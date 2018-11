Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Caras-Severin, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat 17 perchezitii la membri unei grupari banuite ca ar fi vandut substante cu efect psihoactiv tinerilor din Caransebes, Resita si Otelu-Rosu. La data de 1 noiembrie 2018, politistii…

- Politistii BCCO Timisoara, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, sub coordonarea DIICOT Timișoara ... The post Timișean audiat la DIICOT pentru ca a falsificat contul de socializare al unei tinere appeared first on Renasterea banateana .

- Operațiune de amploare a DIICOT. Procurorii au acționat in doua județe ale țarii. Procurorii DIICOT Timisoara au facut opt perchezitii in Timisoara si Oradea, pentru destructurarea unei retele care se ocupa cu clonarea de carduri bancare, de pe care membrii acesteia retrageau apoi banii, la bancomate.…

- Operatiune a DIICOT Timisoara, in aceasta dimineata, in mai multe locatii din judetele Timis si Bihor, pentru retinerea mai multor membri ai unei grupari specializate in fraude cu carduri bancare. Politistii de la „Crima Organizata” si Jandarmeria Timisoara au descins la sase locatii de unde au fost…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat in varsta de 48 de ani. Acesta circula la volanul unui autoturism Volkswagen, dinspre Ianova, iar la intersecția cu drumul ce leaga Timișoara de Lugoj nu a respectat semnificația indicatorului cedeaza trecerea. Mașina sa s-a ciocnit…

- Barbatul care a fost retinut de DIICOT Timisoara dupa ce a cerut 200.000 de euro mita a fost denuntat de un cetatean german cercetat pentru trafic de droguri, spun anchetatorii. Barbatul retinut i-a promis germanului ca, in schimbul banilor, va interveni pe langa un procuror pentru a-i rezolva dosarul,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Botosani și procurorii DIICOT au efectuat vineri opt perchezitii domiciliare in municipiul Radauti, in cadrul unei actiuni vizand combaterea falsului de moneda.