- Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania. Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.…

- Dupa ce a cucerit Ungaria și Cehia, reușind sa se situeze printre primele cinci branduri, una dintre cele mai importante companii din Germania iși face intrarea in țara noastra.Gigantul nu vrea sa dea nicio șansa concurenței de pe piața romaneasca. Conform Bugetul.ro, firma a facut deja demersuri…

- Kik Textilien, unul dintre primii zece cei mai mari furnizori pentru sectorul de retail din Germania, care detine circa 3.400 de magazine in Europa, dintre care 2.600 de unitati in Germania, va intra pe piata din Romania.

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Anul trecut in UE s-au vandut pentru prima oara dupa 2007 mai mult de 15 milioane de masini noi, Germania fiind, de departe, cea mai mare piata. Romania a crescut peste media UE, insa piata ramane una foarte mica, cu sub 1% din total. Volkswagen a ramas marca numarul unu, desi vanzarile au scazut, iar…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Primul tur al preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin ediția 2019 imbraca forma turneelor, la care participa echipe imparțite in 6 (șase) grupe; doar prima clasata din fiecare grupa se califica in faza play-off a competiției, cu meciuri eliminatorii programate intre 8-10 iunie, respectiv…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Retailerul Mega Image, cel mai mare lant de supermarketuri din Romania, a deschis inca 11 magazine in a doua parte a lunii decembrie, ajungand la o retea de 596 de magazine, a anuntat compania. În luna decembrie, retailerul a deschis în total 21 de noi magazine în Bucureşti, Cluj,…

- Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. Schimbarea orei se face intotdeauna in preajma echinocțiilor de toamna și de primavara, atunci cand ziua este egala cu noaptea, și conversia se petrece intotdeauna intr-o noapte de sambata catre duminica,…

- Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al treilea trimestru al anului trecut, pretul mediu angro al energiei electrice vandute pe platformele de tranzactionare (wholesale baseload electricity prices) a inregistrat in Romania cea mai mare crestere din…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin reteaua EURES România, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot în agricultura, în Malta, pentru soferi de autobuz, si în Germania, scrie…

- Retailerul austriac de mobila și decorațiuni kika anunța deschiderea celui de-al doilea magazine de pe piața locala, pe 27 decembrie, in zona comerciala din Theodor Pallady, in urma unei investiții de 14 milioane de euro. kika a intrat pe piața din România în urmă cu 9 ani, când…

- Europa va monitoriza in timp real atragerea banilor de catre autoritați Comisia Europeana (CE) a lansat un instrument destinat dezvoltarii competențelor angajaților din administrația publica ce se ocupa de gestionarea Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) și a Fondului de Coeziune. Pentru…

- Autoritațile municipale au permis construcția magazinelor ”Kaufland” în Capitala. Aleșii locali au aprobat la ședința CMC de astazi proiectul care prevede schimbarea destinației terenului unde va fi construit complexul comercial, scrie publika.md Anterior, reprezentantii…

- Romanii trimit colete catre rudele aflate in Germania tot mai mult, volumul de colete creste de la an la an iar bineinteles ca in preajma sarbatorilor lucrurile in zona asta o iau putin razna. Acest fenomen dezvolta tot mai mult piata si face loc pentru mai multi transportatori . Iata 5 criterii dupa…

- Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului actual, realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana in septembrie 2017. Din chestionar reiese evaluarea situației conjuncturale și a situației firmei și…

- Incepand cu acest an compania Esquires Coffee a intrat pe piata din Portugalia si Romania si are in plan sa patrunda si in Polonia. in Romania, lantul de cafenele fondat in 1993 in Canada intra printr-un joint venture intre compania mama si antreprenorul Cristian-stefanescu. in Europa, lantul de cafenele…

- Retailerul cu profil de discount Lidl, al treilea cel mai mare jucator din comertul alimentar dupa valoarea vanzarilor, va deschide joi magazine in Constanta si Tulcea si va ajunge la o retea nationala de 220 de unitati. Lidl a deschis in acest an peste 15 magazine la nivel local. ’’2017…

