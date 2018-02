Retailul si imobiliarele - beneficiarii expansiunii economice Piata a ajuns la concluzia ca nu suntem pe punctul de a intra intr-o noua criza, ci ca suntem mai degraba la inceputul unui ciclu economic tarziu, arata revenirea actiunilor, cand S & P 500 a inregistrat cea mai mare creștere saptamanala din 2013 incoace. Profitul obligațiunilor Trezoreriei americane pe 10 ani a ajuns la 2,9%, iar VIX a inchis saptamana sub 20 %, demonstrand ca investitorii au fost mai puțin nervoși decat acum o saptamana, conform unui comunicat al SaxoBank. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6539 lei/euro, in scadere cu 0,14% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. Miercuri, euro a scazut la 4,6606 lei, dupa ce a crescut marti la 4,6623 lei. Joi, leul s-a apreciat in raport…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor a fost…

- Ministrul Finantelor, despre plafonarea dobanzilor la credite: Statul nu trebuie sa intervina in piata Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. "Cel mai important factor a fost cererea de produse energetice din…

- Bitcoin, cripto-monede. Pentru unii un hobby, pentru multi inca o idee abstracta, iar pentru altii o solutie rapida de a castiga bani. Insa, pentru cei ce au vazut dincolo de o simpla aplicatie pe telefon, este deja de cativa ani un subiect de interes, un concept aflat intr-o continua expansiune. Ceea…

- Piata marfurilor din Romania a fost caracterizata drept una imatura la nivelul autoritatilor publice si ne este dificil sa intelegem de ce nu se investeste in capacitatile locale, fie ele publice sau private, sustine Gabriel Purice, presedinte-director General al Bursei Romane de Marfuri (BRM), intr-un…

- Atentat intr-o piața de pește din Nigeria. Trei kamikaze, toți barbați, s-au aruncat in aer intr-o piata de peste din Konduga, in nord-estul Nigeriei, ucigand cel putin 19 persoane, intr-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sambata, 17 februarie, care citeaza

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, potrivit datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din…

- Compania de constructii Euro Construct Trading ’98 din Bucuresti a intrat in insolventa la propria cerere, potrivit unei decizii de ieri a Tribunalului Bucuresti. Compania motiveaza cererea de intrare in insolventa prin faptul ca beneficiarii lucrarilor pe care le-a realizat nu au platit serviciile,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la 4,6572 lei, dupa ce luni a scazut la 4,6534 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport…

- Traim vremuri in care globalizarea duce deseori la un efect de turma cu tot mai multe branduri. Kindred Group iese insa din multumie si lanseaza un brand nou de cazino care este la fel de romanesc ca micii si sarmalele. Expertiza dovedita pe piata locala de jocuri noroc, unde cel mai cunoscut brand…

- Ce-i drept, evenimentul nici nu a fost promovat bine pe retelele sociale. 15 oameni purtand tricolorul, steagurile UE si SUA, si cateva pancarte rezistau in aceasta seara la picioarele statuii lui Cuza, intr-o Piata a Unirii gol-goluta. Din cand in cand, se auzea si strigatul stins al unei vuvuzele.

- Bursele din Asia au deschis in scadere, vineri, dupa ce Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere intr-o singura zi din istoria sa. Intr-o saptamana volatila pentru investitorii globali, vineri, in deschiderea sedintei de tranzactionare, indicele japonez Nikkei 225 a inregistrat o scadere…

- Aproximativ 90.000, dintre care cateva sute din Arges, de consumatori casnici și-au schimbat furnizorul de electricitate in luna octombrie a anului trecut, preferand sa semneze contracte pe piața concurențiala. Numarul consumatorilor ieșiți de pe ...

- Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de 26,6%.Samsung, care ocupa in mod traditional a doua pozitie in topul producatorilor de tablete, a livrat doar 7 milioane…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei, informeaza un comunicat de presa remis de IPJ Arges.…

- BNR a emis astazi, alaturi de alte sase banci centrale, o declaratie de angajament la Codul global de conduita pe piata valutara, care contine un set de principii general recunoscute drept bune practici in acest domeniu. ”Institutia confirma faptul ca actioneaza in calitate de Participant…

- Pompierii de la Solca au intervenit, sambata seara, la un puternic incendiu izbucnit la anexe din zona Pietei Solca, focul punand in pericol si un gater. Alarma de incendiu s-a dat sambata seara, in jurul orei 20.20.La sosirea echipajelor de pompieri, ardeau doua anexe din lemn. Focul a fost ...

- BenQ, companie recunoscuta pe plan mondial pentru inovatii în domeniul soluțiilor de imagine și lider global pe piata de proiectoare cu tehnologie DLP®, îsi mentine pozitia de lider pe piata de videoproiectoare. Potrivit datelor furnizate în studiul de piata realizat de compania…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in februarie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de aproximativ 3,49 miliarde de lei, din care 3,1 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 390 de milioane de lei prin sesiuni…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a semnat actul normativ cu privire la aceasta interzicere a comerțului in zilele de duminica. Decizia ar urma sa atraga proteste din partea marilor retaileri occidentali, care sunt principala tinta a legii. O mare parte din profiturile lor este obtinuta…

- ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o traversam. Daca exista o provocare, o infruntam. Daca exista o oportunitate, profitam.…

- Olimpia Satu Mare este prima echipa din actualul sezon al Ligii 2, editia 2017-2018, care se retrage din competitie. Gruparea penalizata de FRF pana acum cu 42 de puncte din cauza litigiilor cu fostii jucatori si ajunsa la -19 puncte in clasament a anuntat retragerea din competitiile organizate de…

- Automobilele preferate de antreprenori si corporatisti trebuie sa fie in primul rand eficiente din cat mai multe puncte de vedere. Nu trebuie sa aiba un motor mare, ci cat mai mic, dar care sa fie puternic si sa nu faca rabat la consum sau performante. Tot din acest motiv, taxele datorate la stat…

- Situatia economica din Romania anului 2017 pune presiune pe asteptarile din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza. Consultantii Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale…

- ♦ Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania ♦ Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- O bomba ascunsa intr-o motocicleta a explodat luni intr-o piata din Yala, provincia sudica a Thailandei. In urma atacului si-au pierdut viata trei persoane iar 18 au fost ranite, relateaza Reuters.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar urma sa se intruneasca intr-o sedinta extraordinara luni, la solicitarea PNL si USR, pentru a discuta despre situatia economica a celor 22 de companii municipale si a RADET si Elcen. Nu este insa sigur ca va exista cvorumul necesar, in conditiile in…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6614 lei/euro, in crestere cu 0,21% fata de nivelul atins joi, un nou nivel record.Joi, euro a scazut la nivelul de 4,6514 lei, pe fondul reducerii tensiunilor politice, anunța News.ro. Citește și: ATENȚIE!…

- Cinci companii (Euroguard SRL, G4S Secure Solutions, RPG Security Center, Securitas Services Romania, Aramis-Ro SRL) au recunoscut participarea la practica anticoncurentiala si au beneficiat de reduceri ale amenzilor. Totodata, una dintre companii a beneficiat de reducerea amenzii, avand o situatie…

- Procurorii Biroului teritorial Botosani al Directiei Nationale de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au efectuat, miercuri, trei perchezitii la domiciliile unor persoane suspectate ca ar fi introdus pe piata bancnote false. Potrivit procurorului…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Activele nete ale celor 189 de fonduri deschise si inchise (cu exceptia SIF si a Fondului Proprietatea), locale si straine, au crescut cu 0,3% in luna decembrie, pana la nivelul de 26,4 miliarde de lei (5,7 miliarde de euro), inregistrand un avans de 5,6% in anul 2017, potrivit unui comunicat al Asociatiei…

