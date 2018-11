Retailerul de fashion Koton deschide primul magazin din Oltenia, in Mercur Center Craiova

Stiri pe aceeasi tema

- IKEA, cel mai mare retailer mondial de mobilier si decoratiuni, a anuntat planuri de restructurare a afacerii deoarece cresterea in sectorul de retail incetineste, comportamentul consumatorilor se modifica rapid, iar serviciile online devin mai populare, scrie MarketWatch, preluat de Agerpres. Grupul…

- Magazinul online CEL.ro anunta ca va organiza o noua runda de reduceri in campania de Black Friday pe data de 16 noiembrie. Vor fi adaugate alte sute de discounturi si produse noi care vor completa oferta. Retailerul declara ca obiectivul pe care...

- Retailerul de fashion polonez LPP, care detine brandurile Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay si House, a semnat pentru deschiderea unui centru de distrbutie in apropierea Bucurestiului. Depozitul, situat in localitatea Stefanestii de Jos, va livra...

- BoemUrban, magazinul online de fashion lansat de antreprenoarea Magda Cojanu in anul 2015, isi deschide platforma e-commerce catre alte branduri de fashion pentru a oferi publicului sau o gama cat mai variata de piese vestimentare originale. BoemUrban,...

- Retailerul danez de mobila și decorațiuni Jysk iși va extinde rețeaua in Transilvania, Oraștie, Alba Iulia și Turda fiind printre primele orașe vizate, urmand ca in Cluj sa apara alte noi magazine in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Retailerul vestimentar KiK, unul dintre cei mai importanti discounteri de imbracaminte din Germania, cu o retea de peste 3.500 de magazine in Europa, anunta lansarea celui de-al doilea magazin din Romania, in centrul comercial Winmarkt din Piatra...

- Unul dintre cei mai mari retaileri de moda din Germania, cu peste 2.600 de puncte de desfacere in propria tara, isi face intrarea si in Romania, iar Botosaniul figureaza in capul listei de orase in care se vor deschide magazine.

- Retailerul vestimentar Kik, cu o retea de peste 3.500 de magazine in Europa, dintre care 2.600 in Germania, intra in Romania cu un prim magazin, in suprafata de 600 de metri patrati, ce va fi inaugurat la sfarsitul lunii septembrie 2018 in Prima Shops...