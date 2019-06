retailArena 2019 - de la emotii la experiente, in comertul viitorului

Stiri pe aceeasi tema

- Emotii mari pentru absolventii claselor a VIII-a care, incepand de astazi, sustin probele evaluarii nationale.La nivelul judetului Suceava sunt asteptati sa participe 6.586 de absolventi ai ciclului gimnazial, care vor sustine examenul in 158 de unitati de invatamant.Testarea dureaza doua ore, ...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, spune ca nu sunt probleme legate de motiunea de cenzura pe care doreste sa o depuna opozitia, precizand ca, din punct de vedere matematic, este exclus ca...

- De saptamani bune, Cetatea Alba Carolina, șanțurile acesteia, parcurile din oraș, dar și orice petic verde existent din municipiu a fost napadit de buruieni. Motivul? Contractul cu firma care s-a ocupat pana acum de ingrijirea spațiului verde a expirat și pana in momentul de fața nu a avut cine sa cosmetizeze…

- "Eu nu mai am de mult emotii, pentru ca sunt complet nevinovat. Ce va decide instanta, vom vedea. Nu poate nimeni sa opreasca specualtiile cu aceste coincidente. In aceeasi zi, CCR trebuia sa judece o speta destul de clara, la fel si ICCJ. O sa vedem pe 27 mai", a declarat Liviu Dragnea marti, la…

- Pap Denisa Maria, eleva in clasa a X-a A la Liceul Teoretic Carei, prof.Liliana Sorian, s-a calificat la faza naționala a Olimpiadei de Lingvistica ce va avea loc in perioada 10 – 12 Mai la București. Ieri a avut loc plecarea spre București, cu trenul accelerat in care s-au urcat și elevii de la…

- CSM București a invins-o pe HC Zalau cu scorul de 27-23 și s-a calificat in finala Cupei Romaniei. Ultimul act se joaca duminica de la ora 17:30, pe TVR 1. CSM-ul a facut o demonstrație de forța cu HC Zalau in primele 30 de minute: 16-6. In partea a doua insa, rezervele campioanei au pierdut batalia…

- Zeci de experți europeni in patrimoniu s-au reunit de curand la Sighișoara pentru a dezbate tema calitații in practicile patrimoniului cultural, in cadrul conferinței „Patrimoniul european: experiențe comune, particularitați regionale”, organizate de Ministerul Culturii și Identitații Naționale, impreuna…

- Ajax și Juventus vor juca miercuri, de la ora 22:00, in turul sferturilor UEFA Champions League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Antrenorul lui Juventus, Massimiliano Allegri este tentat sa inceapa cu Cristiano Ronaldo, refacut, dar risca…