Reţea de trafic de organe: 100.000 de euro pentru un rinichi Patru persoane, dintre care doua femei, suspectate de implicare intr-un trafic de organe, au fost arestate in Kosovo, a anuntat vineri politia intr-un comunicat, relateaza AFP. Suspectii, retinuti joi in cursul unui raid al fortelor de ordine intr-o clinica privata din apropierea capitalei Pristina, sunt acuzati de "transplant ilegal si trafic de organe si de celule umane", potrivit sursei. Mai multe documente, in special cu caracter medical, au fost confiscate cu ocazia acestei operatiuni, a adaugat politia, fara alte precizari. Una din cele patru persoane a fost eliberata,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, dintre care doua femei, suspectate de implicare intr-un trafic de organe, au fost arestate in Kosovo, a anuntat vineri politia intr-un comunicat, relateaza AFP ptrivit Agerpres. Suspectii, retinuti joi in cursul unui raid al fortelor de ordine intr-o clinica privata din apropierea…

- In cadrul unui workshop care se desfașoara zilele acestea la București, medicul Rareș Nechifor este trainer pentru medici ai unor clinici renumite din Turcia, Egipt și Rusia. Ne-am obișnuit ca doctorii romani sa se instruiasca in strainatate, in tot felul de proceduri și sa fie invațați cum sa foloseasca…

- Achizitiile de aur ale bancilor centrale, in frunte cu bancile centrale din Rusia si China, au atins in primul trimestru cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, pe masura ce tarile incearca sa isi diversifice activele dincolo de dolari. Consiliul mondial al aurului (WGC) a publicat joi un raport…

- Discutiile de pace de doua zile asupra conflictului sirian la care au luat parte Rusia, Iranul si Turcia s-au incheiat vineri in Kazahstan fara progrese semnificative cu privire la formarea unui comitet constitutional, care ar trebui sa gaseasca o solutie la conflictul din tara, relateaza France…

- Alte cel putin 28 de persoane au fost ranite in explozie, potrivit Observatorului. Grupul de salvatori voluntari Castile albe a evocat de asemenea cifra de 15 morti in urma exploziei din Idlib, provincie controlata in mare parte de organizatia Hayat Tahrir al-Sham, afiliata la Al Qaida. Explozia…

- Politia s-a autosesizat in cazul soferilor care s-au luat la pumni in plina strada, in sectorul Buiucani al Capitalei."Poliția intreprinde acțiuni pentru identificarea șoferilor care s-au batut in trafic și stabilirea tuturor circumstanțelor.

- Directoarea Centrului Rus de Stiinta si Cultura, Natalia Muzhennikova, a afirmat luni ca Festivalul International de film "Aripi" reprezinta un gest de prietenie fata de tarile CSI care nu au posibilitatea sa organizeze un festival propriu. "Multe tari din, sa spunem, fostele republici sovietice, adica…

- Cea de-a 41-a editie a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara in perioada 21 - 24 februarie la Romexpo, vine cu oferte de la peste 330 de companii din 15 tari care isi prezinta zonele turistice - Bulgaria, Chile, Congo, Croatia, Grecia, Ungaria, Israel, Macedonia, Moldova, Palestina,…