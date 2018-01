Retailerul roman PPT Preturi pentru Tine a adus la conducere un polonez, Lech Przemieniecki

Stiri pe aceeasi tema

- PPT Preturi Pentru Tine l-a numit pe Lech Przemieniecki in functia de CEO, dupa ce in ultimii opt ani el a fost vicepresedinte si apoi presedinte al celei mai cunoscute companii de retail din Polonia, TXM S.A, care opereaza peste 350 de magazine in Polonia, Cehia, Slovacia si Romania. Specializat…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara și citat de Agerpres. Valoarea reprezintă 8% din…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea Europei Centrale si de Est, de 12,17 miliarde de euro. Ritmul de crestere a pietei romanesti este, conform studiului JLL Romania, cu mult peste cel al intregii regiuni (3,3% fata de 2016), dar, cu toate acestea, volumul din Romania ramane…

- Lenovo a anunțat numirea lui Ivan Bozev în funcția de Director Executiv și General Manager CSEE (Europa Centrala și de Sud-Est). Ivan Bozev, care deține o experiența vasta în domeniul tehnologic, își va extinde sfera de responsabilitați de la Europa de Sud-Est (SEE) la noul teritoriu,…

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) "este complet science fiction", a declarat, vineri, ministrul adjunct de Externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata pe Internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista. Formatiunea…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Polonia discuta cu Ungaria infiintarea unei banci de dezvoltare dedicata tarilor din Grupul de la Visegrad si intentioneaza sa implice in discutii Slovacia si Cehia, a declarat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki dupa intalnirea cu premierul maghiar Viktor Orban.

- ANOFM anunța ca sunt puse la dispoziție peste 1.000 de locuri de munca pentru romani in statele europene. Cele mai multe, in Portugalia, la cules de zmeura. Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin…

- kika, unul dintre cei mai mari și mai cunoscuți retaileri de mobila și decorațiuni din Austria, prezent si in Cehia, Slovacia si Ungaria, va deschide pe 27 decembrie ușile celui de-al doilea magazin, situat in zona comerciala din Theodor Pallady. Pentru ziua deschiderii, kika Pallady a pregatit mai…

- Autoritațile municipale au permis construcția magazinelor ”Kaufland” în Capitala. Aleșii locali au aprobat la ședința CMC de astazi proiectul care prevede schimbarea destinației terenului unde va fi construit complexul comercial, scrie publika.md Anterior, reprezentantii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- A&D Pharma Group va avea un nou proprietar. Achiziția grupului va aduce un aport semnificativ noului proprietar, Dr.Max, care desfașoara afaceri in Cehia, Slovacia, Polonia, Serbia și Italia. Tranzacția mai trebuie sa obțina acordul autoritaților pentru concurența, dar valoarea acesteia nu va…

- Alianta isi propune, printre altele, reprezentarea in mod unitar a intereselor mediilor de afaceri din cele patru tari in raport cu institutiile de la Bruxelles, a informat, miercuri, Uniunea Nationala a Patronatului Roman (UNPR). Potrivit unui comunicat al UNPR, sediul celei mai mari confederatii…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul modificarilor legislative din Centrul sau Estul Europei, cu 280 de lei adoptate din totalul de 1.040 legi adoptate in intervalul 1 august 2016 – 1 august 2017, potrivit raportului Grayling AcTrend 2017. Un procent de 45% dintre…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- Productia industriala a crescut in octombrie cu 3,7% in zona euro (EA19) si cu 4,2% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovacia, Letonia si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Michal Pomorski este un ziarist polonez. Are 36 de ani și a vizitat Romania de multe ori. Ii place! Un interviu despre sport, comparații intre ceea ce se intampla in Polonia și Romania, lucruri inedite despre tendințele și perspectivele lumii la care se pricepe toata lumea. Sau macar pretinde. Gazeta…

- Romanca Simona Halep, liderul tenisului feminin mondial, a fost nominalizata alaturi de alte 25 de jucatoare in ancheta pentru premiul WTA de Favorita a Fanilor, anunța site-ul WTA, citat de Agerpres. Poloneza Agnieszka Radwanska a caștigat distincția in ultimii șase ani, incepand din 2011. "Imi…

- Romanca Severina Pascu, care ocupa din anul 2015 functia de managing director pentru Europa Centrala si de Est a grupului american Liberty Global (UPC), cel mai mare operator de cablu si internet fix din lume, a fost promovata si va prelua responsabilitati suplimentare in cadrul operatorului pe…

- Trendul este accelerat, in urmatorii ani, conectivitatea pietelor va fi din ce in ce mai buna, asta va aduce tuturor entitatilor asa numita bunastare sociala, incat toti participantii si toti clientii sa aiba acces la aceasta piata unica, spune Virgilu Ivan director, dispecer electric national…

- Protest la doi pasi de Cluj din cauza unui drum impracticabil Mai multi locuitori din comuna Feleacu se plang de faptul ca din cauza drumului accesul in zona este deosebit de dificil pentru Salvare, SMURD si Politie. Asociatia Casele Micesti din comuna Feleacu anunta ca va organiza sâmbata,…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.512 locuri de munca, cele mai multe in Spania, Portugalia si Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate de ANOFM,…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice in spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Vișegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croația, Grecia, Romania, Slovenia și Serbia, context in care a aratat ca, pentru țara…

- Solutiile Microsoft vor ajunge mai usor si mai rapid la partenerii si clientii din regiune. Tech Data a semnat un nou parteneriat strategic pentru a accelera adoptarea gamei complete de solutii software si cloud Microsoft, in Romania, Polonia, Cehia, Slovacia si Ungaria. Acordul dintre Tech Data si…