- Kaufland Romania anunța ca va majora salariul minim in companie la 2.800 de lei brut, ca urmare a trecerii la angajat a contribuțiilor aferente angajatorului. Astfel, potrivit unui comunicat al companiei, venitul minim pentru lucrătorii comerciali din magazine crește la 2.800 lei brut pe lună,…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Retailerul de echipamente sportive Hervis, prezent pe piata locala de circa un deceniu cu o retea de 23 de magazine, vrea sa inaugureze anul viitor zece unitati, cat in ultimii patru ani cumulat. Prin comparatie, in 2017 compania a inaugurat cinci unitati, acesta fiind cel mai alert ritm de la intrarea…

- "Salut faptul ca domnul Cioloș iși face partid. In primul rand fiindca PNL are o șansa reala, dar nu știu daca va profita de aceasta șansa, de a desparți apele, de a arata ca nu are a face cu nimic de acest personaj trist și cu formațiunea sa, uneori cu accente fascistoide. Este o mare șansa…

- "O EXPLICATIE NECESARA Știți cum m-am gandit sa sintetizez proiectul meu de lege cu plafonarea dobanzilor IFN-urilor și bancilor? #vreauotaracaafara suna bine, nu? Atunci, hai sa #vreauuncreditcaafara ! Daca renunțam la hastaguri, ramane fondul problemei. De ce dobanzile in Romania…

- Componenta terestra de la Deveselu a sistemului de aparare antiracheta AEGIS a fost declarata operationala pe 18 decembrie 2016, dupa aproape doi ani de constructie si aproape sase ani de la momentul in care Romania a fost de acord sa gazduiasca acest sistem, informeaza Mediafax. Baza militara…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe şi produsul intern brut, adică ponderea ocupată de suma…

- Bogdan Stoica a fost desemnat luptatorul anului 2017. Unul dintre cei mai de temut luptatori din Romania, Bogdan Stoica a primit in cadrul evenimentului „Gala Fotbalului Romanesc” titlul de cel mai bun luptator din tara. ”M-a emotionat acest moment. Este incununarea a multi ani de munca, a mii de antrenamente,…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate incidentul produs in localitatea germana Bergkamen, unde a avut loc un incendiu intr-o cladire de locuinte unde traiau si romani. "Presedintele Romaniei Klaus Iohannis este consternat de incidentul care a avut loc in localitatea germana Bergkamen,…

- Mii de militari americani, zeci de elicoptere și sute de mașini de lupta au ajuns in Europa pentru a intari securitatea flancului estic. Brigada americana are cartierul general in Germania, insa mai multe subunitați vor fi trimise in Polonia, Letonia și Romania. Militarii vor sta in Europa 9 luni, dupa…

- Piata de amanet din Romania este dominata de firme din afara Capitalei. Jucatorul de top cu cea mai mare cifra de afaceri din domeniu are sediul central in Maramures, insa detine agentii in aproape toata tara. Retelele de amanet din Bucuresti nu incap nici macar in Top 3, care este completat de firme…

- Cele doua BMW-uri, model 420D și X6, au fost descoperite de polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Bors – I.T.P.F. Oradea la sfarșitul saptamanii trecute. Doi cetațeni romani s-au prezentat la Vama Borș pentru a intra in țara cu cele doua autovehicule. La sfarsitul saptamanii…

- Institutul Oncologic ”Ion Chiricuța" din Cluj-Napoca a primit denumirea de ”Clinical Cancer Center” din partea instituției de profil europene, Organisation of European Cancer Istitutes (OECI). Evenimentul reprezinta o premiera pentru România…

- In ciuda vestilor negative pentru romani din ultima perioada – cresterea indicelui ROBOR, devalorizarea leului si cresterea preturilor la carburanti – presedintele PSD Bihor, Ioan Mang evidentiaza cifrele pozitive ale guvernarii PSD. Intr-o analiza comparata a promisiunilor electorale…

