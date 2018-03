Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, concomitent, in Italia, sunt efectuate 20 perchezitii la adresele membrilor gruparii. O echipa de politisti romani participa la activitatile desfasurate in Italia, iar o echipa de politisti italieni este implicata in operatiunile realizate in Romania. In total, actioneaza 120 de politisti…

- Perchezitii DIICOT la domicilii din Bucuresti și alte 7 județe, in cadrul unei actiuni ce a vizat destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de fals informatic, efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos si spalare de bani.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., in colaborare cu polițiștii italieni, cu sprijinul EUROPOL, au destructurat o rețea infracționala formata din romani și italieni, care ar fi cauzat prejudicii in valoare de 1.000.000 de euro, prin infracțiuni…

- Tatal lui Laurențiu Reghecampf a murit la varsta de 70 de ani. Cea care a publicat informația a fost chiar nora sa, Anamaria. „Rip Harry! We will always love you! You were an incredible father and an incredible person! You will always be in our hearts”, a fost mesajul scris de Ana.Harry Reghecampf (70…

- Mia de joburi este o tinta fixata de edilul Resitei, care ne-a dezvaluit ca am avea la usa chiar investitori mari, care deocamdata se ascund in spatele confidentialitatii. In ultima perioada, municipalitatea resiteana a luat in maini fraiele la capitolul atragerii de investitori. Si s-a inceput…

- Astazi este ziua de naștere a lui Cheloo. Artistul a implinit 40 de ani, iar colega lui de la iUmor, Delia, a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj. Delia și Cheloo sunt colegi la masa juriului, la iUmor, alaturi de Mihaie Bendeac. Cei trei sunt și prieteni buni. …

- Gabriel Deac, fotbalistul celor de FC Voluntari, pregatise un mesaj special in cazul in care ar fi reușit sa marcheze in duelul cu Sepsi din play-out, incheiat 2-2. Pe sub tricoul de joc, mijlocașul a purtat in meciul de la Sfantu Gheorghe un altul, pe care scria "Aici este Romania". "Imi pare rau…

- Un barbat in varsta 59 de ani s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunilor uz de fals și conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere, dupa ce s-a prezentat la controlul de frontiera la volanul unui autoturism marca BMW, inmatriculat in Romania. „Șoferul”…

- Dorina Rusu, membru al Consiliul National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat dupa ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghita, acordat jurnalistului Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seara, de patru televiziuni - Antena 3, B1 TV, Romania TV si principalul post public de televiziune,…

- Janos Szekely se apropie de 35 de ani. Ultimii 3 i-a petrecut departe de Romania, in Italia, unde s-a stabilit cu familia. Se gandește la retragere, avand alte proiecte in atenție, dar iși aduce aminte cu placere de perioada de la Steaua, chiar daca a fost una dintre țintele preferate ale patronului…

- Ministerul Sanatații cauta soluții pentru pacienții a caror viața depinde de administrarea imunoglobulinei, produs care nu se mai gasește nicaieri in Romania. 10.000 de astfel de doze vor intra in țara, in cel mult doua saptamani, a anunțat ministrul Sanatații, Sorina Pintea. „Problema imunoglobulinelor…

- Anii 2000 au obisnuit spectatorii romani cu super-demonstratii de lupte cu eroi locali. Zmarandescu - Sora ramane productia reper marca Local Kombat, iar marele regret - faptul ca in ring nu s-a turnat niciodata blockbuster-ul Ionut Iftimoaie versus Daniel Ghita, in esenta duelul direct dintre cel…

- DIICOT Timișoara, impreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, in aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranți. In paralel, polițiștii de la ”Crima Organizata”…

- Pasionatii de gradinarit sau micii fermieri pot sa isi procure seminte traditionale, taranesti, de legume sau de plante aromatice. Ca in fiecare an incepand din aceasta luna Asociatia Eco Ruralis pune gratuit la dispozitia fermierilor mai multe soiuri de seminte. Cei interesati pot…

- Un barbat in varsta de 25 de ani, care a obligat prin violenta o femeie din Republica Moldova sa se prostitueze in Italia si Romania a fost condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare cu executare pentru infractiunea de trafic de persoane.

- Scoala Gimnaziala Nr. 4 Suceava deruleaza prin Programul Erasmus+, finantat de Comisia Europeana, in perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, Proiectul „Healthy Foods, Happy Moods", tara coordonatoare fiind Turcia, iar parteneri Croatia, Italia, Polonia si Romania. Prin acest ...

- Izolarea de societate poate fi dificila pentru seniorii care nu mai pot interactiona cu lumea inconjuratoare, iar motivele pot fi foarte variate. Un studiu facut in 2013 arata ca 20% dintre varstnici nu participasera la diverse evenimente culturale din motive economice, 15% pentru ca oferta nu raspundea…

- Cei doi tineri retinuti intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc au fost arestati aseara preventiv de Tribunalul Gorj. Suspectii, un albanez de 28 de ani si un gorjean, de 26 de ani, din comuna Balteni, sunt acuzati ca au adus in tara 35 de grame de cocaina din Italia pentru a o comercializa.…

- Vazindu-ma ieri pe la prinz la locul meu de baștina de la BAR, cineva care ma știe sub porecla de analist, s-a mirat ca nu sint in fața televizorului pentru a urmari ceea ce televiziunile de știri, ramase fara subiecte gifiinde prin micșorarea viscolului, au proclamat drept Confruntarea deceniului,…

- Cazul tanarului jurnalist de investigatie Jan Kuciak, care a fost gasit impuscat mortal in locuinta sa, alaturi de iubita lui, Martina Kusnirova, continua sa starneasca reactii puternice in Slovacia, mai ales in contextul in care politia suspecteaza ca dubla crima are legatura cu subiectele pe care…

