Romana de Microbiologie precizeaza, pe baza mai multor studii internationale, ca vaccinul anti-HPV poate preveni pana la 90% dintre cazurile de infectii cu Human Papiloma Virus si cancer de col uterin, fiind vorba despre 31.000 de cazuri noi inregistrate anual la nivel european. Potrivit…

- ♦ La polul opus, cu cei mai muncitori angajati, se afla Marea Britanie (cu 42,3 ore lucrate pe saptamana), Cipru (41,7 ore), Austria (41,7 ore), Grecia (41,2 ore) si Polonia sau Portugalia (cu 41,1 ore lucrate saptamanal). Angajatii din Romania lucreaza, in medie, cate 40,7 ore pe…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Jean Claude Juncker si Frans Timmermans, presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, au facut miercuri o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile recente din Romania si subliniaza ca CE avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Mișcarile de strada de sambata seara din Romania impotriva corupției au fost prezentate de pe larg de marile instutuții de presa din Europa și SUA. Potrivit HotNews.ro, manifestațiile au fost surprinse de EuroNews, care a și transmis protestul live, sambata, toata ziua, ABC News, The Guardian, New York…

- Asociatia Studentilor la Drept din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza' Iasi (ASD-UAIC Iasi), in parteneriat cu BETA e.V. - Bringing Europeans Together Association, are deosebita placere de a anunta faptul ca a inceput demersurile pentru desfasurarea celei de-a doua editii a proiectului Model…

- Organizatia PES activists Romania, formata din simpatizanti de stanga, sustine ca nominalizarea Vioricai Dancila la functia de premier este privita pozitiv de partenerii europeni. Intr-un comunicat de presa, organizatia transmite ca isi manifesta sustinerea pentru Viorica Dancila, pe care o descrie…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- Sibiul va gazdui primul summit al Uniunii Europene dupa Brexit Sibiul va gazdui, în prima jumatate a anului viitor, primul summit al Uniunii Europene care va avea loc dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu a vizitat,…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru...

- Orasul Iasi, proiectul Fab Lab Iasi si compania Conduent au fost nominalizate in cadrul galei de premiere CEE Shared Services and Outsourcing Awards care se va desfasura la Varsovia (Polonia) in perioada 31 ianuarie ¬ 1 februarie 2018.

- Peste trei milioane litri de vin au fost importați de firmele din Vrancea in cursul anului trecut, arata un raport al Direcției Agricole. Cei peste 3,1 milioane litri de vin au fost importați atat din spațiul comunitar dar și din afara Uniunii Europene, din Republica Moldova. Este…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile...

- Dupa ce ieri au circulat informatii in presa legate de o crestere a taxei de pod la Giurgiu, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a venit miercuri cu precizari. Astfel, CNAIR transmite intr-un comunicat remis Ziare.com ca tarifele exprimate in euro pentru utilizarea…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru au initiat o propunere legislativa care urmareste reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea unui sindicat, de la 15 la 3, motivand ca salariatii ar avea mai multe sanse sa-si apere drepturile si interesele. In…

- "Recunoasterea si echivalarea diplomelor obtinute in strainatate reprezinta procesul prin care Romania, ca stat si ca natiune, intelege sa valorifice cunoasterea obtinuta de persoanele care au absolvit studii in strainatate si care doresc sa vina sau sa revina in tara. Persoanele in cauza pot fi…

- Reactia MAE dupa scrisoarea ambasadorilor: Nicio initiativa nu este adoptata in lipsa unor dezbateri Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, vineri, ca a luat nota de pozitia exprimata de cele sapte ambasade referitor la evolutiile din domeniul justitiei, precizand ca nicio initiativa cu impact…