- „Am mers cu colegii de la ministerul Agriculturii in multe piețe din București și mai ales in supermarketuri. Am vazut prețuri care ne-au surprins”, a spus Petre Daea, duminica seara, la Antena 3. Ca sa inteleaga prețurile crescute, ministrul Daea asteapta o explicati de la Consiliul Concurentei. …

- Romania se situeaza, dupa primele zece luni ale anului, pe pozitia 17 in UE, cu un volum de 88.805 autoturisme noi inmatriculate, o crestere cu +16.9% fata de perioada similara din 2016, informeaza ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Inmatricularile de autoturisme…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) a urcat in octombrie cu 5,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, si vine dupa un usor declin in septembrie, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA. Luna trecuta, au fost livrate…

- Dacia Logan se numara printre cele mai puțin fiabile mașini, cu peste 12 defecte la 100 de mașini, conform datelor publicate de TUV Germania, scrie digi24.ro.Verificarile TUV, similare ITP/RAR din Romania, sunt printre cele mai drastice din Europa.

- Cea mai rapida dezvoltare in eCommerce o au pietele din Europa de Est cu o crestere anuala de aproximativ 21%, asta chiar daca la nivel european se inregistreaza o usoara stagnare comparativ cu anii anteriori.

- Piata internationala de canabis va atinge 31,4 miliarde de dolari pana in 2021, potrivit noului raport realizat de Brightfield Group, o firma de cercetare a pietei de canabis, arata Forbes. In prezent piata este estimata la valoare de 7,7 miliarde de dolari, si se estimeaza ca piata va creste…

- "Acum e un puseu pe piata generat de conditiile care s-au creat la nivel european. In foarte multe ferme din Europa producatoare de oua din Olanda, din Franta, din Belgia, datorita scandalului Fipronil, foarte multe efective au disparut, au intrat in asanare spatiile respective si acum, oferta fiind…

- PSD insista ca masurile fiscale adoptate recent sunt bune, desi mediul de afaceri, numeroase sindicate si inclusiv primari social-democrati au contestat Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codul Fiscal. In fata acestor critici, insa, liderii PSD raspund acuzand bancile si multinationalele…

- Compania olandeza NERO Renewables vrea sa construiasca in Romania, conform datelor analizate de Profit.ro, trei parcuri eoliene cu 362 de turbine si o capacitate instalata totala de circa 1 GW, cu 400 MW peste capacitatea parcului onshore Fantanele Cogealac, in prezent cel mai mare de acest tip din…

- Prin intermediul unei astfel de banci s-ar putea realiza investiții pe domenii prioritare, așa cum se intampla in Germania, Marea Britanie sau Franța. O astfel de banca s-ar putea concentra strict pe componenta de acordare a finanțarilor din surse de la nivel european, respectiv din Planul de Investiții…

- KWS Seminte, unul dintre cei mai importanti producatori de seminte pentru agricultura la nivel mondial si din Romania, isi reafirma strategia de dezvoltare independenta, si anunta ca nu este afectat de perturbarile sau fuziunile pe plan mondial in piata agricola. De asemenea, Romania ramane in continuare…

- Pretul oualor a crescut la poarta fermei cu 24% in octombrie 2017, comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta situatie fiind determinata de "criza fipronilului" din luna august, care a distorsionat piata in unele state membre ale Uniunii Europene, sustin crescatorii de pasari din Romania.…

- Odata cu dezvoltarea Internetului, comerțul on-line a luat amploare antrenand din ce in ce mai mulți jucatori pe piața. Mediul de afaceri s-a schimbat radical. Prin intermediul Internetului se dezvolta astfel o relație de servicii și schimb de marfuri intre ofertant și viitorul cumparator. Specialiștii…

- Dupa un an dificil, cu numeroase furtuni, care au afectat cultura vitei de vie, viticultorii au reusit sa adune toti strugurii de pe camp si lucreaza de zor a pregatirea vinului pentru iarna. Programul de reconversie al vitei de vie a fost un ajutor nesperat pentru satenii din Lechinta care nu ar…