Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului 2007, peste 20 de retaileri americani, intre care Sears Holdings Corp si Toys "R" Us, au solicitat intrarea in faliment, tot mai multi clienti fiind atrasi de retaileri precum Amazon. Forever 21 are active si datorii suprinse intre 1-10 miliarde de dolari, potrivit cererii depuse…

- Brandul de moda Forever 21 a solicitat duminica protectia fata de creditori conform legii falimentului din Statele Unite, alaturandu-se unei liste tot mai mari de retaileri traditionali care cad victima concurentei comertului electronic. Majoritatea magazinelor din Europa si Asia vor fi inchise,…

- In cadrul unei proceduri de infringement in sectorul gazelor, Romania avea termen pana la 26 septembrie pentru a se conforma legislatiei europene, in caz contrar urmand sa fie trimisa la Curtea Europeana de Justitie. "Am cerut o amanare cu trei luni a termenului din avizul motivant, care era…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, modificarea Codului fiscal in sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, scutirea ramanand valabila si in…

- Solicitarea vine și in urma situația din acest an, cand bugetul național a fost aprobat abia in primavara, administrațiile locale ramanand luni de zile fara bugete. Potrivit Mediafax, acordul a fost semnat miercuri, 4 septembrie, și transmis primului -ministru și ministrului finantelor publice.…

- Arad. Sute de familii care si-au construit case in cartierul Europa, de la marginea Aradului, dar apartinand de comuna Vladimirescu, spera ca reteaua de gaz va ajunge si la locuintele lor. Aproximativ 200 de cereri de racordare au fost depuse deja la operatorul retelei de gaze naturale, iar o parte…

- Anchetatorii din Romania au fost impiedicați sa intre in casa barbatului care acum este audiat pentru mai multe crime in județul Olt. Dupa ce STS nu a reușit sa identifice locația din care a cerut ajutor una din fetele ucise, oamenii legii au indentificat casa suspectului cu ajutorul unui martor…

- Harțile exercita o atracție misterioasa asupra noastra. Fie ca sunt pergamente antice sau ca sunt abia scoase din torpedoul mașinii sau generate de Google, harțile ne spun tot ceea ce dorim sa știm, nu doar despre unde vrem sa mergem, ci și despre lume, in general. Și, cu toate acestea, cand vine vorba…