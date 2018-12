Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai intervine in scandalul dintre premierul Dancila și președintele Iohannis pe tema remanierii guvernamentale. Nicolai a spus ca acest conflict va fi soluționat de CCR, atragand totodata atenția asupra unei situații neplacute, in contextul in care Romania va prelua…

- La aproximativ o sEptEmanE de cand s-a aflat cE divorteazE, sotul BiancEi Rus face acuzatii noi, total neaxteptate. Antonio sustine cE de multe ori bruneta a sErit sE il batE, iar el s-a apErat.

- Ies la iveala informații incendiare! Rasturnare spectaculoasa in scandalul care a explodat in perioada in care s-a organizat Referendumul pentru familie!S-a aflat adevarul despre scandalul care a revoltat romanii in plin Referendum pentru familie. Citește AICI ce RASTURNARE a avut loc in SCANDALUL…

- Scandalul de pe strada Crizantemelor ar fi inceput in prima faza intr-un local din zona, intre victima de 40 de ani și un barbat de 64 de ani. Cel mai in varsta a plecat suparat spre casa și l-a chemat pe fiul sau sa il ajute sa ii ceara socoteala celui cu care s-a certat. Inițial polițiștii…

- Unul din liderii mișcarii de strada #rezist si-a anuntat intentia de a se autodenunta, pentru a fi audiat în legatura cu incidentul stradal care i-a avut ca protagonisti pe presedintele CCR, Valer Dorneanu si câtiva lideri ai protestatarilor.