- Perspectiva sectorului bancar din Europa Centrala și de Est (CEE) in 2018 este stabila, sprijinita de avansul economic solid, creșterea salariilor, rata scazuta a șomajului, accelerarea absorbției fondurilor europene și expansiunea partenerilor comerciali din zona euro, se arata intr-un comunicat…

- Sportiva romana Kriszta Tunde Incze a fost invinsa de mongola Gantuya Enkhbat, vineri, in sferturile cat. 60 kg, la Campionatele Mondiale de lupte Under-23 de la Bydgoszcz (Polonia). Sursa foto: Incze Kriszta / Facebook În calificari, Incze trecuse de Maria Juhaszova (Slovacia).…

- Astazi, pagina de Facebook a Ministerului Transporturilor si-a schimbat poza de coperta. In noua imagine apare o autostrada, care nu se afla insa in Romania, ci in Polonia in sud-vestul țarii, la frontiera cu Cehia....

- Romania ar trebui sa renunte la cota unica “IERI”, pentru ca, desi a redus birocratia, acest sistem de impozitare a permis cresterea coruptiei si a evaziunii fiscale prin eliminarea globalizarii veniturilor, sustine prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu.…

- Romanii cu profesii in domeniile medical si comercial au cele mai mari sanse de a avea intarzieri la plata datoriilor, conform celui mai recent studiu al grupului polonez de colectare de creante Kruk. Conform stufiului 47% si respectiv 50% dintre acestia au inregistrat in trecut restante…

- Un producator important de oua de pe piața din Romania care furnizeaza marfa inclusiv in supermarketurile din țara susține ca scumpirea acestui aliment esențial a fost provocata de blocarea importurilor din țari precum Polonia și Cehia, impusa de Uniunea Europeana. Acesta il contrazice astfel pe ministrul…

- Viteza de crestere a economiei romanesti este de 8,6% Viteza de crestere a economiei românesti a ajuns la 8,6%, fata de aceeasi perioada din 2016, cel mai mare nivel dintre toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor preliminare publicate ieri de Oficiul European…

- "Continuarea relaxarii fiscale și salariale in anul 2018 va pune in pericol nu numai incadrarea in criteriile de convergența nominala, ci și respectarea indicatorilor din tabloul de bord monitorizat de Comisia Europeana in cadrul Semestrului European. Daca in 2014 și 2015 Romania indeplinea 13 din 14…

- ♦ Romania este un producator important de legume si fructe, fiind pe locul cinci in UE dupa suprafata cultivata. Preturile la legume si la fructe sunt in Romania la jumatate fata de media Uniunii Europene si totodata cele mai mici din comunitate, arata o analiza a biroului european de…

- "Continuarea relaxarii fiscale și salariale in anul 2018 va pune in pericol nu numai incadrarea in criteriile de convergența nominala, ci și respectarea indicatorilor din tabloul de bord monitorizat de Comisia Europeana in cadrul Semestrului European. Daca in 2014 și 2015 Romania indeplinea 13 din…

- Fosta componenta a nationalei de handbal, Narcisa Lecusanu, a fost aleasa, sambata, in functia de membru al Comitetului Executiv al IHF, in cadrul Congresului Ordinar al forului international din Antalya. Romania candideaza si pentru organizarea Campionatului Mondial feminin de tineret din 2020.Pentru…

- In ultima saptamana, prețurile au luat-o razna, aproape dublandu-se. De la 45 – 50 de bani, un ou a ajuns sa coste 75 și chiar 85 de bani. Explicația este ca producatorii de oua din Romania au scapat de concurența pe care le-o faceau fermierii cehi și polonezi. ”Pana acum, fermierii din Cehia și Polonia…

- Tarifele la energie electrica ar putea crește, chiar daca nu în perioada urmatoare, din cauza ca pe bursa de energie OPCOM prețul este mai mult decât dublu fața de saptamâna trecuta. Prețul energiei electrice pe piața spot (Piața pentru Ziua Urmatoare - PZU) a bursei OPCOM…

- In medie, femeile au caștigat mai puțin decat barbații in toate statele membre ale Uniunii Europene, insa acest decalaj de salarizare variaza, arata datele Eurostat.In 2015, cel mai redus decalaj de salarizare intre femei și barbați se inregistra in Luxemburg și Italia (ambele cu 5,5%),…

- "Dupa exitul din Slovenia si Croatia cei de la CME se pregatesc sa vanda si restul operatiunilor, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Romania. In Bulgaria lucrurile par a fi destul de clare, cel mai probabil va cumpara unul din playerii locali. Cehia e la pachet cu Slovacia din multe motive. Ar ramane Romania,"…

- CME se pregatește sa vanda la pachet operațiunile din Cehia, Slovacia și Romania și are deja o oferta de 800 de milioane de dolari pentru Cehia și Romania, informeaza managerul de presa Orlando Nicoara, care citeaza mai multe surse. Negocierile continua, totuși, pentru ca CME vrea sa obțina cu peste…

- Romania a cazut 9 locuri fata de anul trecut, ocupand pozitia 45 in clasamentul "Doing Business 2018", elaborat de Banca Mondiala (BM), cu un punctaj total de 72,87 puncte, dupa Republica Moldova. Desi scorul general obtinut de Romania in acest an este cu 0,17 puncte mai mare decat cel inregistrat…

- Desi scorul general obtinut de Romania in acest an este cu 0,17 puncte mai mare decat cel inregistrat anul trecut, tara noastra a pierdut noua pozitii in acest clasament anual care analizeaza, pe baza unor criterii, economiile unui numar de 190 de tari. Potrivit raportului Bancii Mondiale, Romania a…