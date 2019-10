Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au pus capat activitatii unei retele de prostitutie organizate de cetateni romani, informeaza surse judiciare ale agentiei France Presse, potrivit Agerpres.Noua romani sunt anchetati in dosarul legat de retea de prostitutie cu activitate itineranta in mai multe localitati, care…

- Noua persoane suspectate ca fac parte dintr-o vasta retea care a comis furturi in 76 de magazine de bricolaj pe teritoriul Frantei, insumand un prejudiciu de circa 1 milion de euro, au fost arestate in Romania, a anuntat vineri Parchetul din Besancon. Alti doi cetateni romani din aceeasi retea au fost…

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat, luni, sentinta finala intr-un dosar in care a fost trimis in judecata un chilian acuzat ca a adus in Romania cocaina ascunsa in crose de golf. Barbatul facea parte din reteaua unuia dintre cei mai mari traficanti de cocaina din vestul tarii.

- Sunt ore intregi de cand familia lui Gheorghe Dinca este audiata la DIICOT. Conform unor informații aparute pe surse și citate de Romania TV, unul din fiii lui Gheorghe Dinca este suspectat ca in tinerețe ar fi plasat fete unor rețele de prostituția. Asta a reieșit, susține sursa citata, din declarațiile…

- In perioada 14-21 iulie 2019, la Vatra Dornei se afla in plina desfasurare evenimentul cu caracter stiintific „International Summer Law School (ISLS)", editia a XII-a, cu tema „Proprietatea intelectuala in Romania si Uniunea Europeana".Aceasta editie a Scolii de vara este ...

- Liderul PNL Ludovic Orban scrie pe Facebook ca Jean- Francois Bohnert, candidatul susținut de Consiliul UE pentru șefia Parchetului european și contracandidat al Laurei Codruța Kovesi, s-a retras din cursa, fiind numit la Parchetul Național Financiar Francez."Astazi, de ziua Frantei, Romania…

- Top 10 Actrite franceze. Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Jeanne Moreau, Sophie Marceau, reprezinta nume ale cinematografiei si imagini reprezentative din filme franceze ale atator generatii din Romania, Franta, dar si ale lumii intregi.