- Inflatia si presiunea pe dobanzi vor fi noii jucatori pe piata, de care trebuie sa te feresti cat poti, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE). 'Nu vad ceva semnificativ sa se profileze, cu exceptia riscului…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut parte in 2017 de unul dintre cei mai dinamici ani din istorie, in care patru companii private si-au listat actiunile la BVB cu IPO-uri de peste un sfert de miliard de euro, si s-a inregistrat cel mai mare IPO al unei companii private din istoria pietei locale de…

- Avalanșa de magazine deschise de catre marile companii din retailul alimentar, in ultimii ani, a plasat Romania intre țarile cu cea mai rapida dezvoltare din regiune. Previziunile iau in calcul același ritm și pentru urmatorii ani.

- Grupul Angst a preluat pachetul majoritar de actiuni al fabricii de produse crud-uscate Salsi SA, ajungand sa detina 88% din actiunile fabricii din Sinaia, care la randul sau are aproximativ 15% din cota de piata valorica a Salamului de Sibiu. 0 0 0 0 0 0

- Peste 50.000 tone de roii proaspete au fost livrate pe pia de ctre beneficiarii programului de tomate româneti în 2017Programul de susinere a produsului tomate în spaii protejate derulat în anul 2017 de ctre Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale a prezentat un mare interes…

- Cantitatea de rosii proaspete livrate in 2017 de catre beneficiarii programului de tomate romanesti a depasit 50.000 de tone, iar suma platita catre cei peste 8.000 de legumicultori a fost de circa 23,667 milioane de euro, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un comunicat…

- Programul de susținere a produsului tomate in spații protejate derulat in anul 2017 de catre Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a prezentat un mare interes in randul producatorilor agricoli. Astfel, in primul ciclu de producție s-au inscris 4.397 beneficiari, iar in ciclul al doilea un numar…

- ​Automatizarile pentru caini si pisici aduc investitii de zeci de milioane de dolari in contul unor startup-uri care s-au prins rapid (ori au aflat) ca piata animalelor de companie creste exponential de cativa ani. Unele startup-uri de tehnologie s-au apucat de treaba si au scos deja pe piata tot felul…

- Un om a murit in conditii inca necunoscute in Tebourba, la sud de Tunis, unde au avut loc ciocniri luni noapte, a declarat marti Ministerul Sanatatii, in timp ce in multe orase tunisiene se desfasurau proteste. Zeci de persoane au fost arestate si cateva cladiri publice au fost deteriorate in timpul…

- "Imobiliarele sunt supra-evaluate cu 20-25%. Daca faci un calcul mediu cu chiria care poate fi incasata pe 10 ani pe metru patrat, la un grad de ocupare de 90% al activului si reinvestirea chiriei la un randament armonizat real de 3% intr-o clasa de active cu risc sub medie cum ar fi obligatiuni, am…

- Tanara prinsa are 23 de ani și a fost observata de mai mulți cetațeni cand a furat portofelul unei femei. Totul s-a petrecut sambata, in stația de tramvai din Piața 700 din Timișoara, in jurul orei 18. Oamenii au intervenit și au impiedicat-o pe individa sa plece, iar apoi au sunat la poliție.…

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- Peste o mie de falticeneni s-au intalnit la trecerea dintre ani in Piata „Nada Florilor" din municipiu. Sub focul de artificii care a durat peste 10 minute si cu paharele pline de sampanie in maini, locuitorii urbei de pe Somuz si-au urat sa aiba un an mai bun, belsug, sanatate, ...

- Politisti specializati in investigarea criminalitatii economice din Dambovita efectueaza joi 16 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2 milioane de euro prin infractiuni economice. "La data de 21 decembrie, politistii de investigare a criminalitatii…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de luni, anunta ca a luat act de declaratiile publice ale prim-ministrului Mihai Tudose si isi exprima dorinta de a avea o intalnire cu acesta pentru discutarea evolutiilor economice si financiare actuale, potrivit unui…