- Deputatul democrat Corneliu Dudnic a fost avertizat de catre conducerea formațiunii, dupa ce a facut recent declarații care instiga la ura, informeaza Noi.md. Subiectul a fost discutat la ședința de astazi a democraților, dupa ce Corneliu Dudnic a declarat ca, in cazul in care Republica Moldova se va…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- Reprezentanții CCIAT s-au intalnit miercuri la sediul instituției cu ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, pentru a discuta asupra problemelor cu care se confrunta reprezentanții firmelor cu capital din aceasta țara. Iar cel mai fierbinte subiect este cel al lipsei forței de munca.…

- In perioada 17-18 februarie, Italia și-a desemnat cei mai talentați tineri dansatori, in cadrul Concursului Internațional de Dans de la Udine. Aproape 200 de dansatori din intreaga Italie, dar și din Slovenia,...

- Romania exported in the first 11 months of 2017 meat and meat products worth 380.5 million euro, a value higher by 13 percent compared to the one recorded in the similar period of the previous year, according to the data centralised by the National Institute of Statistics (INS). Meat and meat…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Magda Vasiliu si sotul ei Cosmin Stoian, cel care practic l-a adoptat pe micutul Vlad, isi trateaza fiul in Italia, unde medicii dispun de tratamente moderne pentru cancer. Cei trei se afla de luni bune la Roma si mai vin in Romania doar daca mai au nevoie de documente medicale. Sambata, sotul…

- Roș-albaștrii nu reușisera niciodata sa caștige in fata unei trupe din Italia. Acum au invins reprezentante ale tuturor țarilor pe care le-au intalnit, cu trei excepții: Moldova, Grecia și Romania. Pana la meciul de joi seara nu exista o alta țara in afara Italiei care sa-i fi creat mai multe probleme…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Dan Barna, presedintele USR, reactioneaza la conferinta de presa sustinuta miercuri seara de Laura Codruta Kovesi. Liderul USR este de parere ca sefa DNA a fost foarte convingatoare si se declara increzator ca presedintele Iohannis va refuza o eventuala propunere de revocare."(Conferinta)…

- Clasata pe locul 10 dupa primele doua manse care au avut loc luni, sportiva romana a reusit sa mai urce un loc, in mansa a treia, iar in finala a reusit un timp de 46, 681 de secunde, la 233 de miimi de secunda de medaliata cu aur, obtinuta de germana Dajana Eitberger (46.448). Medalia de argint i-a…

- Potrivit informatiilor aparute pe mai multe forumuri din Italia, operatorul Ernest Airlines va opera in aceasta vara zboruri din Nordul Italiei catre Romania. Destinatiile despre care se zvoneste ca ar fi fost anuntate zilele trecute sunt: – Cuneo – Iasi (o alternativa pentru ruta Iasi – Torino abandonata…

- Monica Niculescu si-a revenit dupa o accidentare suferita in startul sezonului, obtinand miercuri calificarea in sferturile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Monica Niculescu (99 WTA) a invins o jucatoare mai bine clasata cu 42 de locuri…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP. Cele…

- Vica Blochina, despre cel mai greu moment din viața ei. Vedeta și-a amintit de perioada in care a ramas insarcinata cu Victor Pițurca, dupa o relație de 16 ani. La inceput, acesta nu a vrut sa-și recunoasca fiul. Blonda a vorbit intr-un interviu pentru „Acces Direct” despre lucruri mai puțin știute…

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAE) a transmis, marti, ca a adus in tara sase cetateni romani si un cetatean sirian, membru al familiei, aflati in Siria, iar costurile operatiunii au fost suportate integral de statul roman. Un grup format din sase cetateni romani si un cetatean sirian, membru al…

- Candva legitimat la Internazionale Milano si la AC Milan, Cristian Daminuta (27 de ani) si-a gasit liniste la micuta echipa Abano Calcio. Chiar daca evolueaza in Liga a IV-a din Italia, fotbalistul roman nu mai vrea sa auda de fotbalul romanesc.

- Valentin-Alexandru Jucan a demisionat, marti, din calitatea de membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), anuntandu-si decizia public. Jucan l-a informat pe presedintele CNA cu privire la decizia sa si spune ca demisia intra in vigoare incepand cu data de 17 ianuarie. “Proiectele personale…

- Teatrul Național Iași va invita la spectacolul ”Steaua fara nume” de Mihail Sebastian – spectacol al Teatrului Național „Mihai Eminescu” Chișinau – in cadrul proiectului „ReUNIUNI Teatrale”. joi, 25 ianuarie 2018, ora 19:00 – sala mare a Teatrului National Iasi Regie: Alexandru Cozub. Distributie: Alexandru…

- Angajații unui restaurant din județul Argeș au gasit o geanta în care se erau peste 16.000 de euro și au predat-o Poliției, oamenii legii reușind, dupa mai multe ore, sa gaseasca persoana care o uitase și care era în stare de șoc. Potrivit purtatorului de cuvânt al Poliției Argeș,…

- Premii de la 150 la 3.000 de euro. Aceasta este provocarea pe care o lanseaza Primaria Municipiului Arad pasionatilor de fotografie. Premiile se acorda in cadrul concursului international „Heritage for Planet Earth”, avand ca tema conexiunea dintre planeta Pamant și cel puțin doua dintre urmatoarele…

- Scriitorul Mugur Andronic a fost primit la finele anului trecut in Uniunea Scriitorilor din Romania, devenind cel de al 19 sucevean membru al acestui organism.Mugur Andronic a debutat in anul 1990 cu placheta „Ganduri postume", cuprinzand versuri, proza poeticasi grafica artistica. In ...

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…