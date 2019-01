Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Lausanne a dezmembrat o retea romana suspectata de proxenetism la Lausanne si in Europa, in parteneriat cu autoritatile romane care au arestat miercurea trecuta patru suspecti, informeaza...

- Politia din Lausanne a dezmembrat o retea romana suspectata de proxenetism la Lausanne si in Europa, in parteneriat cu autoritatile romane care au arestat miercurea trecuta patru suspecti, informeaza marti RTS Info.Inspectori ai brigazii de moravuri din cadrul politiei judiciare din Lausanne…

- Politia din Lausanne a dezmembrat o retea romana suspectata de proxenetism la Lausanne si in Europa, in parteneriat cu autoritatile romane care au arestat miercurea trecuta patru suspecti, informeaza marti RTS Info. Inspectori ai brigazii de moravuri din cadrul politiei judiciare din Lausanne au inceput…

- La data de 16.01.2019, procurorii din cadrul DIICOT - Serviciul teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Pitesti efectueaza un numar de unsprezece perchezitii domiciliare pe raza judetelor Arges si Maramures, la locuintele a noua suspecti (majoritatea din Campulung,…

- Procurorii DIICOT efectueaza un numar de unsprezece percheziții domiciliare pe raza județelor Argeș și Maramureș, la locuințele a noua suspecți, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism. Anchetatorii au fost alertați…

- Stabilit la Lausanne, in Elvetia, renumitul sportiv Ovidiu Puiu (87 de ani), desemnat Maestru al Sportului de Federatia Romana de Motociclism, a ramas in istorie datorita performantelor uluitoare in competitiile nationale si internationale de motociclism, dar si ca inginer de motoare pentru sfera aceluiasi…

- Clubul Paris Saint Germain a sesizat in urma cu o luna Tribunalul de arbitraj sportiv (TAS) de la Lausanne, pentru a bloca ''examinarea profunda'' privind respectarea criteriului fair-play solicitata de UEFA, relateaza AFP. UEFA a deschis o procedura in septembrie 2017,…

- Trei persoane suspectate de apartenenta la retea, inclusiv presupusul sef, au fost arestate si zece romani sechestrati de catre retea au fost eliberati, in cursul unei operatiuni a politiei in Galicia (nord-vest), a precizat politia intr-un comunicat. Printre persoanele eliberate se aflau…